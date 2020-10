“Tenemos muchas cosas en común”: El íntimo primer encuentro de Sichel con los RN que lo miran como carta presidencial

Dos horas exactas duró el asado que anoche un grupo de diputados y dirigentes de Renovación Nacional (RN), encabezados por Tomás Fuentes, realizó junto al presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel.

El objetivo de la cita -que fue organizada por Fuentes y que se realizó en el quincho de su casa- era poder ver los puntos de encuentro que los diputados tienen con el exministro, escuchar su análisis respecto a los desafíos a futuro tras el plebiscito del 25 de octubre, pero también una eventual aventura presidencial por parte de Sichel.

El encuentro -el primero que sostienen con el exministro- comenzó a las 20.30 y se extendió hasta las 22.30 (a raíz del toque de queda) y en ella participó un grupo aproximado de 10 personas, incluyendo a los diputados Fuentes, Diego Schalper y Karin Luck, además de concejales y dirigentes de RN. Aunque tenía previsto, no llegó a la cita el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

La cita fue calificada como amena por sus asistentes. La conversación se dio en torno a una parrilla, donde compartieron longanizas, carne y pimentones con huevo, además de diversas bebidas y vino para acompañar.

“Fue una conversación bastante franca y fraterna respecto de qué lectura teníamos respecto de lo que había sucedido el fin de semana (el plebiscito). Ahí Sebastián explayó en detalle como él en definitiva cree que lo del fin de semana es un malestar transversal en contra de una elite dirigente que no ha sido capaz de corregir suficientemente las injusticias”, sostuvo el diputado Schalper sobre la cita.

Fuentes, en tanto, complementó que el objetivo de la reunión era “para poder también ver nuestros puntos de encuentro, que ayer vimos que representamos hoy muchas cosas en común, e ir avanzando en poder presentar una candidatura más dentro del sector".

Si bien algunos asistentes recalcaron que lo de anoche no fue el lanzamiento de “un comando de campaña” por Sichel, la idea era conversar con él y ver su disponibilidad. De hecho, el asado concretó los acercamientos que venía haciendo este sector de RN con el exministro de Desarrollo Social, exDC, ex Ciudadanos y quien, mientras estuvo en el gabinete del Presidente Sebastián Piñera (entre junio de 2019 y junio de 2020) llegó a consolidarse como el ministro mejor evaluado.

¿Traje presidencial?

Hasta el momento Sichel no ha hecho pública una aspiración para competir por la Presidencia, pero tampoco ha cerrado la puerta a esa posibilidad. El miércoles de esta semana, en una entrevista a La Tercera PM el exministro aseguró que “mi situación es que estoy orgulloso y muy contento de ser presidente del Banco Estado. No sé qué voy a hacer electoralmente (...) La elección electoral la tomaré cuando corresponda, en el minuto que corresponda, no me niego a ninguna pero voy a ser presidente del banco responsablemente”.

Y, justamente, eso es lo que planteó anoche a los militantes de RN, según algunos de los presentes. “(La conversación) estuvo en torno a cuanto evidentemente se piensa en un plan de trabajo de cara al futuro, pero cuando le preguntamos si estaba disponible, él nos dijo que estaba feliz en el Banco Estado, que no se cerraba, pero que no estaba en eso hoy”, indicó Schalper.

El diputado agregó que el exministro “es alguien que encarna una nueva generación de centroderecha que quiere empujar cambios sociales, pero no desde la caja de herramienta de la oposición, sino que de una caja de herramientas de una centroderecha más solidaria, más apegada a la justicia, que cree en la libertad, que cree en el rol público de las organizaciones sociales. En el fondo, su principal comentario era que no teníamos que echar mano a las soluciones de la oposición, que perfectamente del abecedario de la centroderecha hay espacio para revertir este clamor por cambios sociales y terminar con las injusticias”.

De hecho los asistentes valoraron la historia de vida del exministro y todo el esfuerzo que tuvo que pasar, desde su infancia humilde, hasta ser ministro de Estado y ahora presidente del Banco Estado.

Sobre sus opciones presidenciales, Fuentes se mostró más abierto a impulsar a Sichel como una carta más del sector, donde ya existe un abanico de opciones.

"Más adelante veremos en qué formato, en qué tiempo, en qué forma, si es independiente o en un partido político. Eso hay que ir madurándolo. Pero la señal de ayer como primer encuentro, es que en definitiva se puede construir un proyecto colectivo desde distintos lados, para que la centroderecha pueda ofertar también otra carta además a las ya existentes, a la ciudadanía”, sostuvo Fuentes.

Aguas movidas en RN

La cita de anoche agregó un nuevo elemento a las ya remecidas aguas al interior de la tienda, donde la búsqueda de una carta presidencial amenaza con generar una nueva tensión en la colectividad liderada por Rafael Prohens.

Solo horas antes del asado en la casa de Fuentes, un grupo de de diputados -incluyendo a Camilo Morán, quien mantuvo el escaño de Mario Desbordes cuando éste se transformó en ministro de Defensa-, insistieron en su ofensiva para que el extimonel de RN asuma como candidato presidencial, sumando ésta vez un nuevo partidario a ese propósito: el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien era visto por algunos como potencial abanderado.

Las ofensivas paralelas -conversaciones con Sichel por parte de un grupo y con Desbordes por otro- reflejaron el escenario interno de cara a la Presidencial de noviembre del próximo año.

Sobre este tema, Fuentes descartó que se intentara atacar la opción de Desbordes. "Si alguien quiere hacerle mella a algo o alguien, lo hace directamente contra la persona, argumentando que alguien puede ser un mal candidato y yo nunca considero eso. Yo considero que Mario puede ser un muy buen candidato. Si lo que pasa es que yo considero que Sebastián también es un muy buen candidato. Y como al final la decisión no pasa ni por mí ni por aquellos que alguien levanta a alguien para torpedear a Mario, que es un error garrafal, sino que la decisión pasa por la ciudadanía. Será la ciudadanía la que decida quién lo representa mejor”, indicó.

El asado concluyó con promesas de volver a reunirse, pero sin una fecha clara. El objetivo es que Sichel pueda hablar con más personas del partido, como alcaldes, juventud y otros dirigentes.

En tanto, el presidente del PRI, Rodrigo Caramori -partido que ha impulsado a Sichel a la Presidencia- indicó sobre el encuentro de los RN con Sichel que “es una buena noticia que a Renovación Nacional, o al menos a un sector de ese partido, le guste y se sienta cercano a Sebastián Sichel. Por lo tanto, nos alegra que se sumen a esta interesante posibilidad de llevarlo de candidato a las primarias presidenciales de Chile Vamos”.

Junto a Sichel y Desbordes, en RN corre también la opción del senador Francisco Chahuán, quien ha manifestado esa intención; de su compañero de bancada, Manuel José Ossandón y del ministro de Defensa, Andrés Allamand, quien tal como se ha ido configurando, aseguró a La Tercera Domingo hace algunos días que el 26 de octubre, tras el plebiscito, se empezaría a “vivir la pre presidencial”.