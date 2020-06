Tres ministras en menos de tres meses: ¿Cómo ven las dirigentas de Chile Vamos la sangría del ministerio de la Mujer?

“No ayuda a las demandas de la mujer”. Eso señalan algunas dirigentas de Chile Vamos al ser consultadas por las señales que ha dado el gobierno con los largos 54 días que tardó en nombrar a la reemplazante de la exministra Isabel Plá y, luego, los 34 días que su sucesora, la ahora exministra Macarena Santelices, duró en su cargo, en una brevísima gestión que no estuvo lejos de la polémica.

El martes, el Presidente Sebastián Piñera nombró a la entonces subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett (UDI), como nueva ministra. Pero, al igual como ocurrió con Santelices, desde la oposición y algunas agrupaciones de la sociedad civil criticaron su designación y recordaron algunas votaciones y dichos de cuando la nueva ministra fue diputada. En específico. cuando en 2011 rechazó el postnatal de seis meses y calificó como “valiente” la decisión de una niña de 11 años tras ser abusada por su padrastro. A pesar de eso, en el oficialismo confían en que su experiencia parlamentaria la ayudará.

Con la discusión del proyecto que busca alargar el postnatal a raíz de la crisis sanitaria aún en desarrollo, el aumento de episodios de violencia en contra de la mujer durante la cuarentena y las cifras que muestran que la pandemia está provocando un retroceso de 10 años en el avance de la inserción laboral femenina, La Tercera PM consultó a tres dirigentas de Chile Vamos sobre cómo ven que el gobierno ha tratado los temas que afectan a la mujer y qué señal se está dando con los ripios que han afectado a esta cartera.

Marcela Sabat (RN): “No hay más margen de error”

Cuando salió del gabinete la exministra Plá, desde RN se le pidió al gobierno que nombrara a la subsecretaria del ministerio, Carolina Cuevas, como la nueva ministra. Sin embargo, el Presidente Sebastián Piñera decidió mantener esa repartición a manos de la UDI.

La diputada Marcela Sabat (RN) ha sido crítica con el gobierno durante los últimos meses respecto de los temas relacionados con la mujer y se enfrentó duramente con su sector el año pasado cuando se discutió la paridad de género para el órgano constituyente, cuestión que ella defendió.

“Luego de la salida de Isabel Plá, Carolina Cuevas venía desarrollando un gran trabajo. Pero la intermitencia en el cargo, desde luego, no ayuda a mantener la continuidad necesaria en la implementación de medidas en el contexto de la emergencia sanitaria. Creo que lo importante es dar vuelta la página ya, no hay más margen de error ni en comunicaciones ni en la ejecución de programas que vayan en beneficio directo de las mujeres de Chile”, señala la diputada.

Sabat cree que “hoy más que nunca, en tiempos de crisis, es necesario y urgente aplicar perspectiva de género en las respuestas estatales. Y si bien este gobierno en sus inicios presentó una agenda mujer robusta, claramente debe modificarse y ajustarse a los tiempos que exige esta pandemia”.

“En razón del fuerte aumento de violencia contra la mujer, más allá del comentado vídeo, que a mi parecer fue un tremendo y doloroso error, se vienen desarrollando múltiples programas que hoy amplían los canales de denuncia para una mujer que ha sido violentada, lo que me parece acertado y que va en la línea correcta. Además se han garantizado los cupos en residencias especiales para mujeres que deban dejar su hogares por el mismo motivo. Pero hay muchísimas más aristas que atender, y por ejemplo en temas como la protección a madres trabajadoras creo que se ha actuado con lentitud”, agrega Sabat.

Asimismo, la diputada por Ñuñoa espera el gobierno patrocine el postnatal de emergencia ya que es inconstitucional si emana desde el Congreso por incurrir en gasto fiscal.

“Mi más profundo anhelo es que este gobierno apoye el postnatal de emergencia, pero si no lo hace, no puede permitirse quedar inmóvil ante otras medidas que hemos solicitado sin costo fiscal y de rápida ejecución, que pudieran dar respuesta en parte a miles de madres angustiadas. Son caminos paralelos, y por lo tanto en tiempos de emergencia no se le puede permitir a algunos ministros actitud de frontón cuando uno presenta esas propuestas”, agrega.

