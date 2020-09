Silber (DC) ante sumario sanitario en su contra: “Es inexplicable que la seremi abra esta acción 24 horas antes de iniciarse la acusación contra Mañalich"

Una carta envió esta mañana el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, al intendente de la Región del Ñuble, Martín Arrau. En la misiva, el parlamentario -quien es representante del distrito 8 en la Región Metropolitana- cuestiona duramente el sumario sanitario que anunció la seremi de Salud del Ñuble, Marta Bravo, en su contra, luego que fuera fiscalizado el viernes 18 de septiembre rumbo a la Región del Biobío. “Me he enterado de la forma más burda y grotesca por intermedio de la prensa de las declaraciones de la Seremi Marta Bravo", sostiene el democratacristiano en la carta.

Ese día, el parlamentario había partido desde su residencia en Santiago hacia la casa de su pareja, la diputada Loreto Carvajal (PPD), a quien también le abrieron un trámite similar este fin de semana luego de ser fiscalizada en otra zona. Según cuenta Silber, desde hace un tiempo que vive junto a la parlamentaria y, si bien reconoce que “no tiene una relación de propiedad”, asegura que esa es la dirección que ha utilizado para sacar distintos salvoconductos y la que ingresó en el pasaporte sanitario para desplazarse entre regiones. “No va a ser la Seremi de Salud la que me diga dónde residir”, dice Silber.

Sin embargo, ese es el punto que justamente enreda la situación para Silber, debido a que según expuso la seremi, el proceso se abrirá debido a se había acreditado que “el diputado no tiene residencia en la Región del Biobío”. Pese a esto, Silber asegura que hubo irregularidades en el procedimiento y que “es ella quien debe probar” que él no vive en esa región.

¿Hacía dónde iba cuando le hicieron el control?

Como ya es habitual en mi vida hace un tiempo, después de mi jornada de responsabilidades del ejercicio del cargo me desplacé en mi vehículo particular hacia la Región del Biobío. En dicho control y de manera absolutamente ajustada a la ley hice mi declaración (pasaporte) sanitaria, porté en todo momento mi credencial parlamentaria y a mayores abundamientos, pese a que en una declaración jurada uno hace fe de los dichos, incluso hasta personal del Ejército requirió, cosa bien extraña, mi teléfono celular para dar cuenta vía imágenes personales en la cual yo acreditaba mi relación de pareja con la diputada Loreto Carvajal, que es de público conocimiento. No reclamé, porque entendí que era parte de la acuciosidad de las indagaciones que tanto las autoridades sanitarias como el Ejército hacían en dicho control.

¿Pero portaba algo que acreditara su residencia en el Biobío?

Además tengo múltiples salvoconductos que de manera regular han sido emitidos por parte de Carabineros al mismo destino y al mismo lugar de siempre. Y como digo, a lo menos desde 80 en adelante, nos hemos ganado el lugar los chilenos para decidir con quién vivir y dónde vivir. Y buena parte de mi vida la he hecho este último tiempo en Bíobio, cosa que como digo, cuando uno va con la verdad por delante me da absoluta tranquilidad respecto de los descargos de la autoridad sanitaria. Lo que sí me causa sorpresa es que habiendo pasado los estándares y controles como cualquier otro chileno, 48 horas después aparece este sumario y además se le quiere vincular con otra situación ocurrida geográficamente y temporalmente en circunstancias absolutamente distintas, como es el ejercicio de la actividad parlamentaria de Loreto.

¿Usted entonces salió de Santiago y partió a su residencia en el Biobío o iba a la residencia de la diputada?

O sea, no hay que tener una relación de propiedad. Yo vivo en la casa de Loreto, pero no hay que tener una relación de propiedad. Es mi vida.

¿Y en el pasaporte sanitario había puesto esa dirección?

Biobío, claro.

Entonces, al final lo que dice la Seremi de Salud de Ñuble es que le van a abrir este proceso sanitario porque no le pudieron acreditar que esa sea su residencia...

Yo no conozco ninguna otra persona que le requieran mostrar su teléfono celular como fue efectivamente en mi caso. Me acompaña en primer lugar la fuerza de la verdad respecto a que en ningún momento dado dije que ingresaba como diputado y menos que iba a hacer una acción de fiscalización, ni tampoco efectivamente intenté eludir el motivo de mi visita, que es lo que hago a diario. Y no va a ser la Seremi de Salud la que me diga dónde residir. Ese es un derecho constitucional, sagrado, y espero hacer los descargos en el sumario sanitario con elementos que acrediten mi residencia, pese a que la que debería probar lo contrario es ella. Me llama además la atención que la misma seremi haya gatillado dos sumarios por hechos distintos que ha intento forzosamente vincularlos, pese a que es espacialmente distintos, no conectan, y 24 horas horas antes de que se inicie la acusación en contra del ministro Mañalich y del rol de la cartera de Salud del manejo de la pandemia, donde la diputada Carvajal ha sido especialmente perseverante en el rol que han desempañado las autoridades de su región. Yo no quiero ver debajo del agua, pero es fácil, ver una actitud, un patrón de conducta común, cuando uno quiere desvirtuar una acusación es ir sobre la honorabilidad del acusador y acá a su juicio es burdo que se quiera instalar una situación por parte del Intentende y la seremi.

¿O sea usted liga la acusación a Mañalich con estos sumarios?

Si uno ha visto cómo ha sido manejada la pandemia en Chile claramente se ha dado un choque de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo y una estrategia común frente a una acusación es ir a desvirtuar y atacar al acusador. Y claramente esta maniobra es demasiado grosera cómo se quiere instalar también por parte del Ejecutivo.

¿Por qué sería una persecución, cuando las autoridades sanitarias tienen que fiscalizar que todo esté correcto?

Yo no conozco a otro ciudadano que se le requiera otro celular, que sin media una denuncia o una acusación se le inicie un sumario. Y si al hacer una declaración jurada, que pasó el control sanitario, sin problemas, en mi caso tampoco hubo un reparo. un reclamo, 48 horas después se quiere instalar un sumario donde las propias autoridades el Ejército, la seremi de Salud in situ encontraron que se ajustaba a derecho y regular efectivamente mi acceso. Es inexplicable que la seremi de salud abra una acción de esta naturaleza 4 horas antes de que se inicie la acusación contra Mañalich.

¿En el momento que lo fiscalizaron usted sostuvo que no le dijeron nada sobre la apertura de un procedimiento?

No, nada.

Usted envió una carta al intendente, donde dice que se el proceso mismo no se llevó de manera correcta. ¿Hay irregularidades o ilegalidad?

Ya es irregular el que las autoridades hagan uso político de la existencia de este sumario, sin a la fecha materializarse ni notificarme en mi condición de afectado y emplazado. Y cuando, en mi caso no hubo ningún reparo y la propia seremi por oficio electrónico me señala que mi autorización sanitaria fue aceptada.