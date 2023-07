Sin Schalper en el camino, Chahuán en duda y asoma Ubilla: las inciertas elecciones internas de RN

El Congreso Nacional en Valparaíso ha sido uno de los escenarios donde los dirigentes de Renovación Nacional se han desplegado para comenzar a articular la elección interna del partido que tendrá lugar el 19 de agosto para suceder al timonel de la tienda, el senador Francisco Chahuán.

En ese lugar se han visto conversaciones de pasillo y también en la cafetería para confeccionar las listas que buscarán competir, de las cuales hay algunas que tienen el tema más resuelto que otras.

Reflejo de ello dejó una carta que anoche envió a la militancia el secretario general de la tienda, el diputado Diego Schalper, anunciando que no buscará repostular en la próxima interna, lo que evidenció que en esa facción de RN no hay un liderazgo fuerte para competirle a la disidencia, que ya tiene su lista liderada por la senadora Paulina Núñez. “Aprovecho de pedir sinceras disculpas por los errores cometidos ya sea por temperamento, presiones y/o exceso de entusiasmo, si a alguien hubiese podido afectar”, consignó Schalper en la misiva.

En el lote de este último aún no tienen una alternativa de peso como candidato a la presidencia del partido. Tras el quiebre de la alianza entre Chahuán y Schalper -conocidos en la interna como la “dupla Cha-Scha”- no existe un oficialismo que represente a la directiva actual y que busque la sucesión. En esa línea, es que el propio Chahuán no ha aclarado si volverá a competir para ser timonel por dos años más, mientras que Schalper que en un principio sonaba como posible presidente del partido finalmente desechó esa alternativa. Ambos resultaron afectados tras los malos resultados del partido en las elecciones del Consejo Constitucional, en los cuales RN fue derrotado por la UDI y solo logró 4 consejeros.

También falló la opción del expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados Diego Paulsen, quien sonaba como una opción para acompañar a Schalper, pero finalmente declinó hacerlo. Esto,en contraste con la disidencia de Núñez y su candidato a secretario general, el exasesor legislativo y exvicepresidente, Samuel Valenzuela. El contraste también se cristalizó en que Núñez ha estado recorriendo regiones haciendo campaña, y reuniéndose con distintos dirigentes para juntar apoyos políticos. Incluso, Núñez logró negociar con el acalde de Puente Alto, Germán Codina, que la apoyara y no postulara él como opción para presidir la tienda.

En el caso de la otra lista, las gestiones aún no han dado frutos. Dentro de las opciones está la exsubsecretaria de Servicios Sociales Andrea Balladares, quien se está articulando con diputados y senadores para quedarse con la presidencia de RN. En esa línea, han sonado alternativas de posibles timoneles, como el senador Rodrigo Galilea o su par José García Ruminot. Otras fuentes, en tanto, apuntan al exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla. Sin embargo, desde el entorno de la exautoridad descartan que él sea una opción y afirman que no ha sido contactado por el tema. En esas negociaciones también ha tenido un rol el diputado José Miguel Castro.

De todas formas, militantes de RN transmiten que “están tentando” a Ubilla para que asuma el desafío.

De todas maneras, en ese bando afirman que aún queda más de un mes para armar una lista, y que que durante esta semana podrían existir novedades respecto de posibles nombres, los que, en todo caso, prefieren no adelantar.

Los comicios internos, además, podrían darse a tres bandas pues aún está pendiente qué hará el propio Chahuán. “Estoy enfocado en terminar mi mandato. Es mi única preocupación. Estoy terminando y cumpliendo un ciclo”, dice el senador a La Tercera PM, sin responder si acaso integrará una lista o no. Algunos sostienen que ve con buenos ojos la opción del comisionado político Víctor Blanco, quien está articulando una lista con las bases. Incluso, una alternativa que ha trascendido es que Blanco sea secretario general en una lista con Chahuán de presidente. Esto último, de todas formas, lo descartan en el entorno del senador.

Hasta ahora, las internas han estado marcadas por episodios de tensión, la propia Núñez ha arremetido contra la directiva de Chahuán, mientras que quienes le compiten a la senadora afirman que la parlamentaria genera anticuerpos en RN.