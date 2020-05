Twitter golpea a Trump donde más le duele: la visibilidad de sus tuits

Una verdadera “guerra” se ha desatado esta semana entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la plataforma de red social favorita del mandatario para publicar sus mensajes: Twitter. La última batalla de este enfrentamiento se produjo durante la madrugada de este viernes.

Trump, con 80 millones de seguidores, escribió un mensaje acerca de los disturbios y protestas en Minneapolis, a raíz del asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano, en manos de la policía. La red social decidió limitar la visualización del tuit por considerar que “glorifica la violencia”, de todas formas dejó que el mensaje pueda ser visible si se acepta la advertencia de la compañía.

“Estos matones están deshonrado la memoria de George Floyd, y no voy a dejar que esto pase. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que los militares están con él hasta el final. Cualquier dificultad y estaremos tomando el control, pero, cuando los saqueos empiecen, los disparos también empecerán. !Gracias¡”, escribió el mandatario en su cuenta.

“Este tuit viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia por el contexto histórico de la última línea, su conexión con la violencia y el riesgo de que podría inspirar acciones similares hoy en día”, indicó Twitter. Esta acción permite que el mensaje original siga visible, “porque es importante que el público pueda seguir viéndolo dada su relevancia en los asuntos actuales de importancia pública”, pero los usuarios no pueden responder ni poner me gusta, ni tampoco retuitear.

En represalia, la cuenta oficial de la Casa Blanca volvió a publicar el tuit que en una primera ocasión se publicó desde la cuenta personal del Presidente. Twitter respondió agregando el mismo aviso en la cuenta de la Casa Blanca.

Una portavoz de Twitter dijo que el presidente ejecutivo, Jack Dorsey, fue informado con antelación de la decisión de etiquetar el tuit de Trump. La decisión se basó en una política introducida en junio de 2019, que la compañía dijo que ya aplicó en abril en un tuit de un miembro del gabinete brasileño.

“Una dramática escalada”

Pero la polémica entre Twitter y Trump, esta suerte de tira y afloja tuvo un primer round el martes, cuando Twitter decidió agregar la opción de verificación de la información en una serie de tuits del mandatario estadounidense que acusaba de “fraudulento” el voto por correo electrónico en California para las elecciones presidenciales de noviembre. La red social incorporó un link azul con una etiqueta en la que puede leerse “accede a los datos sobre el voto por correo”, que redirige a una serie de artículos de prensa en los que se analizan las afirmaciones del Presidente.

En represalia ante la acción de Twitter, Trump firmó este jueves una orden ejecutiva dirigida a las empresas de redes sociales, como Twitter, Facebook y Google, que busca reducir el poder de estas grandes plataformas para “defender la libertad de expresión de uno de los peligros más graves que ha enfrentado en la historia de Estados Unidos”, señaló el mandatario. Según el jefe de Estado, Twitter tomaba “decisiones editoriales” y que hacía “activismo político”.

La orden ejecutiva pide revisar y posiblemente eliminar las protecciones legales de las que disfrutan las grandes plataformas de Internet bajo una ley de 1996, que les permite estar exentas de casi cualquier consecuencia legal resultante de los contenidos publicados en su plataforma e incluso de sus propias decisiones de eliminar contenido.

CNN sostiene que este conflicto “marca una escalada dramática por parte de Trump en su guerra con las compañías tecnológicas mientras luchan con el creciente problema de la desinformación en las redes sociales”.

Trump ha hecho de Twitter su gran herramienta de comunicación y para atacar a sus rivales. Además, esta red social fue clave para su ascenso durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2016. Asimismo, el Presidente también ha acusado regularmente a estos sitios de censurar el discurso conservador.

Twitter se ha enfrentado durante años a las críticas sobre las publicaciones de Trump en la plataforma, que ha utilizado para hacer amenazas, intimidar a sus adversarios y difundir falsedades. Sin embargo, la compañía ha asegurado en repetidas ocasiones que el Presidente no ha violado sus términos de servicio. Además ha aclarado que bloquear a los líderes mundiales del servicio o eliminar sus tuits dificultaría el debate público. Pero esta vez el Presidente estadounidense cruzó la línea y Twitter decidió tomar acciones.

“Fundamentalmente, esta disputa se trata de si Twitter tiene el derecho de estar en desacuerdo, criticar y responder al Presidente”, dijo a The New York Times Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight First Enmienda Institute de la Universidad de Columbia. “Obviamente lo tiene. Es notable y realmente escalofriante que el Presidente y sus asesores parezcan creer lo contrario”, indicó.