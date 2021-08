Siempre es hoy: el universo póstumo de Cerati se expande con Chile como eje

El último lanzamiento póstumo de Gustavo Cerati vuelve a confirmar una verdad que parece irrefutable. Si bien ya han pasado casi siete años de su muerte, el artista argentino que revolucionó la música del continente y que marcó a al menos dos generaciones sigue presente en el día a día, en conversaciones cotidianas, en el trabajo de otros colegas, en entrevistas a sus cercanos y admiradores, en la cartelera musical de varios países -los tributos al argentino son incontables-, en el aniversario de cada uno de sus discos, en la pausada gira de los sobrevivientes de Soda Stereo, en los titulares de prensa, en los radares de novedades y también en las métricas de reproducción de plataformas digitales. Todavía cuesta hacerse la idea que, al menos físicamente, Cerati ya no está en este mundo.

El videoclip que llegó hoy a las redes, para conmemorar el que sería su cumpleaños número 62, reafirma que el músico trasandino nacido en 1959 y fallecido en 2014 por un ACV es más que un eco del pasado o un recuerdo difuminado por el paso del tiempo. “Este miércoles Gustavo Cerati cumpliría 62 años y aún resulta extraño que el verbo deba ser conjugado en condicional” - dice hoy el diario argentino Clarín- “como si su ausencia física fuera nada más que un capricho del destino que la presencia eterna de sus canciones pudiera contrarrestar”.

En el registro inédito liberado esta mañana por el sello Sony Music, grabado en 2004 en la época de la gira Canciones elegidas, el líder de Soda Stereo interpreta No te creo, una de las canciones de su disco Siempre es hoy (2002), en su estudio Unísono junto a su banda entonces integrada por Fernando Nalé, Leandro Fresco, Flavio Etcheto y Pedro Moscuzza.

La pieza a cargo del realizador Nicolás Bernaudo -diseñador audiovisual de aquel tour- se filmó para proyectarse en la pantalla del escenario durante los shows, y 17 años después aparece en formato videoclip con un Cerati en primer plano con semblante energético y lleno de vida. Según recuerda Lemon, uno de los directores del clip, el solista sólo pidió que la producción se hiciera rápido y “todo lo que le pedimos lo agarró en un segundo. Tenía una magia que no me la voy a olvidar más. Fue una experiencia que agradezco haber vivido”.

“Me encanta el video de No te creo que apareció hoy y los visualizers de Soda que está haciendo Nicolás Bernaudo, porque todo fue parte de una vida hermosa, llena de creación. Pero por otro lado me pone melancólico ya que me aparece el contraste con la ausencia”, reconoce a La Tercera PM el periodista musical argentino Sergio Marchi, quien durante su carrera entrevistó varias veces a Cerati como también a Zeta Bosio y Charly Alberti.

Los sobrevivientes de Soda Stereo han sido, precisamente, los más activos a la hora de resguardar y también de darle nuevas posibilidades al legado de su fallecido compañero de ruta. Primero con un espectáculo ideado en conjunto con el Cirque du Soleil y en el último tiempo con la ambiciosa gira continental de reunión Gracias totales, abortada momentáneamente por la pandemia, con la que buscan revivir una vez más la magia en vivo de Soda Stereo junto a distintos invitados del circuito latinoamericano.

En el proyecto junto a la compañía canadiense, además de los montajes en vivo Bosio y Alberti dieron forma a Sep7imo día, una suerte de antología del trío para la cual digitalizaron y restauraron las cintas originales de la banda, abrieron las pistas de los masters originales y terminaron juntando nuevas versiones de clásicos del conjunto con hallazgos en vivo, out-takes de estudio e incluso mash-ups y mezclas de algunos himnos del grupo.

“Lo del Cirque Du Soleil no lo vi, pero me quedé con ganas de ver la gira Gracias Totales”, comenta Marchi sobre el portentoso tour que originalmente pasaría por el Estadio Nacional en mayo de 2020. “Obviamente, sin Gustavo no hay Soda Stereo, pero hago un paralelismo con The Beatles y el Anthology. Sin Lennon no había Beatles, pero con unas viejas grabaciones que dejó los demás consiguieron conjurar el espíritu mágico de Los Beatles. Y espero ver algo de eso cuando ceda la pandemia y los shows vuelvan a realizarse”.

“Por una cuestión generacional, mi carrera personal y la de Soda corrieron paralelas. Entrevisté mucho a los muchachos y también a Gustavo como solista. Creo que nos merecemos cantar esas canciones todos juntos una vez más. Recordarlas para poder olvidarlas, sabiendo que, en verdad, son inolvidables”, agrega el cronista.

Arqueología Cerati

Además del clip liberado hoy y la postergada reunión de Soda Stereo, el legado musical de Cerati se ha ido completando en los últimos años con otros lanzamientos que han surgido en torno a su obra. A diferencia de otras figuras de la música popular -digamos, Prince-, el catálogo post mortem del trasandino no parece contar con discos enteros guardados en bóvedas a la espera de ver la luz -no que sepamos, al menos-, pero sí con retazos desconocidos y piezas sueltas que ayudan a completar el puzzle y a calibrar sus decisiones artísticas y el impacto de su cancionero. Muchas de ellas en manos de su sello o de colaboradores de distintas etapas de su carrera.

