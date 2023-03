Rifat Atun, experto en sistemas de salud: “Es muy importante que los cambios tengan en cuenta las expectativas de los ciudadanos y los involucren”

No son tiempos fáciles para el sistema de salud chileno, cruzado por la crisis de las Isapres y la presión que esto supone para el sistema público. Tiempos interesantes para alguien como Rifat Atun. Experto en sistemas de salud globales y economía de la salud, Atun es profesor de Sistemas de Salud Global en la Universidad de Harvard y director del Laboratorio de Innovación de Sistemas de Salud en la Escuela de Salud Pública de la misma universidad estadounidense. El especialista ha trabajado con la OMS y con decenas de países, el nuestro incluido, asesorando en la implementación y evaluación de reformas de sistemas sanitarios. Rifat Atun estuvo en Santiago la semana pasada para exponer

sobre los modelos de riesgo compartido en enfermedades raras como alternativa de reembolso en los países. Durante su visita compartió con La Tercera su visión sobre los desafíos del sistema chileno en las actuales circunstancias.

“Llevo casi 30 años trabajando en América Latina, así que supongo que tiene una opinión informada sobre cómo ha funcionado el sistema sanitario chileno”, comenta

-¿Cuál es su opinión en general sobre el sistema de salud chileno?

-Bueno, Chile lo hizo extremadamente bien al introducir una serie de reformas importantes en el sector salud para mejorar muy rápidamente la mortalidad materna, la mortalidad de menores de cinco años, la mortalidad infantil, y avanzó hacia la cobertura universal. Así que en la década de 1990, a principios de 2000, Chile era visto como una historia de éxito. Pero creo que las reformas se han estancado, sobre todo en la última década. Uno de los cambios más importantes es que países como Chile y Brasil han experimentado una rápida transición demográfica, un rápido envejecimiento de la población y una rápida transición de las enfermedades epidemiológicas. El sistema no se ha movido tan rápido como el cambio. Por otro lado, las expectativas de los ciudadanos han aumentado. Esperan una asistencia sanitaria más equitativa. También hay restricciones de espacio fiscal debido a la crisis económica. Pero lo más importante es que también hay muchas innovaciones, nuevas tecnologías. Y la tecnología y la innovación se están moviendo mucho más rápido que las políticas. Un nuevo sistema debería estar más alineado con los cambios en su contexto.

-¿Y cuáles son los principales cambios a los que hay que alinearse?

-Bueno, a nivel macro, en primer lugar, debe haber una mayor inversión en el sector de la salud, dada la mayor demanda. En segundo lugar, debe haber una mejor asignación de estos fondos dentro del sector de la salud, específicamente invirtiendo en atención primaria y redes de salud respaldadas por soluciones digitales, invirtiendo en innovaciones, de diagnóstico, medicamentos innovadores, tecnologías de salud que mejoran los resultados. Y muy importante, soluciones que realmente tengan en cuenta las expectativas de los ciudadanos y los involucren en el proceso de atención. Entonces, en lugar de que los ciudadanos sean receptores de atención médica cuando están enfermos, debe haber un mayor énfasis en la detección temprana del diagnóstico, la prevención y el compromiso continuo. Así que estamos hablando de un cambio total en el sistema basado en las prácticas del pasado.

-¿Cómo conciliar esto en medio de un panorama cruzado por la crisis de las aseguradoras privadas de salud? ¿Es una oportunidad para avanzar en ese cambio?

-Bueno, cualquier crisis es una oportunidad. Y cuanto más grande la crisis, más grande la oportunidad, porque las expectativas son más altas y también hay legitimidad para ese cambio. Existe la oportunidad de dar un paso como sociedad y decir, ¿qué tipo de sistema de salud queremos para el futuro? E inevitablemente esto va a ser un proceso de negociación, como lo ha sido durante muchos años. Pero ha llegado el momento de hacer algunos cambios. Y muchos países han podido igualar los beneficios; por ejemplo, Turquía es un país donde, en lugar de tener diferentes esquemas de beneficios, han podido nivelar los beneficios para toda la población. Pero eso requiere algo de voluntad política, así como compromiso de todas las partes; y también de inversiones en el sistema de salud para ponerse al día y llenar los vacíos que existen. Pero puede hacerse.

- En una situación como la actual, ¿cuál sería un buen resultado?

-Un buen resultado sería en lugar de tener múltiples paquetes de beneficios, tener un paquete de beneficios para todos. Y luego podría haber algún seguro voluntario adicional además de eso si la persona desea tomar un seguro adicional, en lugar de tener dos sistemas separados.

-Uno de los aspectos que preocupa en la crisis de las aseguradoras es el efecto sobre los prestadores privados de salud, de los cuales la salud pública en buena medida también depende. ¿Es eso una anomalía que deberíamos corregir?

-Es muy importante utilizar las capacidades disponibles en el sistema, ya sea público o privado. Casi todos los sistemas de salud del mundo tienen una combinación de público y privado, esto no es una anomalía en absoluto. El tema es asegurarse de que se pueda obtener el mejor valor tanto del sector público como del sector privado, valor en términos de atención médica efectiva, que se brinde de manera eficiente, que sea equitativa y que responda a las expectativas de los ciudadanos y de la población.

-Considerando todos estos factores ¿cree que hay un país que deberíamos mirar como modelo?

