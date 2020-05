Spike Lee, David Fincher y Ron Howard entran en carrera al Oscar a través del streaming

Spike Lee, el director de El infiltrado del KKKlan, tenía este año una doble militancia. Hay que decir “tenía”, pues una de aquellas afiliaciones es víctima temporal de la pandemia de coronavirus: Lee iba a ser el presidente del Festival de Cannes, que ya no se hará, y al mismo tiempo estrenará su nueva película en Netflix, la plataforma de la que el encuentro francés se declaró enemiga hace dos años. Es la ya consabida disputa pantalla grande versus pantalla chica que el confinamiento obligatorio ha balanceado en forma aplastante hacia el servicio doméstico. Probablemente el resto del año siga bajo aquel signo y habrá varios cineastas de prestigio que optarán por mover sus fichas en el mundo del streaming.

El próximo 12 de junio, el director de Haz lo correcto lanzará en Netflix su esperado filme Da 5 Bloods, un largometraje sobre cinco soldados afroamericanos que deben retornar a la guerra de Vietnam en busca de los restos de su líder en el frente bélico del sudeste asiático. La trama que oficialmente se ha dado a conocer no solamente tiene que ver con un acto de camaradería en tiempos bélicos, sino que con algo mucho más concreto: en algún lugar en Vietnam hay un tesoro enterrado. Sigue, por lo demás, de esta manera: “Estos héroes batallan contra fuerzas humanas y naturales al mismo tiempo que contemplan los últimos estragos de la inmoralidad”.

La película es protagonizada por los actores Chadwick Boseman (conocido por su rol protagónico en Pantera negra), Delroy Lindo (Malcolm X), Paul Walter Hauser (el protagonista de Richard Jewell, de Clint Eastwood), Jonathan Majors y Clarke Peters. No es la primera vez que Lee aborda el género de guerra y sólo basta con recordar que en el 2008 filmó Miracle at St. Anna, filme sobre cuatro soldados afroamericanos estacionados en Italia en el año 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Tampoco es la primera vez que el cineasta coquetea con el streaming: Amazon Studio le produjo su filme Chi-Raq en el 2015 y antes adaptó su cinta She’s gotta have it para una serie de Netflix.

Es poco lo que se sabe de la película hasta ahora, pero no faltan quienes ya han buscado conexiones con otras obras sobre la guerra de Vietnam, en particular con Apocalipsis ahora (1979), de Francis Ford Coppola. Del largometraje que sí se sabe bastante es de Mank, de David Fincher. Será una de las cartas fuertes de Netflix durante el segundo semestre y, como sucede con el trabajo de Spike Lee, se espera su eventual entrada a la competencia por los Oscar 2021. Fecha de estreno exacta, en todo caso, aún no tiene.

La película es en blanco y negro y se basa en un guión póstumo de Jack Fincher, padre del realizador de Los siete pecados capitales y El club de la pelea. El rol principal lo tiene el inglés Gary Oldman en el rol de Herman J. Mankiewicz, hermano del cineasta Joseph Mankiewicz (Cleopatra) y guionista de Ciudadano Kane junto a su realizador Orson Welles. Periodista y alcohólico irredimible, Mankiewicz ha sido señalado por muchos como el gran creador de la trama detrás del que es considerado uno de los mejores films de la historia. En la película también actúan Amanda Seyfried (Mamma mia!) como la amante de Randolph Hearst, el magnate de las comunicaciones al que alude Ciudadano Kane.

En otra esfera del drama se ubica Hillbilly elegy, la nueva cinta de Ron Howard (Una mente brillante, Apolo 13), que también Netflix estrenará en el segundo semestre. Protagonizada por Glenn Close y Amy Adams, Hillbilly elegy se basa en el libro homónimo del autor bestseller J.D. Vance y es la crónica de tres generaciones de una familia sureña durante el siglo XX y parte del XXI. Considerando la clásica agenda liberal de Hollywood, la película promete ser todo un animal de exposición, un auténtico bicho raro: el sureño J.D. Vance es un conocido activista conservador y aboga por los valores tradicionales de la familia y el catolicismo.