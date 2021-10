Resumen constitucional: Los hitos que marcaron la semana de la Convención

Lunes 4 de octubre

En esta jornada, la Convención Constitucional retomó la discusión de reglamento de Participación y Consulta Indígena, la cual fue finalmente aprobada. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de polémicas, pues el convencional Jorge Arancibia (Vamos por Chile) dijo que no participaría en ninguna de las votaciones para “no validar” el reglamento. “Esto no guarda relación con el justo derecho de los Pueblos Originarios, sino porque no estoy de acuerdo con la forma en que se manejó esta situación y no quiero validar el resultado con mi voto y participación”, comentó.

Por otra parte, en el Pleno se aprobó la declaración que reconoce que “la nueva Constitución se redacta en un contexto de Emergencia Climática y Ecológica”. La solicitud fue hecha para plantear compromisos de esa materia en el trabajo de redacción de la nueva Carta Magna.

Además, se dio a conocer una polémica tras revelarse que la hija del convencional Fernando Atria, Antonia Atria, era asesora de la constituyente Giovanna Roa (RD) y recibía un sueldo de un millón de pesos mensuales. El hecho recibió críticas desde todos los sectores y se habló de un posible caso de “nepotismo”. Luego de eso, Roa informó que la hija de Atria renunció a su equipo asesor.

Martes

Este día se inició la discusión y votación de Participación Popular, el último reglamento que regirá a la Convención. El Pleno tuvo que revisar 456 indicaciones, no obstante, solo se alcanzó a avanzar hasta la indicación 170, dejando para el día siguiente uno de los artículos más controversiales: los plebiscitos dirimentes. Si bien ya se había incorporado el concepto en el Reglamento General, en esta ocasión se debía discutir sus contenidos de fondo.

Miércoles

La jornada comenzó con el plazo de inscripción para que los convencionales integren las futuras comisiones temáticas de la Convención. Sin embargo, y como ya había sucedido en las comisiones transitorias, el colectivo Vamos por Chile no ve posible conseguir una de las presidencias en las instancias.

Por otra parte, el Pleno ratificó la realización del “plebiscito dirimente” y sus contenidos: cómo operarán y cuáles serán los requisitos. Tras una indicación propuesta, se aprobó que sea posible realizar un plebiscito dirimente cuando una norma constitucional en segunda votación no obtenga el quórum de votación pero que sí haya alcanzado tres quintos.

Además, la fecha sería establecida por la Mesa Directiva y podrán participar chilenos mayores de 16 años en el país o extranjero. Además, las normas constitucionales cuyo contenido incumpla los tratados internacionales no podrán ser sometidos al plebiscito. Ante dicha votación y al no estar de acuerdo con la idea, el colectivo de Vamos por Chile amenazó con recurrir a la Corte Suprema.

En paralelo, el Presidente Sebastián Piñera participó de la inauguración del Encuentro Nacional del Agro (Enagro), donde en su discurso mencionó a la conformación de la Convención Constitucional: “En los países civilizados, las constituciones son el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección, y para que una Constitución cumpla con ese objetivo central, tiene que ser fruto de un amplio y profundo acuerdo (...) Y los constituyentes deben comprender que una Constitución debe unir a un país y no dividirlo”.

Jueves

Este día concluyó el trabajo de votación y discusión en el hemiciclo con las últimas 100 indicaciones del reglamento de Participación Popular y se pudo dar por finalizada la definición de la normativa interna: “Qué bueno, qué bonito, qué alegría y qué orgullo terminar la votación del reglamento. Un aplauso a todos y todas las convencionales. Ha sido un trabajo intenso, pero también con mucho respeto, diálogo, un trabajo de escucha y pensando en la época que estamos”, dijo la presidenta del órgano, Elisa Loncón.

Además, en la jornada, la Convención tuvo una visita “fiscalizadora” de los diputados RN Diego Schalper y Luis Pardo, ya que -a juicio de los parlamentarios- “no se ha cumplido con el espíritu del acuerdo del 15 de noviembre” de 2019.

Con el reglamento ratificado, las y los convencionales se preparan para dar inicio al trabajo territorial que está programado para la próxima semana (del día lunes 11 al domingo 17 de octubre), donde podrán participar en forma presencial y/o virtual en los territorios definidos para generar “un proceso de diálogo permanente con la comunidad territorial que corresponda”, según el artículo 56 de Encuentros Territoriales.

En esta línea, Loncón envió un oficio al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para “coordinar la seguridad de los 155 convencionales para un buen funcionamiento en terreno por diversas actividades que se realizarán”.