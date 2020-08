¿Quiénes son los mayores acreedores de Corona? Banco Santander, Itaú, BCI y grandes importadoras de China

Corona -de propiedad de la familia Schupper- presentó ayer ante el 1º Juzgado Civil de Santiago su reorganización afectada por la pandemia del Covid-19 y el denominado “estallido social” del 18 de octubre.

El total de pasivos de la cadena de multitiendas asciende a $80.802 millones y más de la mitad está en manos de acreedores financieros, con $43.023 millones. Le siguen proveedores extranjeros y nacionales con deudas por $8.310 millones y $7.164 millones, respectivamente. A ellos se suman pasivos con empresas relacionadas que alcanzan en total a $21.744 millones.

¿Quiénes son sus mayores acreedores? Se trata de Banco Santander con $8.680 millones (10,74%); Banco BCI con $6.555 millones (8,11%) y y Banco Itaú Corpbanca con $6.244 millones (10,57%). A ellos se suman también Banco Security con $6.051 millones (10,25%), Banco Scotiabank Chile con $5.066 millones (6,27%) y Banco Consorcio con $3.455 millones (4,28%), según el balance presentado por el contador auditor Fernando Ananías y que forma parte de los antecedentes públicos de la reorganización.

Por otro lado, Multitiendas Corona mantiene deudas con empresas relacionadas con el grupo controlador, según consta en los documentos públicos de la reorganización. Entre estas sociedades se encuentra “Doña Selma Inversiones S.A”, la que figura entre los mayores acreedores con un préstamo por $4.333 millones. Asimismo, con “Schupper S.A.” adeuda un total de $4.037 millones. Mientras que los pasivos a “Sociedad de Créditos Comerciales S.A.” suman $7.245 millones, que corresponde al 8,97% del total de sus deudas.

El directorio de Multitiendas Corona es presidido por Paulina Schupper e integrado en calidad de directores por Gerardo Cruzat; Alex Fischer; Juan Manuel González y Pablo Silva. A ellos se suma como un asesor relevante del directorio Claudio Muñoz, actual presidente de Icare y también presidente de Aguas Andinas. Mientras que la plana ejecutiva está en manos del gerente general Cristián Fuenzalida, quien junto al abogado Nelson Contador están a cargo de liderar la negociación con la banca.

Pero no solo bancos nacionales y sociedades relacionadas figuran en el listado de acreedores. También existen grandes empresas chinas que se dedican a la importación de mercaderías desde el gigante asiático, como Brendisol Trading S.A; China Well Fashions Limited; Anhui New Dragon Developing I/E Co. Ltd.; Hong Kong Bocharm International Limited; Kin Heng Trading Development Limited y Lea International Group Limited. Además de Raozan Sweater Limited, una firma dedicada a producción textil en Bandar, Bangladesh.

Brendisol Trading S.A. es una multinacional de marcas e importación de ropa de Asia. Tiene sede en Montevideo, (Uruguay), Hong Kong y Shanghai (China), y New Delhi (India). Comenzó en 1989 en el mercado de manufacturas de vestimenta y accesorios de Asia a las mayores cadenas de tiendas de América del Sur. Según el reporte financiero es la mayor acreedora de los proveedores internacionales con $1.564.296.979, representando 1,94% del total del pasivo.

Mientras, que entre los proveedores nacionales el listado es encabezado por Samsung Electronics Chile Ltda.(0,86%); IBM de Chile S.A.C. (0,84%) y Claro Chile S.A.(0,54%).

Activos por $57 mil millones

La reorganización de la compañía -que lleva adelante el abogado Nelson Contador- dejó fuera a las 83 sucursales repartidas desde Arica a Punta Arenas, que se encuentran en poder del deudor en una calidad distinta a la del dueño.

Multitiendas Corona también reveló que el total de sus activos asciende a $57.752 millones. Entre sus bienes figura el avalúo que realizó de sus marcas comerciales con un total de $12 mil 322 millones, aproximadamente. Justamente en este segmento, la multitienda afirma que su marca “Corona” posee un valor comercial de $12.244 millones. Luego con un valor comercial muy inferior al anterior le siguen “Geolander” ($7.144.422) y “Beautiful Day” ($4.590.585).

Sin embargo, la gran mayoría de sus activos corresponden a existencias materiales. Se trata de bienes y productos que aún se encuentran en bodegas y tiendas con un avalúo total de $30.775 millones.