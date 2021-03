Rodrigo Bordachar, el Evópoli que se sumó al equipo jurídico de Sichel

Un Evópoli dio un paso al costado para unirse al equipo del candidato independiente, Sebastián Sichel quien poco a poco avanza en su estrategia de ir sumando apoyos cruzados de los distintos partidos. Se trata de Rodrigo Bordachar, quien se sumó al equipo de siete abogados a cargo de Eugenio Evans que están en la tarea de elaborar el contenido programático del comando.

Bordachar conoce a Sichel desde que estudiaban derecho en la Pontificia Universidad Católica. En conversación con La Tercera PM el abogado recuerda que en esa época eran adversarios políticos en las elecciones internas de delegado de la facultad. Él iba por la UDI, partido en el que militó desde los 15 años y que dejó en 2015 para emigrar a Evópoli, y Sichel era dirigente DC. “Ambos nos hemos ido inclinando hacia el centro”, acota el abogado.

Rodrigo Bordachar

Recuerda que en diciembre, cuando Sichel renunció a BancoEstado, se reunieron y comenzaron a conversar y se entusiasmó porque abordaron los temas de mediación y arbitraje que es su expertise, ya que cuenta con máster en Derecho de la Universidad de París II y fue coordinador para América Latina del Foro de Jóvenes Árbitros de la Cámara de Comercio Internacional. “Sebastián me invitó antes de que estuviera Ignacio Briones de candidato y ya tenemos un equipo trabajando en esa área”, reconoce.

Ahora Bordachar no cree que sea complicado para su partido este apoyo al ex ministro de Desarrollo Social pues recuerda que como consejero regional de su colectividad por la región de Maule, siempre comentó su cercanía con Sichel, incluso intercedió para que sostuvieran un encuentro, lo cual fue descartado. Es más, recuerda que cuando correspondió votar la aprobación de Briones como postulante de Evopoli, él se abstuvo: “siempre hice presente mi relación personal con Sebastián y la verdad es que nadie ha hablado conmigo desde entonces. Yo feliz de poder ayudar a que Chile sea país más justo”

Por lo mismo aseguró que no piensa renunciar a su militancia actual: “No he renunciado a Evópoli. No está en mis planes renunciar al partido, tampoco creo que me echen, aunque estarían en todo su derecho”.

La inclusión de Bordachar en los equipos programáticos del candidato independiente que aspira a ser invitado formalmente a a la primaria de Chile Vamos no es una casualidad. La apuesta de Sichel son los apoyos cruzados de otras fuerzas del sector.

Así, Bordachar se suma a otros militantes Evópoli que se han acercado al independiente para trabajar en su campaña. Entre estos se cuenta a cuatro candidatos que han solicitado tener una grabación con el apoyo de Sichel para su postulación: Giancarlos Bartolu, candidato a alcalde de Arica; Wiliams Valenzuela, candidato a alcalde de San Javier; Luciano Rivas, candidato a gobernador en La Araucanía; y Samuel Rubio, candidato a concejal en Concón.

Asimismo en este equipo jurídico se incorpora a Domingo Palomino, quien fue fundador de los secundarios de Evópoli.