Seis ministros vacunados y 16 en espera: así va el calendario anti Covid-19 al interior del gabinete

El domingo 21 de febrero, ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores recibieron un WhatsApp de parte del Presidente Sebastián Piñera en el que subrayaba un mensaje clave: que todo su equipo de gobierno siguiera estrictamente el calendario de vacunación por edad fijado por el Minsal.

“Reitero mi petición para que respeten estrictamente la prioridad por edad y comorbilidad en el proceso de vacunación, igual que todos nuestros compatriotas. A los mayores les tocará muy pronto. Los más jóvenes tienen el privilegio de la juventud”, escribió el Mandatario en el mensaje al que tuvo acceso la Radio ADN.

Al mismo tiempo, a los jefes de cartera y subsecretarios se les brindó un documento para despejar dudas sobre la vacunación para los funcionarios que desarrollan funciones críticas del Estado. Entre ellos, las autoridades de gobierno.

Tal ha sido la preocupación de La Moneda por evitar una polémica por la administración de las vacunas, como sucedió en Argentina y Perú, que Piñera reiteró su llamado a respetar el turno de vacunación en uno de los consejos políticos celebrados en La Moneda.

¿Cómo ha sido la recepción de ese mensaje? La Tercera contactó a los 24 ministerios de gobierno para despejar esta incógnita. El resultado fue que de las 23 autoridades que corresponden a cada institución -uno es biministro-, sólo han tenido acceso a la vacuna seis secretarios de Estado, quienes cumplen con el requisito de edad delineado por el Minsal. Se trata del canciller Andrés Allamand (65); la titular de Transportes, Gloria Hutt (66); la ministra de Cultura, Consuelo Valdés; Alfredo Moreno, de Obras Públicas (64), el ministro de Salud, Enrique Paris (72), y ministro de Justicia, Hernán Larraín (73), quien se vacunó esta semana, según confirmaron en su entorno.

La vacunación del ministro de Salud, Enrique Paris, de 72 años, fue televisada. Se vacunó el 12 de febrero en el turno de personas de 71 y 72. Ese día le tocó la vacuna Sinovac, al igual que en esa misma jornada al Presidente Piñera, de 71 años.

En esos mismos días recibió la inyección contra el Covid-19 la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio, Consuelo Valdés.

Gloria Hutt, ministra de Transportes y Telecomunicaciones, recibió la primera dosis de la vacuna Coronavac el jueves 18 de febrero pasado, de acuerdo al calendario de programación del Ministerio de Salud: por criterio de edad. Lo hizo en el Colegio Regina Pacis de Providencia.

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, de 64 años, se vacunó con la Sinovac el 1 de marzo.

La próxima semana, el ministro Allamand recibirá la segunda dosis de la vacuna, antes de viajar a Brasil. La primera inyección la recibió en la semana del 19 de febrero.

A la fila: los ministros en espera de su turno

Son 15 los titulares de gobierno que están a la espera de su inoculación, que podría darse a partir de este mes.

El resto del gabinete del Presidente Sebastián Piñera oscila entre 32 y 58 años. Se trata de Julio Isamit (Bienes Nacionales), Jaime Bellolio (vocero Segegob), Juan José Ossa (Segpres), Karla Rubilar (Desarrollo Social), Raúl Figueroa (Educación), Juan Carlos Jobet (Minería - Energía), Lucas Palacios (Economía), Rodrigo Delgado (Interior), Cecilia Pérez (Deportes), María Emilia Undurraga (Agricultura), Rodrigo Cerda (Hacienda), Felipe Ward (Vivienda y Urbanismo), Andrés Couve (Ciencia), Carolina Schmidt (Medio Ambiente) y Mónica Zalaquett (Mujer y Equidad de Género).

Consultados por La Tercera, desde el Ministerio de Defensa Nacional, que lidera Baldo Prokurica, de 63 años, no quisieron dar información sobre si ya fue vacunado o no. Tampoco se quiso referir al tema el equipo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que tiene a la cabeza a María José Zaldívar, de 45 años.

La sugerencia-advertencia de Piñera fue coincidente con el debate que se abrió luego de que se diera a conocer que algunos parlamentarios sub 50 ya habían recibido la primera dosis de la vacuna, entre ellos el senador RD Juan Ignacio Latorre (42 años) y los diputados Gabriel Silber (DC), de 44 años; José Miguel Castro (RN), de 46 años, y Frank Sauberbaum (RN), de 48. La explicación oficial para la temprana vacunación de los parlamentarios es que “están dentro del grupo que realiza funciones críticas para el Estado”, tal como lo delineó la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Al día siguiente del mensaje de Piñera, el ministro de Segpres, Juan José Ossa, señaló a Emol que aún no se había vacunado: “Así y todo el Presidente dio la instrucción a ministros y subsecretarios de no hacerlo hasta que otros grupos de riesgo avancen. Eso no quiere decir que el hecho de que se vacunen personajes públicos, de la política, esté mal”.

De acuerdo al último calendario de los grupos objetivos contra Sars-CoV-2, elaborado por el Minsal, donde se exponen los grupos prioritarios para recibir la vacuna, en el sexto lugar de vacunación -etapa 1c- está el personal que desarrolla funciones críticas: los 23 ministros, quienes trabajan en el Poder Judicial, el Poder Legislativo, en gobiernos regionales y municipalidades.

En el programa Estado Nacional -en 24 Horas- del domingo 28 de febrero, Matías del Río le preguntó al vocero de gobierno, Jaime Bellolio, si ya se vacunó. Respondió que no, pero aclaró que los ministros y subsecretarios estaban dentro del calendario. “Se podían haber vacunado”, expresó.