Reuniones paralelas y conversaciones informales: la agenda B de la salida al Biobío de la Convención

Una apretada agenda, que incluyó dos plenos -uno de entrada y otro de salida en la gobernación regional- y viajes a distintas comunas de la región, fue la que marcó la visita de la Convención Constitucional a la región del Biobío. Se trató de la primera vez en que el órgano salía de Santiago en su conjunto, con el fin de sesionar fuera de la capital, en una señal descentralizadora.

La llegada de los convencionales estuvo, como era de esperar, marcado por la primera vuelta presidencial del domingo 21 de noviembre. Fue tema obligado en el vuelo chárter que los trasladó desde Santiago a Concepción, y de manera transversal.

Luego de que el lunes se realizara un pleno en la gobernación y un foro en la Universidad de Concepción, entre martes y jueves las siete comisiones se desplegaron por Talcahuano (Sistema Político), Los Ángeles (Forma de Estado), Laja (Derechos Fundamentales), Coronel (Medio Ambiente, Curanilahue (Principios Constitucionales), Lota (Sistemas de Justicia) y Tomé (Sistemas de Conocimiento). Además, por ejemplo, la comisión de Sistema Político almorzó con el gobernador regional Rodrigo Díaz (DC).

Pero los convencionales también tuvieron una agenda B, fuera de la agenda programada.

1. Reuniones para comentar la elección

La noche del lunes 22 fue el primer momento en que los convencionales pudieron sentarse con sus respectivos colectivos a conversar sobre qué pasó el domingo 21. Los representantes de RN, Evopóli e independientes de derecha, por ejemplo, se reunieron a comer para comentar el panorama. La exLista del Pueblo, en tanto, no juntó a todos sus convencionales pues estaban repartidos en distintos hoteles, pero lograron conversar rápidamente sobre las elecciones cuando se juntaron en la sesión plenaria del martes.

Por su parte, los convencionales de Independientes No Neutrales se reunieron la noche del lunes en un restaurante de parrilladas en Concepción. En esa instancia, según comentan sus integrantes, se confirmó que el colectivo otorgará libertad de acción para definir por quién vota cada uno en la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, absolutamente todos sus integrantes están de acuerdo en que “José Antonio Kast no puede ser presidente”, según comenta uno de sus miembros. Si bien algunos de los No Neutrales no explicitarán su apoyo a Gabriel Boric, todos coinciden en votar por él.

Por otro lado, los constituyentes del Frente Amplio se reunieron en la casa de la convencional Amaya Álvez, quien los recibió como anfitriona. Esta fue la única instancia que tuvieron para reunirse durante la semana, en la que conversaron sobre las elecciones y el trabajo territorial que tendrían por delante.

La mesa directiva, eso sí, se reunió antes del vuelo para evaluar el panorama electoral y realizar una declaración al respecto. Aunque no todos los vicepresidentes pudieron asistir, entre quienes sí fueron lograron aprobar un comunicado. “No nos corresponde analizar resultados electorales: la Convención Constitucional no responde a una contingencia específica, porque (...) debemos concentrarnos en escribir una nueva Constitución. No obstante, por supuesto que reflexionamos sobre lo que la ciudadanía manifiesta”, dice el texto.

2. La visita de los ex Vamos por Chile a Cañete

La jornada del miércoles estuvo marcada por que los convencionales de Chile Libre, Un Chile Unido y Unidos por Chile -los tres conglomerados que anteriormente eran parte de Vamos por Chile- se ausentaron de sus actividades en comisiones para viajar hasta Cañete para reunirse con personas que han sido víctimas de violencia. Desde distintos sectores, los convencionales criticaron que dejaran de lado sus actividades dedicadas a la participación popular.

Sin embargo, ellos argumentan que respondía a un “deber ético”. Frente a las críticas, el convencional Eduardo Cretton (UDI) sostiene: “No íbamos a dejar de ir a Cañete porque a la comisión de Principios le haya dado miedo, porque la gente allá vive eso todos los días”. Además, el convencional advierte: “Si nos quieren pasar a la comisión de Ética, que lo hagan, pero nosotros estamos con la conciencia tranquila de que no le dimos la espalda a chilenos que están sufriendo”.

