Un implícito rechazo a Morales: por qué De Urresti, Keitel y Kast se restaron de la votación para fiscal nacional

Las ausencias de senadores fue lo que más lamentó el gobierno, el miércoles pasado, ya que dos votos faltaron para que José Morales se convirtiera en el próximo fiscal nacional. Solo 31 de los 50 senadores respaldaron la nominación del Presidente Gabriel Boric. Ocho se abstuvieron y seis votaron en contra.

También hubo un grupo de cinco parlamentarios que no votaron. Si bien la senadora Isabel Allende (PS) se ausentó por razones de salud (lleva varios días con licencia médica), hubo otros cuatro legisladores que viajaron a Bruselas, Bélgica, para asistir a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat). Solo una de los cuatro viajeros, Yasna Provoste (DC), presentó permiso constitucional, medida voluntaria para periplos menores a 30 días, pero que fue insuficiente para bajar el quórum.

Distinto habría sido si Alfonso de Urresti (PS), Felipe Kast (Evópoli), Sebastián Keitel (Evópoli) hubieran hecho llegar formalmente el permiso constitucional, independiente de que igual contaban con la autorización del Senado para su viaje oficial. En ese caso, el piso de ratificación para Morales habría bajado a 31 votos, justo los respaldos que obtuvo (cada dos permisos constitucionales baja en un voto el quórum).

“Hay otros senadores que viajaron y no solicitaron su permiso constitucional. Lamentamos que aquello haya ocurrido. Cada uno tendrá que dar las explicaciones que correspondan”, dijo la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte (PS), el miércoles tras la votación. Incluso, hubo infructuosas gestiones de la ministra y algunos senadores para que los viajeros enviaran este documento que solo es obligatorio cuando las ausencias son superiores a un mes.

Sin embargo, detrás del hecho de no hacer llegar el mencionado permiso, había una decisión política de no ayudar a que fuera ratificado Morales. De hecho, en el Senado habían muchas dudas, incluso entre quienes votaron a favor, pero que en el fondo compartían la opinión de que el actual fiscal jefe de Santiago Norte no era el indicado para dirigir por los próximos 8 años el Ministerio Público. Por lo tanto, ya desde el lunes existía un ánimo transversal de que la propuesta de Morales fracasara.

Kast, Keitel y De Urresti estaban entre quienes tenían severos reparos con el nombre propuesto por el Presidente, debido a su trayectoria como fiscal, por lo que si hubieran estado presentes probablemente se habrían abstenido o rechazado.

Algunos parlamentarios comentan que los tres compartían completamente la postura expresada por el senador Rodrigo Galilea (RN), quien el lunes pasado, junto al mismo De Urresti, fueron los más severos a la hora de interrogar al postulante a fiscal nacional.

Por ello, las palabras de la ministra Segpres, responsabilizando a los viajeron, causaron molestia.

“Que la ministra (Uriarte) se preocupe de ordenar y poner de acuerdo a su sector. Cero autocrítica del gobierno, que acepten fracaso”, dijo Keitel a través de un mensaje escrito ante las consultas de La Tercera. Incluso, el legislador de Evópoli comentó que su viaje a Bélgica tenía carácter oficial “enviado directamente por el Senado”. Ello implica que aunque no existiera ese permiso constitucional, el periplo tenía un respaldo institucional.

Dado que la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) es una instancia en la que participa formalmente el Senado chileno, tampoco era fácil deshacer el viaje. Esta asamblea reúne a representantes de latinoamericanos y europeos dos veces al año. El primer encuentro de 2022 se llevó a cabo en Argentina, en abril.

En aquella ocasión, la senadora Provoste fue elegida como primera vicepresidenta de la comisión de desarrollo sostenible, medioambiente, política energética, investigación, innovación y tecnología. Por lo mismo, dicen desde su equipo, era necesario que ella asistiera. Además, justifican que la votación del fiscal nacional estaba prevista inicialmente para la semana pasada, pero fue el propio Presidente Boric el que decidió tomarse todo el tiempo para decidir.

La ausencia de la senadora DC también fue lamentada por el gobierno, ya que ella había declarado su apoyo a Morales.