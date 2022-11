“Serás recordado como un cobarde”: Las fuertes revelaciones de las memorias de Mike Pence, el vicepresidente de Trump

Este martes se publican, bajo la editorial Simon & Schuster, las memorias del exvicepresidente estadounidense Mike Pence, que fue compañero de fórmula de Donald Trump en las elecciones de 2016, y con el que terminaron distanciándose tras la victoria de Joe Biden cuatro años después.

En el libro, el exvicepresidente se refirió a los momentos más tensos de su relación con el mandatario republicano, sobre todo entre las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio que tuvo lugar el 6 de enero de 2021. En ese turbulento día, el presidente Trump terminó tuiteando: “Mike Pence no tuvo el coraje para hacer lo que debía hacerse para proteger a nuestro país y nuestra Constitución”. Con esto, se refería a la potestad que habría tenido Pence de no certificar la victoria electoral del candidato demócrata.

Según señala un extracto del libro, publicado por The Washington Post, las presiones del presidente para que Pence no reconociera las elecciones no fueron solo vía redes sociales. “Cientos de miles de personas van a odiarte. La gente va a pensar que eres estúpido. Serás recordado como un cobarde”, fueron algunas de las cosas que Donald Trump le habría dicho, al saber de la negativa de su vicepresidente. Además, le enrostró “ser demasiado honesto”.

El expresidente Mike Pence habla en un mitin de la Federalist Society, en Florida. Foto: AP.

Bajo el título de “So Help Me God” (“Y que dios me ayude”, en inglés, en alusión a una fórmula de juramento al aceptar un cargo constitucional), las memorias de Mike Pence relatan los cuatro años como vicepresidente de Estados Unidos, además de hablar sobre las personas y hechos “que forjaron el carácter” del republicano. A pesar del desencuentro con el presidente Trump, el libro se anuncia como “la defensa más sólida del historial de Trump que haya hecho alguien de su gobierno”.

″A primera vista, el afable cristiano evangélico de Indiana, hijo de una familia de propietarios de gasolineras, no parecería tener mucho en común con un intrépido magnate inmobiliario de Nueva York. Pero el dúo improbable creó un lazo fuerte. Pence estuvo junto a Donald Trump cuando promulgó su histórica reducción fiscal, cuando decidió tomar posiciones más tajantes hacia China y Corea del Norte y cuando nombró tres jueces en la Corte Suprema. Pero la relación se rompió luego de las elecciones de 2020″, apunta la contratapa del libro.

El momento más crítico, el 6 de enero de 2021, también está apuntado en el texto: “Mientras el presidente presionaba a Pence para que anulara la elección, una muchedumbre erigió una horca en Capitol Hill mientras sus miembros cantaban ‘¡Cuelguen a Mike Pence!’ y embestían contra los muros del Congreso. El vicepresidente se negó a abandonar el Capitolio, y una vez que el asalto fue controlado, volvió a convocar a los legisladores para completar el trámite del traspaso del poder en paz”.

El vicepresidente Mike Pence, en la sesión del Congreso del 6 de enero de 2021, en el Capitolio. Foto: Reuters

Respecto al momento en que se analizaron oficialmente los resultados, Pence escribió en sus memorias: “Lo que comenzó como una reunión informativa el jueves por la tarde, rápidamente se convirtió en un ida y vuelta beligerante entre los abogados de la campaña y un grupo creciente de abogados externos, encabezado por Rudy Giuliani y Sidney Powell, abogada que había representado al general Mike Flynn”.

En el fragmento que se publicó previo al lanzamiento del libro, Pence detalló que los abogados de la campaña republicana estaban dando “un informe serio y un poco pesimista sobre el estado de los desafíos a la elección”, cuando el elenco “de externos se lanzó al ataque”. “Giuliani le dijo al presidente en una línea abierta de teléfono: ‘Sus abogados no le están diciendo la verdad, señor Presidente’”, cuenta el autor.

“Eso marcó una caída de nivel, y desde ahí todo fue cuesta abajo”, relata el republicano, que también fue gobernador por Indiana. Finalmente, “el presidente tomó la funesta decisión de poner a Giuliani y Sidney Powell a cargo de la estrategia legal. Se sembró así la semilla de aquel día trágico en enero”.

El entonces vicepresidente Mike Pence recibe la vacuna Pfizer contra el Covid-19 en la Casa Blanca. Foto: AP

En una entrevista con ABC News que tuvo lugar este domingo, el exvicepresidente también se refirió al asalto del Capitolio. “Las palabras del presidente ese día en el mitin (previo al asalto) fueron imprudentes, está claro que decidió ser parte del problema. Me pusieron en peligro a mí y a mi familia y a todos los que estaban en el Capitolio”, declaró Pence. Mientras los asaltantes ya entraban al Capitolio, contó el exvicepresidente, se tuvo que encerrar en un búnker: “Me dirigí a mi hija, que estaba cerca, y le dije: ‘No hace falta valor para violar la ley. Lo que se necesita para defender la ley es valor’”.

La fecha de publicación del libro llega en un momento particular: precisamente el 15 de noviembre es el día que eligió Donald Trump para hacer un “gran anuncio”, que la mayoría de los medios norteamericanos asegura sería el lanzamiento de su candidatura a la presidencia para 2024. Luego de unas elecciones de medio término “decepcionantes” para los republicanos, y con la figura del expresidente en entredicho por algunas figuras importantes del partido, hay quienes ven en Mike Pence un posible candidato para las próximas presidenciales.

Según el diario El País, el hecho de que el nombre de Pence figure entre los que se barajan como posibles candidatos republicanos a las elecciones de 2024 añade interés a una entrevista que no descubrió nada nuevo y que sus críticos tildan de oportunista, un ejercicio de cálculo propagandístico, mientras los observadores la analizan con detalle como un posible termómetro de la correlación de fuerzas en el seno del partido.