Es el caso de Francisco Casagrande, productor de locaciones de los videos de Fuerza natural, el último álbum del solista. El año pasado, con motivo de su sexto aniversario de muerte, Casagrande liberó algunas imágenes del material inédito de esas sesiones, fuertemente marcadas -como el mismo disco- por la estética folk y de western o road-movie. Si bien Cerati alcanzó a grabar dos videos que fueron posteriormente publicados -Deja vú y Rapto- hubo otros dos que no llegaron a obtener la aprobación final del cantante: Cactus y Magia. Las fotos que mostró el productor se viralizaron rápidamente en redes.

Gustavo Cerati Fuerza Natural. Foto: Archivo personal de Francisco Casagrande. Instagram: @panchocasagrande

“Sería muy egoísta de mi parte tener ese material y no compartirlo”, dijo Casagrande a Culto entonces, tras entregar al público algo de backstage de esas sesiones de piezas hasta hoy desconocidas.

Un efecto similar ocurrió con la reedición de las fotografías que le el gráfico nacional Javier Godoy le tomó en en el metro de Santiago en los 90, cuando el artista vivía en Chile y trabajaba junto a músicos chilenos como Andrés Bucci y Christian Powditch en el proyecto Plan V. O con una nueva serie de videos animados de algunos clásicos de Soda Stereo, estrenados hace poco más de un mes por el mismo Nicolás Bernaudo, quien revivió clásicos como Sobredosis de TV y ¿Por qué no puedo ser del jet set? usando usó su estética y arte gráfico original.

¿Cuál es el valor real de este universo post mortem del autor de Crimen? “No termino de entender bien la consigna, pero lo póstumo tiene el valor de lo histórico”, dice Marchi. “Son fragmentos de una historia musical gloriosa que se descubren como cuando los arqueólogos encuentran una ruina. Siempre son interesantes, pero nada reemplaza a lo original”.

Una vida en el streaming

A casi siete años de su muerte, las cifras que ostenta el catálogo de Cerati, tanto con Soda Stereo como en solitario, evidencian que su impacto está lejos de difuminarse y que Chile, esa tierra que el músico alguna vez reconoció como su segundo hogar, sigue siendo uno de los principales epicentros de su fenómeno.

De acuerdo a cifras de Spotify, en Santiago está el segundo público que más escucha mensualmente las canciones de Cerati en la plataforma, sólo por debajo de Buenos Aires y superando a Ciudad de México y Bogotá. En total, 331.628 oyentes mensuales sólo del cancionero solista del argentino en nuestro país, mientras que en el caso de Soda Stereo esa cifra alcanza los 650 mil oyentes chilenos al mes (es el segundo país que más escucha al trío después de México en la actualidad).

En cuanto a las plataformas audiovisuales, según un reciente artículo del diario Clarín, considerando su trayectoria solista, durante el último año los videos musicales de Cerati generaron más de 122 millones de visualizaciones en todo el mundo, con Argentina en primer lugar (58.5 millones de vistas), seguida por México (20.2 millones) y Chile (12.6 millones). Le siguen Colombia (8.9 millones), Perú (5.43 millones), Estados Unidos (2.88 millones), Uruguay (2.26 millones), Ecuador (1.89 millones), Paraguay (1.37 millones) y Bolivia (1.23 millones).

En el canal de YouTube del cantante, en tanto, que supera las 771 millones de visualizaciones totales, los videos que más interés despiertan entre sus fans son los de Crimen (116 millones), Adiós (89 millones), Puente (71 millones), la interpretación de Lago en el Cielo en el Estadio Obras (46 millones) y el video de Cosas imposibles (40 millones).

Homenaje desde Chile con Fabiana Cantilo

Las conmemoraciones por el que hubiese sido el cumpleaños 62 de Cerati se completan esta noche con un homenaje virtual a cargo de varios artistas y bandas tributos de la región, reunidos en una transmisión en simultáneo para varios países organizada por el productor nacional Jaime Godoy, quien por tercer año consecutivo produce el tributo continental al fallecido artista en el día de su natalicio.

Según detalla Godoy, “Zoom infinito”, la tercera edición del evento y la segunda en modo pandemia, que se podrá seguir hoy desde las 21.30 de Chile (las entradas se venden en Passline a $4.000), contará con 18 grupos y solistas de siete países, como Chile, Perú, Eslovaquia, Colombia, México, España y Argentina.

Entre las invitadas ilustres está Fabiana Cantilo, una de las voces más reconocidas del rock transandino, ex integrante de Los Twist y desde los años 80 protagonista de una carrera en solitario que tuvo diversos cruces con Cerati, tanto en vivo como en el estudio. La intérprete de Detectives mostrará su propia versión para Zona de promesas, de Soda Stereo.

Entre los participantes destaca también MLNGA Club, proyecto de electrónica, tango y milonga formado por los músicos argentinos Juan Manzur y Adrián Sosa, este último, baterista de Bajofondo, el popular colectivo de Gustavo Santaolalla y referentes del electrotango, que grabaron con Cerati El mareo, en 2007. También diversos conjuntos y bandas tributo a Soda Stereo, como El Cuarto Soda (Argentina), Miguel Samamé (Perú) y el grupo argentino-eslovaco Vanda.

“La transmisión del año pasado tuvo casi 60 mil reproducciones en total en todos los países, como un Estadio Nacional lleno”, comenta Godoy.