-Sí, hay muchos países que han pasado o están pasando por este tipo de transición. Nuevamente, en América Latina, esta transición ha sido muy rápida y los sistemas de salud no se han movido a la velocidad requerida. Pero una serie de países que han experimentado el envejecimiento, por ejemplo, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, también Holanda es otro buen ejemplo. Han podido manejar, han podido hacer la transición de su sistema de salud para que se centren no sólo en la atención médica, sino también en aspectos sociales más amplios necesarios para manejar una población más vieja. Entonces, no sólo servicios de atención médica, sino atención médica más atención social, un enfoque multisectorial en la gestión de esta transición. Y en América Latina, Costa Rica se ha desempeñado bastante bien en comparación con todos los demás países latinoamericanos. Así que hay muchos buenos ejemplos en todo el mundo. Pero en última instancia, una solución para Chile tiene que hacerse en Chile.

-¿Cree que un seguro único de salud universal es algo por lo que deberíamos luchar?

-Absolutamente. Cobertura universal de salud, no sólo un seguro, el seguro universal de salud proporciona un derecho. Esto tiene que ir acompañado de cambios apropiados en el lado de la oferta, un nivel apropiado de prestación de servicios. Entonces, las personas que tienen derecho a un seguro de salud también pueden acceder a servicios, servicios efectivos de manera equitativa. Es necesario cambiar no sólo el modelo de financiamiento, sino también el modelo de entrega. Eso tiene que pasar.

-Usted ha destacado el valor de la innovación en salud a la hora de diseñar un sistema más eficiente. ¿Qué innovaciones considera más prometedoras y cómo pueden ampliarse para beneficiar a más personas?

-Una innovación muy importante es la forma en que podemos recopilar datos digitalmente; y la forma en que somos capaces de analizar esos datos. Ver los patrones, cuáles son los impulsores del acceso, cuáles son los impulsores del resultado. Entonces podemos entender realmente a nivel granular cuáles son los factores importantes que deben cambiar. No teníamos esa visibilidad en el pasado, pero ahora podemos hacerlo muy rápidamente. En lugar de proporcionar un enfoque único para todos, podemos estratificar o agrupar a la población en grupos más pequeños. En segundo lugar, gran parte de la atención ahora se puede brindar digitalmente. Durante dos años con el COVID-19, esto es lo que hicimos en muchos sistemas de salud. Pudimos hacer la transición a la salud digital y la atención remota, que es mucho más eficiente. En tercer lugar, y muy importante, tenemos las nuevas técnicas de análisis. Aprendiendo de la economía del comportamiento, la psicología, la teoría de redes y otros campos, se puede involucrar a las personas en el proceso de administrar su propia salud.

- ¿Qué países han logrado transitar hacia ese paradigma?

-Hay algunos muy buenos ejemplos. Por ejemplo, hace unos años Finlandia invirtió en un programa para gestionar la salud cardiovascular y han tenido un gran éxito con eso. La mayoría de los países europeos están pasando por esta transición para centrarse en la prevención y el mantenimiento de una buena salud. Nuevamente, no es suficiente, pero esa transición está ocurriendo. De modo que invertir en salud, no sólo es invertir en el manejo de enfermedades. Y ese cambio de mentalidad tiene que venir también de la ciudadanía. El público debe participar. Es muy importante porque, como dije antes, uno de los cambios más importantes que debe ocurrir es el compromiso de los ciudadanos con su salud, el mantenimiento de su salud. Y ese cambio de comportamiento es muy difícil. Es muy importante involucrar a los ciudadanos antes de que se enfermen.

-Usted ha expuesto sobre la necesidad de otra innovación: un nuevo modelo de financiamiento del tratamiento de enfermedades raras de alto costo. ¿De qué se trata?

-Un problema que desafía a todos los sistemas de salud son los medicamentos de alto costo y las intervenciones para afecciones raras. Y actualmente ese también es un problema en los países latinoamericanos donde una condición afecta a pocas personas cada año, pero el costo es muy alto. La pregunta es qué tipo de modelo de financiamiento de enfoques se debe implementar para garantizar que las innovaciones estén disponibles cuando se necesiten. Porque en este momento lo que está pasando en Chile y también en otros países latinoamericanos es que los individuos están usando sus derechos legales y sus derechos constitucionales para pedir ayuda y exigir a su gobierno acceso a estas innovaciones costosas. Pero ese es un proceso muy engorroso, requiere un gran esfuerzo por parte de las familias y los ciudadanos que tienen que hacer frente a un niño enfermo al mismo tiempo. Tienen que pagar honorarios legales, pierden su tiempo de trabajo, etc. Y cuando se toma una decisión y el medicamento está disponible, se pierde un tiempo muy valioso. Entonces, es una forma muy reactiva e ineficiente de proporcionar medicamentos al final a un alto costo. Por lo tanto, debe haber, al rediseñar el sistema de salud, un enfoque sistemático para gestionar esto de manera ordenada. Utilizando nuevos enfoques como lo han hecho Argentina, Brasil y otros países de Europa. Buscar formas de compartir los costos o tal vez proporcionar pagos con descuento o distribuir el pago a lo largo del tiempo o pagar estas intervenciones cuando se logran los resultados, no cuando se compran los medicamentos. Hay muchas innovaciones financieras que están surgiendo, y esta será un área importante de cambio en los sistemas de salud. De modo que cuanto antes Chile haga alguna política al respecto, mejor preparado estará para los desafíos actuales, pero también para el futuro. Seguir con este este modo reactivo de judicialización no es eficiente ni efectivo.