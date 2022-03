Resumen Constitucional: Los hitos que marcaron la semana de la Convención

Este jueves, el pleno de la Convención Constitucional deliberó y votó en torno a los 50 artículos contenidos en el primer informe de la comisión de Derechos Fundamentales (DD.FF), siendo aprobados solo 14 de estos, los que volverán a su comisión para ser discutidos y modificados para su votación en particular.

Así, la instancia visó una iniciativa que garantiza los derechos sexuales y reporductivos para todas las personas, además de pavimentar la aprobación del aborto dentro de la Constitución. En concreto, el artículo establece que es deber del Estado garantizar el desarrollo personal sin discriminación, con perspectiva de género, además de permitir las condiciones “para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.

Otro de los artículos que alcanzó la mayoría para ser aprobado fue el que establece que los DD.FF. son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes entre sí, siendo deber del Estado y la sociedad cumplir con estos. También, la norma que instaura el principio de progresividad y no regresión de los DD.FF. Y, del mismo modo, fue visado por unanimidad el artículo referido a la integridad de las personas, que establece que toda persona tenga derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva.

Por otro lado, algunas de los artículos que fueron rechazados y deberán modificarse para su votación en particular fueron los referidos al derecho a la libertad de expresión, el cual fue votado en contra por 121 convencionales; el artículo sobre el debido proceso y, por último, la comisión rechazó los cinco artículos referidos al derecho a la propiedad.

La propuesta de Sistema Político que deberá revisar el pleno

Durante este miércoles, la Comisión de Sistema Político finalizó las votaciones en particular de las 776 indicaciones visadas en general y presentadas ante el órgano redactor. Las normas aprobadas durante la jornada fueron las relativas a indicaciones que reemplazan el título de “partidos políticos” por “organizaciones políticas”, donde se establece que las organizaciones políticas son entidades públicas no estatales y pueden constituirse como partidos políticos o como movimientos político-sociales, de carácter nacional o regional.

Sumado a esto, el pleno aprobó distintas iniciativas relacionadas a los derechos y representación que tendrán los pueblos y naciones indígenas dentro del sistema electoral y judicial. Entre estas, la comisión estableció la implementación de escaños reservados para los pueblos indígenas dentro de los órganos legislativos. Además, la comisión aprobó incorporar la regla de representación indígena en órganos de elección popular y la representación del pueblo tribal afrodescendiente dentro del Sistema Electoral, el que “contará con un escaño reservado de representación en el Congreso o Parlamento Plurinacional”.

Estos artículos se suman a los ya aprobados en general por el pleno y que se integrarán al informe que -se espera- sea votado el próximo viernes 18 de marzo por los 154 convencionales. Entre estos se destacan normas relacionadas a la presidencia, donde se acordó la creación de dos nuevas figuras que acompañarían al Presidente de la República: la vicepresidenta o vicepresidente y una ministra o ministro de gobierno. Asimismo la comisión visó una iniciativa que establece que el gabinete ministerial debiese ser paritario e incluir al menos a un representante de los pueblos originarios.

Frente al Consejo Territorial (el órgano que reemplazaría al Senado y que se acordó dentro del acuerdo entre la izquierda y la centroizquierda) los convencionales establecieron que a este nuevo órgano le corresponderá conocer los proyectos de reforma constitucional, las leyes interpretativas de la Constitución, la ley anual de presupuesto, entre otros.

Sistemas de Justicia aprueba creación de Agencia Nacional del Agua y autonomía del BC

La jornada del martes, la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó en general la creación de una Agencia Nacional del Agua, que ahora deberá ser votada en particular por los convencionales.

La propuesta -impulsada por el Colectivo Socialista- estableció que esta nueva entidad será “un órgano autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuya principal tarea será asegurar el uso sostenible del agua y sus ecosistemas asociados y la seguridad hídrica, en beneficio de las actuales y futuras generaciones”.

Además, la comisión visó cinco indicaciones sobre el Banco Central, entre las que destacan que la institución será un órgano autónomo, de carácter técnico y patrimonio propio. Sobre los objetivos que se le asignan al instituto emisor, uno de los temas que se agrega de manera más recurrente es que el BC deberá tene

Comisión de Ética sanciona a Rodrigo Rojas Vade

Este martes, la comisión de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las Violencias de la Convención Constitucional resolvió sancionar al convencional Rodrigo Rojas Vade y ordenarle restituir la remuneración percibida en los últimos 5 meses en los cuales no ha trabajado.

Esto luego de que en septiembre del año pasado La Tercera revelara que el convencional no padecía cáncer, enfermedad que aseguró tener y que usó para su campaña política, por lo que Rojas Vade expresó que renunciaría a la convención y dejó de asistir presencialmente al órgano.

Al día siguiente del fallo del comité, el convencional Rojas Vade sostuvo: “Aclarar que desde un inicio propuse de forma voluntaria al Comité de Ética de la Convención Constitucional, como medida reparatoria la devolución del 100% de las dietas recibidas y no donadas por los días que no trabajé, porque considero que es lo correcto”, mencionó. De esta forma, Rojas Vade reafirmó su renuncia a la Convención, “una vez que se publique la ley que me lo permite”.