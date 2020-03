Revive pugna UDI-Evópoli: Hasbún se querella por tráfico de influencias contra Andrés Molina

En medio de la crisis sanitaria que vive el país a causa de la pandemia del Covid-19, los tribunales siguen funcionando. Y las pugnas que ahí se ventilan no han cesado. Es así como el Juzgado de Garantía de Temuco acogió a trámite y ordenó a la Fiscalía de La Araucanía abrir una investigación penal en base a la querella que presentó en las últimas horas el ex diputado de la UDI y hoy gestor de intereses Gustavo Hasbún. El blanco de la acción criminal, según se lee, es el diputado de Evópoli por esa zona Andrés Molina, a quien se le acusa como autor del delito de tráfico de influencias.

Este es un episodio más en la pugna desatada en La Araucanía entre la UDI y Evópoli y que tiene como protagonistas a Hasbún y Molina. Este último fue quien instó en octubre del año pasado al entonces intendente Jorge Atton a presentar una denuncia por supuestos delitos de corrupción en contra del parlamentario UDI, luego de que el empresario Bruno Fulgeri lo acusara de solicitarle dinero a cambio de supuestas gestiones en el MOP de la IX región para que le pagaran en su calidad de contratista. La situación generó una investigación penal que es liderada por el jefe de Alta Complejidad, Héctor Leiva, pero ahora se sumará en la tramitación el contraataque de Hasbún.

En la querella, a la que accedió La Tercera PM, los abogados de Hasbún -del estudio de Mario Vargas y Eduardo Lagos- sostienen que “hemos tomado conocimiento de conversaciones, a través de WhatsApp, entre el diputado Andrés Molina y el ex Intendente de la Región de La Araucanía, don Jorge Atton Palma, que dan cuenta de solicitudes que el señor Molina habría realizado a don Jorge Atton para que éste intercediera a favor del empresario Bruno Arturo Fulgeri Sagredo en diversos procesos de pago en el MOP. Situación que también ha sido ventilada en diversos medios de prensa”.

Lo que denuncia Hasbún en la acción presentada en los tribunales de Temuco -según el documento- son las conversaciones extraídas desde el celular de Atton en que Molina interfiere en reiteradas ocasiones para que la autoridad solucione los atrasos de pago en el MOP, una situación similar a la que el propio diputado Evópoli y el ex intendente le reprochan a Hasbún en la denuncia que hicieron el 4 de octubre del año pasado ante el Ministerio Público centrando como testimonio principal el de Fulgeri.

“Así las cosas, desde el 17 de julio del 2019 el diputado Molina envió constantemente mensajes al ex intendente de La Araucanía, con el objeto de que este último influyera favorablemente en el MOP, en los procesos de pago entre la Dirección de Viabilidad y el señor Fulgeri. Asimismo, una vez que presionaba al ex intendente, el señor Molina informaba a don Bruno Fulgeri que estaba realizando las gestiones necesarias para atender su caso. Lo que desde ya hace cuestionar a esta parte el real vínculo o interacción entre el parlamentario y el empresario”, dice la querella.

El libelo -acogido por el tribunal- cita la siguiente conversación entre Molina y Atton que consta en el expediente de la Fiscalía de La Araucanía.

[17-07-19 08:47:35] Amolina: Jorge, no te olvides de apretar a vialidad para que le resuelvan el tema a Bruno fulgeri , sino va hacer otro muerto más ! ! saludos

[17-07-19 08:49:36] Jorge Atton 1: Lo estoy viendo personalmente y ya le dije a Toledo y Leal ! Un abrazo.

Segundos después de conversar con Atton sobre el tema, dice la querella, el diputado Molina envía mensajes a Fulgeri que posteriormente elimina. No obstante, queda constancia de que la respuesta del Sr. Fulgeri es “Ok gracias”, según se detalla a continuación:

[17-07-19 08:50:58] Andres Molina: Este mensaje fue eliminado.

[17-07-19 08:50:59] Andres Molina: Este mensaje fue eliminado.

[17-07-19 08:54:30] Bruno Fulgen: Ok gracias.

No obstante eso, dice Hasbún en la querella, “minutos después de informar a Bruno Fulgeri de su conversación con el ex Intendente, el señor Molina vuelve a presionar a don Jorge Atton respecto del pago al empresario, en el siguiente tenor"

[17-07-19 08:57:21] Amolina: Jorge estos dos weas es probable que no hagan nada Y se excusen en cualquiera wea

[17-07-19 09:04:53] Jorge Atton 1: Estamos encima ya hablé con el

Para los querellantes lo anterior “da cuenta de que el ex intendente debía estar encima del proceso de los estados de pago, para que éstos salieran favorables. Lo que es una clara señal de que el diputado le está solicitando al señor Atton que altere el curso normal y natural de estos procesos administrativos, para que el señor Fulgeri pudiese obtener esos dineros”.

El documento relata después que en los días posteriores, y no habiendo noticias favorables sobre el pago de Vialidad, Fulgeri inicia una conversación con el diputado Molina, en que es el propio parlamentario quien menciona que ese día se reunirá con el entonces intendente de la Araucanía.

[25-07-19 13:02:50] Bruno Fulgeri: Don Andrés cómo está

[25-07-19 13:04:30] Andres Molina: Hola bruno , hoy veo a Atton y seguí encima

[25-07-19 13:04:37] Andres Molina: Sigo

[25-07-19 13:06:24] Bruno Fulgeri: Gracias la verdad no he tenido noticias.

