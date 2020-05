San Antonio, la comuna de la Región de Valparaíso candidata para sumarse las cuarentenas totales

Flujo normal de vehículos y de personas en las calles, solamente algunos transeúntes con mascarillas y casi nadie con guantes. Es parte del panorama que se pueden apreciar en las tres cuadras de centro en el puerto de San Antonio, comuna de la Región de Valparaíso donde viven 96 mil habitantes, con 225 casos confirmados a la fecha, de los cuales 69 están activos. Se trata de la comuna del litoral central que presenta la mayor cantidad de infectados, según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud.

De hecho, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en su cuenta diaria, señaló que hay un “foco de atención” en el puerto, recordando que se han implementado cordones sanitarios, al tiempo que planteó que las personas sospechosas de tener el virus, deberán ir a residencias sanitarias, “cosa que no se ha hecho con la fuerza que se requiere”.

En el puerto hay preocupación, ya que el foco de contagio es el Hospital Claudio Vicuña, luego del brote que ha afectado a funcionarios del principal establecimiento de la comuna. El recinto informó a través de un comunicado que hay 89 trabajadores infectados y, de ellos, 69 aún están activos, quienes debieron ir a aislamiento. También ha habido quejas de los vecinos de la comuna porque si bien en el centro asistencial se hacen test para detectar la infección, son enviados los resultados a Valparaíso, por lo que hay demoras. Por ello, se implementará un laboratorio para procesar las muestras en la propia comuna.

También se conoció el caso de un hombre reconocido en la zona, ya que se dedicaba a la venta de pescados y mariscos, que se estaba recuperando de un cáncer y se contagió por coronavirus. Según cuentan cercanos a este caso, la víctima estuvo en la urgencia del hospital junto a una mujer que tenía Covid-19. Posteriormente, fue trasladado a Valparaíso, donde estuvo internado dos semanas y falleció. A la fecha, han ocurrido cinco decesos por la enfermedad.

Hoy, además, comenzó el traslado de pacientes con coronavirus de baja complejidad de San Antonio a la residencia sanitaria del Hotel O’Higgins de Viña del Mar, donde ya hay 14 personas.

“Pienso que nosotros nos vamos a contaminar por el comercio ambulante y por el hospital. Si nos enfermamos de cualquier cosa, nos va a dar coronavirus en el hospital, que es la principal fuente de contagio. Nosotros en San Antonio sabemos que no nos podemos ir a meter al hospital a urgencia. Es mejor recuperarse en la casa, a lo rambo. Ese hospital está contaminado”, comenta Cora Ibarra (35) quien se desempeña como asesora del hogar y continúa yendo y viniendo a su trabajo.

Cordón sanitario

Si bien la autoridad sanitaria no ha declarado cuarentena total en la zona, se han implementado cordones sanitarios en seis puntos para los fines de semana. El primero debutó el 15 de mayo, donde se controlaron a más de 20 mil personas.

La demora para la aplicación de la norma más restrictiva ha sido criticada por autoridades del Congreso y también desde el organizaciones gremiales.

“En el puerto tenemos siete casos positivos, pero funcionamos casi de forma normal y ha habido letargo en las decisiones, tenemos una baja en transporte de carga, a propósito de la pandemia. El transporte internacional se está viendo mermado. La gente no está comprando tantos autos, el retail ya no vende como antes. No son los mismos volúmenes que se trabajan en un año normal. A lo mejor se viene una baja más importante”, señala Jorge Salazar, presidente Sindicato 1 de trabajadores de Puerto Central.

Al puerto de San Antonio ingresan a diario 3.800 camiones y desde ese gremio, Ramón Ros, director de Fedequinta y Asociación Gremial de Transportistas San Antonio, describe al cordón sanitario como una marcha blanca para lo que sería una cuarentena total. “Y como estuvo, fue muy brusco. Hoy ya está fluyendo. Mucho pasa por las personas, los carabineros. A diario nos revisan entre seis y ocho veces, la temperatura, en el puerto o bien cuando entregamos los contenedores. Por ese motivo no entiendo por qué nos querían controlar en la autopista. En mis camiones, se desinfectan todas las mañanas”.

El dirigente señala que ha bajado el movimiento alrededor de 70%, ya que termina la temporada de frutas y verduras con los principales compradores: Alemania, España y México. Con todo ello, el dirigente cree necesaria una cuarentena. “Si es por el bien de todos hay que hacerla. Realmente estamos preocupados, pero esa medida se la dejaría a las autoridades. Si el transporte sigue disponible y sin riesgo de contaminación, va a seguir, porque si no se corta la cadena de abastecimiento”, aclara.