Ena Von Baer (UDI): “Hay un sesgo como si los temas de la mujer sean hegemónicos de la izquierda”

Respetando los denominados “cuoteos políticos”, la UDI mantuvo el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en su poder. Isabel Plá y Macarena Santelices pertenecen a ese partido, al igual que la nueva ministra Zalaquett.

Por eso, la senadora Ena Von Baer (UDI) defiende lo que se hizo durante la gestión de Plá y cree que los temas de género sí son relevantes para este gobierno.

“El gobierno ha estado trabajando en el tema de la pandemia de manera súper fuerte para hacerse cargo del tema de la violencia en contra de la mujer. Hay muchas iniciativas que se han hecho, como mascarilla 9, profundizar el tema de las llamadas y de las denuncias, esto ha sido impulsado por la subsecretaria y también por la exministra Santelices. Por lo tanto, he visto un gobierno muy activo en el tema de la violencia contra la mujer en el marco de la pandemia”, dijo la senadora por Los Ríos.

Von Baer cree que, a pesar de los sucesivos cambios, eso no ha afectado el trabajo del ministerio, en específico en buscar ayudas para las mujeres que sufren violencia en su hogar.

“Soy parte de la comisión de Mujer y hemos seguido tramitando las iniciativas, ha estado presente la subsecretaria, estuvo la ministra Santelices. Así que el gobierno como un todo ha seguido adelante con la agenda y especialmente en la que es la más relevante: la violencia en contra de la mujer. Se están buscando e impulsando distintas iniciativas para hacerse cargo del tema”, agrega la exministra.

Consultada por los 54 días en que el gobierno se demoró en designar a Macarena Santelices y su salida después de casi un mes, la senadora UDI apunta sus críticas a la oposición. “Lamento que un sector de la izquierda siempre tenga una mirada sesgada respecto a mujeres de centroderecha que trabajan en temas de mujer. Eso le pasó la cuenta a las exministras Plá y Santelices. Siempre hay un prejuicio, un sesgo, como que los temas de mujer fueran temas hegemónicos de la izquierda”, comenta.

Luz Poblete (Evópoli): “La crisis demuestra que se debe reimpulsar la agenda de la mujer”

El partido que lidera Hernán Larraín Matte fue uno de los que, posteriormente a la designación de Santelices, le hizo ver al ministro del Interior que “habían mejores opciones” para reemplazar a Plá.

La colectividad había propuesto a la actual directora del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Parot, y también a la secretaria general, Luz Poblete.

Esta última es también quien lidera “Evópoli Mujeres” y en los últimos días ha estado concentrada en una propuesta, que se le entregó a la ministra del Trabajo María José Zaldívar, para abordar la extensión del postnatal de emergencia, sin que hayan gastos para el gobierno. De hecho, desde ese partido se impulsa la idea de que este tema esté en el acuerdo con la oposición.

“No solo hay que preocuparse de los temas mujer que son transversales sino que de las consecuencias que esta pandemia ha traído especialmente al grupo de mujeres: mayor riesgo de violencia intrafamiliar y también los efectos en el mercado laboral femenino que hemos retrocedido diez años. Hay que anticiparse para que en el plan de reactivación tengamos este factor que ha pegado tan fuerte en las mujeres”, comentó Poblete.

Asimismo cree que “lo que ha hecho el gobierno en estos dos años ha sido muy bueno”. “La ministra Plá avanzó enormemente en poner esta agenda sobre la mesa y abarcarlo de manera integral con un gran equipo detrás. Su salida, en lo personal y en lo político, fue lamentable, una pérdida para el ministerio. La demora por el reemplazo tiene que ver con el momento en que la ministra se va y siempre es difícil en un momento de crisis tomar la mejor decisión. A mi me hubiese gustado que el cambio hubiese sido más rápido y elegir a la mejor persona, no era fácil reemplazar a la ministra Plá”, agrega.

Sobre las críticas que se han esgrimido contra la nueva ministra Zalaquett, la secretaria general de Evópoli señala que tiene todo el apoyo del partido y que "las personas evolucionan, es probable que varios no pensemos como lo hacíamos hace diez años atrás. Lo importante aquí es atender temas muy relevantes para las mujeres de Chile.