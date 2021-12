Resumen constitucional: Los hitos que marcaron la semana de la Convención

La bienvenida al presidente electo

La mañana del martes el presidente electo Gabriel Boric, entre aplausos y gritos de aliento, y acompañado por la diputada Camila Vallejo (PC), llegó hasta el exCongreso para reunirse con la mesa directiva de la Convención, encabezada por Elisa Loncon (Pueblo Mapuche) y Jaime Bassa (IND-CS).

En el encuentro, Boric aseguró ante el pleno que en su gobierno la Convención contará con el total respaldo del Ejecutivo. “Quiero que sepan que cuentan con nuestro total respaldo (…). Estoy tremendamente orgulloso del trabajo que están haciendo”, dijo Boric. “No queremos una Convención partisana, que esté al servicio de un gobierno”, agregó.

Consultado por el debate que se dio sobre la posibilidad de que la Convención acorte el próximo mandato presidencial, Boric aseguró: “Es la Constituyente la que tiene la potestad de discutir cuáles son las normas constitucionales de aquí en adelante y cuáles son los aspectos transitorios. No me cabe duda que se actuará con sabiduría en el mejor sentido y pensando en lo mejor para todos los chilenos”.

La visita de Bachelet a la Convención

Durante la mañana del jueves, la expresidenta Bachelet también sostuvo una reunión con las autoridades de la constituyente. Su visita formó parte del proceso de audiencias públicas de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, con el fin de analizar las diferentes formas en que se pueden configurar la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.

Si bien en la propuesta de nueva Constitución que Bachelet presentó casi al término de su segundo mandato se desprende una defensa al presidencialismo, con la designación del mandatario como Jefe del Estado y Jefe de Gobierno y la extensión de su mandato a seis años, durante la sesión del jueves la expresidenta dio un pie atrás y reconoció que seis años pueden ser mucho tiempo.

Además, defendió el presidencialismo diciendo que “no es tan exagerado como antes” y criticó el parlamentarismo, pues considera que por “nuestra cultura política” no sería lo más adecuado. Sin embargo, enfatizó que no pretende entregar una propuesta definida. “No me corresponde dar un punto de vista definitivo sobre un asunto cuya diversidad he podido comprobar en el mundo”, dijo en la sesión.

La audiencia que integraron Lagos, Rincón y Paulsen

Como parte de esta semana presidencial, el exmandatario Ricardo Lagos también participó de las audiencias públicas de la comisión de Sistema Político, aunque, a diferencia de Bachelet, de forma telemática. En la instancia, el expresidente también se mostró proclive a un sistema presidencial corregido y un Congreso bicameral.

En concreto, Lagos sugirió que sería ideal contar con un sistema presidencial como se define en la actual Constitución, en cuanto a que su figura contempla ser jefe de Estado y jefe de gobierno y es electo por la ciudadanía. Sin embargo, advirtió que sería necesario reducir la asimetría entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo, para así conseguir “un sistema mayoritario o proporcional atenuado, para una mayor eficacia gubernamental’'.

En una línea similar, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC) y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Pualsen (RN), quienes también asistieron a la Convención como parte del proceso de audiencias y defendieron el bicameralismo y la atenuación del presidencialismo.

La senadora de la DC enfatizó en que, bajo un sistema bicameral, la Cámara baja debiese manejar el flujo legislativo central, mientras que el Senado debiera ocuparse de representar a las regiones. Por otra parte, Paulsen (RN) argumentó que, como condición necesaria para el presidencialismo atenuado, lo óptimo sería contar con un número pequeño de partidos relevantes. “Cuando hay más de dos partidos relevantes, generalmente se producen gobiernos de coalición. De ser así, mientras más grande sea la coalición, mayor será el número de disputas”, explicó el diputado.

Los nombres que se asoman para presidir la Convención

Por reglamento, la presidencia, vicepresidencia y las siete vicepresidencias adjuntas de la mesa directiva de la Convención deben ser reemplazadas luego de transcurridos los primeros seis meses de la constituyente. Por esto, el próximo 4 de enero Loncon (Pueblo Mapuche) y Bassa (IND-CS) dejarían la directiva y nuevos rostros asumirán sus roles.

A solo días del cambio de mando, las conversaciones entre los distintos colectivos se han intensificado. Uno de los escenarios que asoma con mayor fuerza es que sea un integrante del Colectivo Socialista quien encabece la nueva mesa. El nombre que más se repite es el de Ricardo Montero (PS), pese a que desde su colectivo reconocen que aún no está definido quién será su representante.

Otros nombres que iniciaron la carrera por dirigir la Convención son Patricia Politzer (INN) y Cristina Dorador (IND). Ambas constituyentes explicitaron el martes su voluntad de quedarse con la presidencia, y revelaron que están en conversaciones con los diversos colectivos para poder conseguir los 25 patrocinios requeridos para postular y, posteriormente, la mayoría simple (78) necesaria para ganar.

Por otro lado, la convención Bárbara Sepúlveda (PC) sería la carta del Colectivo Chile Digno. Ella misma, a través de sus redes sociales, señaló: “Mi nombre a disposición para integrar la mesa directiva, sea cual sea el cargo, para asumir un desafío colectivo, técnico y político fundamental en esta nueva etapa”.

El futuro de las semanas territoriales

El miércoles el pleno de la constituyente aprobó, por 114 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, modificar el Reglamento General y el de Participación Popular, con motivo de realizar ciertos cambios al artículo sobre las semanas territoriales.

La votación tuvo origen a raíz de una moción para suspender o reagendar semanas territoriales presentada por 52 convencionales pertenecientes al Colectivo Independientes por una Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista, Colectivo del Apruebo, Escaños Reservado e Independientes.

Según quedó establecido tras la votación, el pleno podrá decidir reestructurar, suspender, dividir o reagendar una semana territorial, así como también, tanto las comisiones como el pleno podrán decidir sesionar de forma telemática en este periodo.

En tanto, se extendió hasta el 20 de enero el plazo para presentar iniciativas populares.