Quiénes llevan la contabilidad y administran las campañas de los candidatos a La Moneda

De cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo, el rol que cumplen los administradores electorales de campaña es clave. Entre otras funciones, deben llevar la contabilidad simplificada de los ingresos y gastos electorales de la candidatura a su cargo.

Las personas que cumplen esta tarea suelen ser de confianza de los abanderados. Conocen información sensible de la candidatura y, en caso de que el Servel detecte cualquier irregularidad, deben proteger al candidato de cualquier percance, incluso, pudiendo recibir ellos las multas correspondientes, según establece la ley.

Así, en el caso del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, el administrador electoral es el abogado Claudio Osorio, mientras que en el caso de la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, es el ingeniero en administración de empresas de la Universidad de Las Américas Daniel Arancibia.

Dos veces administrador de Kast

Claudio Osorio (47) fue uno de los que negociaron en representación del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el Presupuesto 2022 para la Convención Constitucional. En septiembre pasado, estuvo en al menos una de las reuniones en las que se negoció el tema con la mesa que encabeza Elisa Loncón. Esto, porque además de ser administrador electoral de Kast, es asesor de la Dirección de Presupuestos (Dipres) -organismo dependiente del Ministerio de Hacienda- desde octubre de 2018 hasta la fecha y, según Transparencia, su último pago fue en noviembre pasado.

En ese cargo, según la definición de sus funciones que hace Transparencia, le corresponde “asesorar principalmente al director de Presupuestos y subdirectores en materias legales. Revisar la legalidad de los actos administrativos que sean sometidos a su conocimiento”, entre otras cosas.

Osorio, quien es abogado titulado en la Universidad Católica, conoce hace años a Kast. Ya en su primera aventura presidencial de 2017 fue su administrador electoral y, por lo mismo, esta vez repitió sus funciones. Además, fue uno de los 30 militantes que renunciaron a la UDI en 2016 luego de que Kast dejara ese partido para emprender un rumbo propio. El ahora administrador electoral había sido secretario nacional de la juventud y consejero de ese partido.

Luego de ello, Osorio acompañó al ahora abanderado en la creación de la plataforma Influyamos. Tiempo después, se unió a Acción Republicana, movimiento pionero de lo que sería después el Partido Republicano. En esa instancia, Osorio, según la página web, es uno de los directores.

En el comando del abanderado republicano comentan que si bien Osorio es cercano a Kast, no son amigos íntimos y que sus funciones son más bien técnicas. Así, puntualizan que es un cargo marginal, que solo tiene intensidad al principio y al final de la campaña, y que el trabajo de los balances y boletas los lleva el jefe de campaña, Julio Feres.

En una línea similar, un entendido en campañas políticas y conocido del abogado recalca que, por lo general, el trabajo del administrador electoral no demanda estar siempre activo, sino que se les suele requerir más al principio y especialmente al final de las campañas, o terminado el periodo electoral.

En el Partido Republicano se señala que han visto a Osorio acudir presencialmente a la sede en la calle Presidente Errázuriz y se le verá más seguido en el comando en los momentos en que se requiere comenzar a rendir ingresos y gastos al Servel. Quienes lo han visto trabajar lo califican de riguroso y metódico. La Tercera se intentó contactar con él, sin embargo, no hubo respuesta.

Consultado a la Dipres por sus funciones, indicaron que “presta asesoría en materias sobre administración financiera y presupuestaria del Estado, principalmente, y mantiene un contrato de honorarios por productos, de los cuales su última labor más relevante fue de asesoría legislativa en la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2022, aprobado a mediados de noviembre”. Y agregaron que Osorio “solicitó que durante el mes de diciembre no se le hicieran encargos o requerimientos de servicios y, por tanto, no percibirá pago alguno”.

Así, en esa repartición recalcan que el contrato es por “producto” y, por ende, no requiere cumplir un horario determinado de trabajo en el Ministerio de Hacienda, ya que solo debe cumplir con lo que se le solicita.

Osorio, en todo caso, no es el único cercano a Kast que ha trabajado en la Dipres. También lo hizo uno de sus principales asesores, Cristián Valenzuela, quien estuvo prestando servicios de asesorías, según Transparencia, desde junio de 2018 hasta diciembre de 2019, y desde mayo de 2021 hasta octubre pasado. Sobre su rol, la Dipres agregó que las asesorías también fueron “mediante un contrato de honorarios por producto, que terminó el 11 de octubre”. Es decir, recalcan que tampoco debía cumplir horarios.

Exasesor de Beatriz Sánchez

Por parte de la campaña del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en tanto, el administrador electoral es el ingeniero en administración de empresas de la Universidad de Las Américas Daniel Arancibia (43). Este se desempeñó en el mismo cargo para la presidencial de 2017, cuando la abanderada del Frente Amplio fue la periodista Beatriz Sánchez.

Arancibia, quien cuenta con un diplomado en liderazgo estratégico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y se ha desempeñado como jefe de operaciones en Buses Vule S.A., ha redactado textos orientativos y pedagógicos para enseñar sobre las reglas electorales y financieras a plataformas como “Mujeres al poder” y “Vota por nosotras”.

Boric y Arancibia se conocieron en el 2012, cuando el primero fue presidente de la Fech.

“Si bien no somos amigos, compartimos una visión común del país que queremos construir”, dice Arancibia sobre su relación con el abanderado, agregando que “tenemos una buena relación que se ha ido estrechando con los años. No siempre hemos estado de acuerdo, pero Gabriel es una persona que siempre está dispuesta a escuchar las opiniones de los demás, aunque no piensen lo mismo que él”.

Sobre su experiencia en administración de campañas, añade que “he realizado talleres de Administración Electoral para independientes y organizaciones de la sociedad civil, como Vota por Nosotras y Mujeres al Poder”.

En relación a su historia política, Arancibia cuenta que “en mi época universitaria fui un estudiante activo políticamente en la Universidad de Valparaíso. Y después de la universidad he seguido ligado a distintas organizaciones sociales y políticas. Soy wanderino de corazón y militante de Convergencia Social”.