“Siguen siendo unos corruptos”: la batalla entre The Weeknd y los premios Grammy

“Los Grammy siguen siendo unos corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria, transparencia”.

Anoche, horas después que la Academia de la Grabación de EE.UU. diera a conocer a los nominados para la edición 2021 de los premios Grammy, el músico canadiense The Weeknd explotó contra los organizadores del evento y manifestó en Twitter su molestia por no haber sido incluido en ninguna de las 80 categorías, pese a haber lanzado uno de los discos más elogiados de la temporada (After hours) e, indudablemente, uno de los mayores éxitos del pop de este 2020: el pegajoso y omnipresente single Blinding lights.

Un trabajo que, incluso, le valió al cantante ser escogido para protagonizar el show de medio tiempo del próximo Super Bowl, en febrero de 2021. Históricamente, uno de los eventos televisivos más vistos y populares del mundo y un hito de la entretención norteamericana que suele ser consolidatorio para cualquier artista escogido para la ocasión.

Pero lo que en un principio se podría haber interpretado como una simple pataleta del canadiense, una de las grandes estrellas pop de los últimos años, regalón de la industria y dueño de grandes cifras de venta y reproducciones, parece esconder una trama más oscura y compleja que le daría razón a su reclamo: según publicó el sitio de espectáculos TMZ, The Weeknd habría sido omitido a propósito de las nominaciones, luego que la Academia de la Grabación le diera a éste una especie de ultimátum: o te presentas en los Grammy o en el Super Bowl. No en ambos.

De acuerdo a esa misma versión, en base al testimonio de fuentes cercanas al cantante -o tal vez él mismo-, los organizadores de la ceremonia no habrían estado dispuestos a perder la exclusividad de la primera performance televisada del solista del próximo año, considerando que los Grammy, fijados para el 31 de enero, se realizarán solo una semana antes del Super Bowl. El músico, que fue confirmado para el espectáculo deportivo el 12 de noviembre, habría intentado -según TMZ- asegurar su participación en ambos eventos, pero finalmente la Academia cumplió su amenaza y lo dejó fuera de todo.

La revelación ha causado una avalancha de cuestionamientos contra los organizadores de la premiación y el CEO interino de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., ha debido salir a dar explicaciones y a intentar desmentir estas teorías conspirativas.

En respuesta a las consultas del sitio Billboard, por ejemplo, Mason señaló que estaba “entristecido” por las declaraciones de The Weeknd. “Trato de empatizar con el origen de eso, pero era difícil de escuchar. Puedo entender que esté decepcionado (por haber sido excluido). Todos en la academia comprenden que está decepcionado. Personalmente, me sorprendió que no estuviera nominado”.

Incluso, el director ejecutivo salió a aclarar que la versión lanzada por TMZ no tendría fundamento, ya que las fechas no cuadran. “Para ser claros, la votación en todas las categorías (del Grammy) terminó mucho antes de que se anunciara la actuación de The Weeknd en el Super Bowl, por lo que de ninguna manera podría haber afectado el proceso de nominación”, dijo a Billboard.

Ahí hay un punto a favor de la Academia: las nominaciones al Grammy se cerraron el 28 de octubre y The Weeknd fue anunciado como cabeza de cartel del Super Bowl el 12 de noviembre. Con todo, los medios norteamericanos no descartan que Mason, algunos miembros de la Academia o incluso personal de CBS -cadena que coincidentemente transmite ambos eventos- supiera de antemano que el autor de Starboy ya estaba considerado para el show del Super Bowl.

Más allá de este punto, para buena parte de la prensa musical anglo la omisión de The Weeknd en todas las categorías es, quizás, el mayor desaire en la historia de los Grammy, pese a que este año hubo otras figuras que quedaron marginadas de postulaciones al gramófono. Es el caso de Lady Gaga, que a mitad de año lanzó su álbum Chromatica, disco que quedó fuera del radar de la premiación, a diferencia de los últimos lanzamientos de otras figuras del pop como Taylor Swift, Dua Lipa y Beyoncé (que lidera las nominaciones).

Lo mismo el caso del colombiano J Balvin, quien se impuso en la reciente entrega de los Grammy Latinos en Mejor álbum de música urbana por Colores, pero que en la versión anglo del evento ni siquiera fue nominado en la misma categoría. Cosas del Grammy.

El “The Weeknd-Gate”, además, sale a la luz solo meses después de la controversia que se destapó este año en torno a la Academia de la Grabación de EE.UU., luego que su ex CEO, Deborah Dugan, fuera sacada del puesto tras ser acusada de abusos por parte de su asistente. La ejecutiva fue reemplazada por Mason pero no perdió la oportunidad de incendiar la casa antes de irse: en declaraciones que hoy vuelven a cobrar relevancia, Dugan acusó a la Academia de ser cómplice de prácticas corruptas y de irregularidades en la votación. “Hay incidentes de conflicto de intereses que manchan los resultados”, dijo en su momento.