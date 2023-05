Renuncias y diferencia en aportes de campaña: los reclamos que agitan a Evópoli pese al triunfo de Hutt

Un tenso encuentro, según anticipan dirigentes de Evópoli, tendrá lugar esta noche, a las 20 horas, la comisión política de la colectividad, que se reunirá por primera vez para analizar las pasadas elecciones de consejeros constitucionales del 7 de mayo.

A pesar del triunfo de su presidenta, Gloria Hutt, quien resultó elegida para la nueva instancia constituyente en la reñida Región Metropolitana, hay disconformidad entre ciertos militantes y parlamentarios de Evópoli por los resultados.

En estos comicios, la colectividad, fundada en 2012 por los actuales senadores Felipe Kast y Luciano Cruz-Coke, obtuvo un 4,81% de los votos a nivel nacional. Sin embargo, Hutt fue la única elegida de sus 10 candidatos.

“Nos fue mal”, agrega un dirigente del partido que ha sido opositor a la gestión de Hutt.

Incluso, producto de los problemas que se generaron en campaña, ya presentó su renuncia al partido Fernanda Pinochet, quien fue la postulante de Evópoli por El Maule.

“Tras una evaluación personal y una reflexión sobre mis principios y convicciones por los cuales llegué a Evópoli, he llegado a la conclusión de que mi trayectoria y mis objetivos están divergiendo del rumbo y las políticas actuales del partido. Lamentablemente lo que viví en esta campaña, a raíz del apoyo del presidente regional de Evópoli Maule y diputado de la región, Jorge Guzmán, quien en un comienzo señaló que apoyaría ambas candidaturas, tuvo un comportamiento cuestionable desde mi punto de vista, toda vez que no entregó el mismo apoyo a las candidaturas, entregando apoyo explícito al candidato independiente que fue mi compañero de lista”, dice una carta de la excandidata que ya está circulando entre la militancia.

Además de su reclamo en contra del diputado Guzmán, Pinochet se quejaba de que el partido no tuvo una distribución equitativa de recursos para los gastos de campaña.

Según la información oficial del Servicio Electoral, la derrotada postulante por El Maule recibió $5 millones de parte la tienda política, mientras que a Hutt se destinaron desde el partido $15 millones, con la salvedad de que la actual presidenta competía en una región con más habitantes.

En el resto de los diez postulantes que patrocinó el partido (ocho de ellos independientes y sólo dos militantes: Hutt y Pinochet), los aportes fluctuaron entre $2 millones y $5 millones.

En todo caso, a favor de Hutt juegan las cifras electorales históricas de la colectividad.

Las únicas excepciones son las elecciones de concejales de 2021 con 4,83%, la de gobernadores regionales en ese mismo año con 7,32% (ahí sólo compitieron en algunas regiones) y las últimas senatoriales de 2021, donde Evópoli eligió a dos senadores y sacó un 7,9%.

No obstante, en esos últimos comicios para el Senado sólo se realizaron en la mitad de las regiones. Incluso si se comparan sólo las cifras en la Región Metropolitana, los números no son tan distantes. En 2021, los candidatos de Evópoli (un militante -Cruz Coke- y un independiente, Jaime Mañalich) sumaron 10.68%, mientras que en esta última jornada electoral Hutt y su compañero de fórmula Jaime Ravinet (independiente Evópoli) contabilizaron un 10,03%, con la diferencia de que en esta ocasión hubo más participación. Al comparar las cifras entre los dos militantes de Evópoli, Hutt sacó un mejor resultado en términos porcentuales (5,99%) y en votos (236.095) que Cruz-Coke (5,68% y 150.888 sufragios).

En 2017, Evópoli eligió también dos escaños en la Cámara Alta (Kast y la senadora Carmen Gloria Aravena, quien se alejó de la colectividad), pero obtuvo un 4,07% de los votos en las regiones en la que hubo comicios senatoriales.

Las elecciones de diputados, que siempre se realizan en todo el territorio, los resultados de la colectividad fueron siempre menores al 4,81% que sacó ahora la tienda que dirige Hutt.

En las elecciones de convencionales constituyentes de 2021, en tanto, el partido de centroderecha obtuvo un 4,46%.

“En esto siempre hay ganadores y perdedores que pueden quedar con una sensación más amarga, pero desde El Maule tenemos la tranquilidad de que tratamos de poner a disposición todo lo que teníamos y si algún candidato no lo sintió a así, son apreciaciones personales”, dijo el diputado Guzmán, quien desestimó las aseveraciones de la excandidata Fernanda Pinochet de supuestas preferencias por otros postulantes.

Respecto del rol de Hutt, el parlamentario señaló que “no era una elección fácil y no era atractiva para tener buenos candidatos”. “Creo que el desempeño de la directiva nacional fue el desempeño que se podía esperar en un momento complejo. Como directiva regional no podemos hacerle una crítica a la directiva nacional. Estuvieron siempre disponibles, vinieron a brindar apoyo. No tengo reproches”, agregó.

La Tercera PM intentó ubicar a Hutt, sin embargo hasta el cierre de esta edición no había logrado un contacto.