“Luego de esta interacción con el Sr. Fulgeri, el diputado le escribe nuevamente a Jorge Atton para “apretarlo” y obtener resultados favorables con el estado de pago del contratista, generando la siguiente conversación”, se lee en la querella.

[25-07-19 13:11:03] Amolina: Jorge a Bruno Fulgieri aún no le hacen el estado de pago nadie lo ha llamado de vialidad y los días pasan está desesperado.

[25-07-19 13:15:02] Jorge Atton 1: Si se está tramitando y lo está viendo Fco Torres.

“Como era de esperarse, ante esa respuesta, el diputado comunica inmediatamente al empresario lo siguiente: “Me dice el intendente y francisco (sic) que están en Santiago por tema de presupuesto que el lunes retoman. Pero me dice que ha estado chicoteando a vialidad y que deberían hoy sacar el estado de pago para llevarlo al gore”, acusa Hasbún en el escrito.

La dupla Molina-Fulgeri

La trama de este caso ha tensado las relaciones de la UDI y Evópoli en La Araucanía, más aún con los chats que revelan las insistentes gestiones del diputado Molina a favor del contratista del MOP quien, justamente, es pieza clave en la denuncia por corrupción que afecta hoy a esa cartera y en el que incluso ha salido mencionado el ex subsecretario y hoy ministro Lucas Palacios.

Hasbún acusa que después de esa última conversación entre sus denunciantes, los estados de pago de Fulgeri aún no habían sido resueltos por Vialidad del MOP, por lo que Molina vuelve a la carga aprovechando su relación de cercanía con Atton, tras solicitud expresa del contratista.

[14-08-19 14:41:31] Bruno Fulgeri: Don Andrés

[14-08-19 14:41:39] Bruno Fulgeri: Porfa hablé con el intendente

[14-08-19 14:41:43] Bruno Fulgeri: Que va a pasar

[14-08-19 14:41:48] Bruno Fulgeri: Si me van a pagar o no

Acto seguido, se relata en el documento, "tal como le fue solicitado por don Bruno Fulgeri, el señor Molina rápidamente le envía un mensaje a Jorge Atton, disuadiéndolo para actuar en favor del empresario, indicando 'Jorge, después de casi 20 días no se le ha pagado a Bruno fulgieri (sic), espero que Francisco Torres te pueda contar todo el periplo que tiene muerto a este pequeño empresario Cuéntame si le van a pagar esta semana como le dijeron”.

El mensaje no tuvo respuesta, así que dos días después Molina reitera.

[16-08-19 09:38:21] Amolina: JORGE , que vamos hacer con fulgieri

[16-08-19 10:00:26] Jorge Atton 1: El lunes le pagan

Ante esta nueva respuesta, Molina le reporta al contratista: "El intendente me aseguró pago para el lunes”. Luego ese mismo día, dice la querella, "en horas de la tarde, el parlamentario vuelve a presionar al ex intendente para que resuelva el pago del señor Fulgeri, agregando “Ya no lo creo, lo digo en buena onda, algo va a fallar ya veras esto no es casualidad”, a lo que responde el entonces intendente “tranquilo está en juego Henry”.

Para los abogados de Hasbún esta conversación es clave, pues a su juicio en estos chats Molina “expone que para la realización del pago al señor Fulgeri se hará algo irregular. Aquello se desprende cuando el diputado indica ‘algo va a fallar’, coronándolo la respuesta del señor Atton cuando al decir “está en juego Henry”; en la tramitación habitual de un procedimiento administrativo no se pone en juego la posición de ninguna persona”.

El ex diputado Hasbún sostiene que “como queda de manifiesto a lo largo de los hechos de la presente querella, el parlamentario debido a su cargo y posición se contactó con el entonces Intendente de La Araucanía para que interfiriera en un proceso administrativo de pagos, en favor de un tercero, don Bruno Fulgeri. Lo anterior, a todas luces es ilegal y escapa de lo aceptado por el ordenamiento jurídico. El diputado Andrés Molina, constante e insistentemente presionó al ex intendente de La Araucanía para que éste interceda en favor de don Bruno Fulgeri en diversos procesos de pago en la Dirección de Vialidad en el MOP, alterando el orden regular del procedimiento, debiendo “apretar” a diversos funcionarios de la institución para acelerar los procesos”.

A juicio de Hasbún, todos estos hechos caen en el tipo penal de tráfico de influencias que sanciona “al empleado público que, para dar interés a cualquiera de las personas expresadas en los incisos segundo y final del artículo precedente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en él para obtener una decisión favorable a esos intereses”.

El abogado Mario Vargas detalla por qué decidieron querellarse. “Desde un comienzo de esta investigación señalamos que se debía investigar y cuestionamos la relación del señor Fulgeri con el diputado Molina, recordemos que éste último estuvo detrás de la denuncia interesada e injuriosa que tenia por objeto dañar la honra del señor Hasbun y otros funcionarios del MOP. La querella tiene por objeto que se investigue la evidente presión y posible trafico de influencias que ejerció el diputado Molina para obtener un pago en favor del señor Fulgeri, a pesar que existen profundas deficiencias e inexistencia de trabajos realizados por este último. Encontramos de la mayor gravedad que un funcionario público, diputado de la República, ejerza presión para obtener el pago del señor Fulgeri, conociendo además las múltiples investigaciones criminales que éste tiene”.

Es probable que el mismo fiscal que indaga como imputado hoy a Hasbún por presunto soborno, sea quien lleve estas denuncias cruzadas.