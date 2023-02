“Tenemos miedo de no conseguir los documentos para nuestro hijo”: el relato de una mujer rusa embarazada que viajó a Argentina en medio de la migración masiva

La abogada rusa Evgeniya vivía junto a su marido y su gato en Moscú y se preparaban para el nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, su vida cambió cuando en septiembre de 2022 el Kremlin anunció que se realizaría una movilización de la población masculina joven, con el fin de alistarlos en el Ejército, para luchar en la guerra de Ucrania., por lo que la mujer de 36 años y su familia comenzaron a planear su traslado a Argentina.

La migración masiva de miles de mujeres embarazadas provenientes de Rusia a Argentina es un fenómeno que, en los últimos meses, ha preocupado al país, donde se están llevando a cabo varias investigaciones sobre la llegada de migrantes rusos, sus verdaderos propósitos y su vínculo con agencias clandestinas.

Según las cifras oficiales de la Oficina de Migraciones de Argentina, 4.523 migrantes rusos llegaron al país en enero de este año. Entre ellos, se encuentra Evgeniya, quien contó a La Tercera su historia y experiencia viajando al país sudamericano.

“El vuelo no fue fácil para nosotros, pero en Buenos Aires nos sentimos bien”, declaró Evgeniya, quien expresó el buen trato que recibieron por parte del país. Tras su llegada, la familia arrendó un departamento y programaron el parto que se espera para marzo en el Hospital de la Trinidad, en el barrio de Palermo, donde ya realizaron el pago de US$ 4.500, debido a que la abogada no quería atenderse en el sistema público. Junto a esto, la pareja comenzó a aprender español en una escuela comercial, buscando integrarse a la comunidad y a la vida local lo antes posible.

Por otro lado, la mujer aclaró que tanto la tramitación de llegada como la obtención del resto de documentos lo realizaron por ellos mismos, sin depender de ninguna agencia o agente externo. Actualmente, las organizaciones están siendo investigadas por la justicia argentina por procesos ilegales en el traslado de migrantes rusos.

Respecto a la situación de la migración masiva, Evgeniya expresó su molestia frente a las reacciones del gobierno argentino, quienes comenzaron a endurecer las medidas para la entrada al país y la tramitación de documentos: “En el futuro, tenemos miedo de no poder conseguir documentos para nuestro hijo, o para poder convertirnos en miembros de pleno derecho de la sociedad”, afirmó la mujer.

“Todos los días leemos noticias sobre diferentes cambios de las reglas del juego a la hora de tramitar documentos de mujeres y niños rusos”, relató Evgeniya respecto a las modificaciones migratorias realizadas por Argentina en el último tiempo. “Estamos dispuestos a seguir cualquier ley de Argentina, pero a veces no entendemos por qué cambian las reglas”, añadió.

En un escenario distinto se encuentra Ekaterina -que tiene 11 hijos y en espera del siguiente-, quien, junto a su marido Andrey y su numerosa familia, planean emigrar a Argentina a principios de marzo, según contó a La Tercera.

Por un lado, relató su preocupación por la situación en el país, tras leer en redes sociales que la migración en estas condiciones era “ilegal”, y que no quería tener problemas al respecto. Sin embargo, tiene buenas expectativas sobre el país: “Yo no he estado en Argentina, pero he leído un montón de comentarios positivos sobre el trato hacia las mujeres embarazadas y los niños. Los argentinos me parecen amables, alegres y hospitalarios” afirmó Ekaterina.

“Tomé esta decisión porque hay un montón de comentarios positivos acerca de Argentina como un hermoso país” añadió la mujer, quien ahora se encuentra a la espera de su traslado al país.

En cuanto a los últimos casos ocurridos en Argentina, Evgeniya comentó cómo esto afecta a las mujeres que buscan verdaderamente residir en el país: “Personalmente, creo que como en cualquier comunidad, aquí vienen personas diferentes. Algunos utilizan la medicina gratuita, otros se van inmediatamente después de recibir los documentos, pero no todas son mujeres embarazadas de Rusia”, expresó.

“Muchas personas realmente no pueden ni quieren volver al país agresor y tratan de encontrar un nuevo hogar respetando su nuevo país” añadió Evgeniya, usando de ejemplo a una conocida de ella, que, estando embarazada, viajó con su marido, sus tres hijos y sus mascotas a Argentina, donde esperan que sus niños entren en marzo a la escuela.