La convencional Beatriz Sánchez, quien es coordinadora de la comisión de Principios Constitucionales que también integra Cretton, dice: “Nosotros estuvimos conversando en Curanilahue, en la cumbre rural, con personas que han sufrido violencia en la zona también. De hecho, en la misma plaza ciudadana llegó una de las víctimas de esta balacera que se produjo en la comuna de Curanilahue, en la zona rural”.

Además, la coordinadora agrega que la ausencia de los convencionales “es una pérdida para la gente que ellos representan, porque se espera que ellos hagan su pega en la comisión, no que esto trate de agendas personales (...) ellos dejaron a un sector político del país sin representación en estas conversaciones amplias y me parece que eso no corresponde”.

3. Convencionales feministas

En el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemoró el 25 de noviembre, las convencionales Francisca Arauna, Constanza Schonhaut, Patricia Politzer, Bárbara Sepúlveda, Alondra Carrillo y Rosa Catrileo -todas integrantes de la comisión de Sistema Político-, recibieron a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y a la Asociación de Abogadas Feministas del Biobío. Juntas anunciaron que durante la mañana de ese día se ingresó la segunda norma constitucional, que busca garantizar el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres.

Esta eventual iniciativa señala que “el Estado reconoce el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado”. Sepúlveda, una de las 16 firmantes, explica: “Buscamos una norma que permita abordar el fenómeno de la violencia con la complejidad que este tiene. Es decir, obligar al Estado a prevenir, a promover una vida libre de violencia, pero también a investigar adecuadamente, a tener procesos judiciales adecuados, sanciones efectivas y medidas de reparación”.

Durante la jornada también fue llamativo el cuestionamiento que hizo la machi Francisca Linconao durante las audiencias de la comisión de Derechos Fundamentales que se desarrollaba en Laja, en que expuso una agrupación folclórica de cueca. Linconao pidió la palabra y expresó: “Así como están hablando de las cuecas, muy importante para ustedes como huincas, como chilenos, pero esta cueca la trajeron los españoles (...) también deberíamos hablar del pueblo mapuche”.

4. Minorías sexuales

El jueves en la noche los convencionales que componen la Red de Constituyentes Disidentes se reunieron en el centro de Concepción con los colectivos Todes y Transforma, con el fin de conversar sobre cómo el proyecto de nueva Constitución podría incluir a las minorías sexuales.

Sobre esta reunión, la convencional Jennifer Mella comenta: “Para la diversidad y disidencias sexo genéricas esta Constitución implica mucho. No hay muchas constituciones en el mundo que hagan un reconocimiento explícito de lo que es la disidencia sexo genérica. Y hoy día hay muchas expectativas”.

“Pudimos conversar de manera distendida sobre las dudas que ellos tenían del proceso constituyente o los alcances que podía tener la Constituyente en el contexto de las demandas de ellos como grupo”, cuenta el convencional Gaspar Domínguez, quien también asistió al encuentro.

5. Encuentro con los detenidos del estallido

Durante el lunes, un grupo de familiares de detenidos durante el estallido social esperó a las y los convencionales, al término de una de sus actividades en el campus de la Universidad de Concepción, para solicitar su apoyo a los 12 jóvenes presos tras las manifestaciones del 18 de octubre de 2019, quienes enfrentan penas de hasta diez años de cárcel efectiva por delitos como porte de armas, lanzamiento de bombas molotov y la destrucción de un monumento nacional.

En concreto, ellos exigen que la Universidad de Concepción retire la querella presentada contra los estudiantes detenidos. A su protesta se unieron los convencionales de la exLista del Pueblo Manuel Woldarsky, Giovanna Grandón, Cristóbal Andrade, María Magdalena Rivera y la PC Valentina Miranda.

Convencionales de estos mismos colectivos solicitaron, a través de una carta, no utilizar las dependencias de la UdeC para la salida de la Constituyente por estar abiertos estos casos. El tema complicó a la mesa, y luego se terminó zanjando que en esta casa de estudios se realizara un foro, pero no un pleno.