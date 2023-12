“Tal como las y los secundarios saltaron torniquetes...”: quién es Óscar Aroca, nuevo jefe de gabinete del ministro Cataldo

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), tiene nuevo jefe de gabinete. Se trata del también comunista y profesor Óscar Aroca, quien en los últimos años ha sido parte de distintos equipos de trabajo de diversas autoridades y ministerios, aunque siempre en una suerte de ‘segunda línea’.

En lo formal el exsecretario general de las Juventudes Comunistas, que hasta hace poco era el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Vivienda, comenzará sus funciones a partir de enero, pero lo cierto es que desde hace algunos días ya comenzó informalmente su instalación en el ministerio, donde está reordenando algunas piezas para cumplir con la primera tarea que le encomendó Cataldo: tener una relación más fluida con el Congreso, donde Aroca tiene buena llegada con los ex Concertación debido a su paso por el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Allí trabajó en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género del por ese entonces recién creado Ministerio de la Mujer. También fue asesor del Mineduc de la época -donde coincidió con Cataldo- y del entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

De hecho, el llamado de Cataldo surge por la cercanía de Aroca con ese mundo político, además de los puentes que puede tender en materia educativa con los mundos que conviven en el actual gobierno. Pero, además, su designación surgió porque tienen cierta cercanía dentro de las corrientes del PC y que, como añadido, estudiaron en el mismo liceo en Valparaíso, donde Aroca fue candidato a diputado -sin éxito- en 2021.

En el entorno del ministerio reseñan que la llegada de Aroca, expresidente de la Federación de Estudiantes de Playa Ancha, pudo haberse dado antes como jefe de asesores del Mineduc y que incluso su nombre estuvo en carpeta para asumir algún cargo en los inicios del gobierno. Pero su nombre no cuajó.

“Siempre me la he jugado por el derecho a la educación. Ayer como dirigente estudiantil y hoy como candidato a diputado; me comprometo a rayar la cancha para garantizar educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos”, ha escrito en sus redes sociales, donde también expuso en octubre de 2021 que “la única forma de conquistar la dignidad es organizándonos, luchando colectivamente por nuestros sueños. Tal como las y los secundarios saltaron torniquetes, desde la V Región rayaremos la cancha desde los cerros al mar, hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Con su arribo, en 21 meses de gobierno la cartera tendrá a su quinto jefe de gabinete: con Marco Antonio Ávila estuvieron Cristián Miquel, Rodrigo Mora y Camila Arenas. Y con Cataldo comenzó Eric Olivares, quien renunció a mediados de noviembre.