Stephan Schubert, nuevo jefe de bancada republicano: “Vamos a hacer todas las gestiones necesarias para que el Partido Comunista no presida la Cámara”

Aunque es independiente, el diputado Stephan Schubert forma parte de la bancada del Partido Republicano desde que se estrenaron en el Congreso en marzo 2022.

Ahora, en reemplazo de Agustín Romero, liderará el comité que reúne a 13 diputados. Su impronta en este nuevo desafío, indica, es mantener la labor que han hecho los anteriores titulares del comité, es decir, fomentar la disciplina al interior del bloque.

Aunque afirma que están dispuestos a llegar a acuerdos con el gobierno, remarca que mantendrán la línea del partido en cuanto a los principios e ideas que los inspiran. Por lo mismo, no estará dispuesto a aprobar cualquier iniciativa que provenga del Ejecutivo.

¿Cuáles serán sus prioridades legislativas?

Nuestra prioridad es mantener un sello que significa que estamos de manera muy clara en nuestras ideas y en nuestros principios, pero también queremos plasmar un sello de propuestas generosas, tener un acercamiento y apoyar todos los proyectos de ley vengan de donde vengan, en la medida que eso implique mejorar las condiciones de los chilenos.

¿Cuál va a ser la postura de la bancada respecto a los proyectos del gobierno, dialogantes o se acaba la temporada de acuerdos?

No se acaba la temporada de acuerdos con el gobierno, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar con todo proyecto y cuenta con nuestros votos. Ahora, si el gobierno sigue errado en ciertas posturas o derechamente consideramos que los proyectos no son beneficiosos, no vamos a votar a favor de aquello.

¿Pero la postura para llegar a acuerdos va a estar?

Nosotros vamos a apoyar los proyectos buenos, los que no nos parezcan beneficiosos, derechamente no los vamos a apoyar y en otros intentaremos mejorarlos. Siempre van a contar con nosotros para mejorar los proyectos o para llegar a acuerdos en la medida que sean viables, no porque el gobierno esté dispuesto a transar, nosotros vamos a estar dispuestos a aprobar un proyecto que nos parezca perjudicial.

¿Qué proyectos en concreto?

A lo menos hay dos proyectos. En materia de seguridad tenemos que avanzar rápido y ahí el gobierno juega con nosotros de memoria porque sabe que nosotros estamos con ellos. Por ejemplo, Reglas de Uso de la Fuerza y ley de inteligencia, que nosotros hemos impulsado y hemos pedido que se pongan en tabla.

¿Qué gestiones realizará para que Karol Cariola no llegue a la mesa de la Cámara?

Nosotros no tenemos ningún interés en disputar ningún cupo ni espacio de poder en la testera. Nuestro único interés es que no vamos a votar nunca por una presidencia que pueda terminar en manos del Partido Comunista. Vamos a hacer todo lo posible para que el Partido Comunista no llegue a presidir la Cámara.

¿Pero se va a limitar a votar en contra o van a hacer gestiones?

Vamos a hacer todas las gestiones necesarias para que la oposición pueda obtener una mayoría para que el Partido Comunista no presida la Cámara, y eso implica todos los acercamientos a la derecha y al centro.

¿Existirá coordinación con Chile Vamos para hacerle frente a los proyectos del Ejecutivo?

Nosotros con Chile Vamos trabajamos en conjunto, tenemos una visión similar en muchos proyectos de ley y nos coordinamos y nos consultamos cómo vamos a votar.

Este es un año de elecciones y el 2021 Johannes Kaiser enredó a Kast con polémicas declaraciones. ¿Cómo lo va a hacer para controlar a sus pares?

Ciertas personalidades tal vez más confrontacionales o polémicas en sus dichos no están en la bancada. Nosotros hemos demostrado ser una bancada seria, que trabaja, que tiene una línea clara, eso es lo que queremos seguir exhibiendo.

¿Y están todos en esa línea?

Nosotros somos bastante disciplinados, la disciplina dentro de la bancada y la adhesión a las votaciones de todos es alta y eso nos da tranquilidad de que estamos mostrando lo que somos y actuamos en bloque en conjunto.

Pero no en la labor estrictamente legislativa, sino que en declaraciones u otras acciones que puedan afectar al partido.

Tener un orden, pero tampoco es una ley mordaza. Cada uno responde por sus propios dichos, si hay un comentario que pueda perjudicar se tendrá que explicar por qué lo hizo.

¿No es una dificultad liderar un comité siendo independiente?

Lo veo como una oportunidad que me está dando el partido y la bancada. Dentro de los independientes, soy el más republicano, me he sentido muy cómodo y he trabajado de manera muy alineada con el partido a pesar de no ser militante.

Elecciones

¿Qué le parece la disputa por la comuna de Las Condes?

Como diputado de La Araucanía respeto la directiva nacional y su comité electoral, entonces no puedo entrar en señalar a quiénes van apoyar. Tenemos que presentar buenos candidatos y que haya competencia nos parece beneficioso.

¿Y la actitud de la UDI de presionar a Marcela Cubillos?

Es legítimo que haya personas interesadas, que sean buenos nombres y los partidos tienen que ordenarse. La competencia es buena y que ellos se arreglen quiénes van a ser sus candidatos. Si en algún caso fuéramos a competir con ellos, es bueno que las alternativas que hay sean buenas.

¿No ve complejo que estén las dos compitiendo?

En Las Condes no, hay otras comunas que si presentamos muchos y buenos candidatos se divide la votación, pero en el caso de Las Condes no.

Y respecto a Evelyn Matthei, ¿qué debería hacer ella?

Es una decisión personal y estratégica. Me da la impresión que ella no va presentarse a la reelección y afrontar la campaña presidencial.

¿Cuándo debería tomar la decisión?

Va a tomar la decisión probablemente muy cerca de la inscripción.