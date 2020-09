Un viaje “épico” en bus en tiempos de pandemia: De Nueva Delhi a Londres en 70 días

Inspirada en la llamada “ruta hippie”, el popular viaje iniciático que jóvenes europeos hacían a India en los años 50 y 60 a bordo de “buses mágicos” en busca de “iluminación”, la compañía de expediciones india Adventures Overland anunció lo que ha definido como “el viaje más largo y épico del mundo”: una travesía desde Nueva Delhi a Londres a bordo de un exclusivo bus durante 70 días, en un recorrido de 20.000 km a través de 18 países.

Descrito como el “primer servicio de bus con paradas libres” entre los dos destinos finales, el Bus to London (Bus a Londres) fue creado por Sanjay Madan y Tushar Agarwal, fundadores de la compañía en 2012. Y Adventures Overland tiene experiencia en este tipo de travesías. “Hemos estado organizando expediciones en convoys de autos en todo el mundo durante los últimos ocho años. En 2017, 2018 y 2019 organizamos Road to London, un viaje por carretera único en la vida a través de 18 países, que cubre 16.000 km en 50 días”, comentó a La Tercera Saif Misbah, vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de Adventures Overland.

(FOTO: ADVENTURES OVERLAND) Sanjay Madan y Tushar Agarwal, fundadores de la compañía de expediciones.

Y la motivación para lanzar esta nueva iniciativa se encuentra precisamente en esos viajes. “Mucha gente se acercó a nosotros, expresando interés en hacer un viaje por tierra, pero no estaba interesada en conducir sus propios autos. Entonces, se nos ocurrió la idea de lanzar un servicio de bus para aquellas personas que quisieran explorar el mundo por carretera sin manejar”, dijo Misbah.

Como parte de este viaje en el Bus to London, los participantes explorarán miles de pagodas en Myanmar, conocerán especies raras de pandas gigantes en Chengdu, caminarán por la Gran Muralla China y viajarán por la Ruta de la Seda en China y Asia Central. Además, visitarán la histórica ciudad de Bujará, Taskent y Samarcanda en Uzbekistán, y navegarán por el Mar Caspio en Kazajistán. Durante el último tramo de la travesía, los turistas también tendrán la oportunidad de recorrer ciudades europeas históricas como Moscú, Vilna, Praga, Bruselas y Frankfurt antes de concluir finalmente el viaje en Londres.

(FOTO: ADVENTURES OVERLAND) Bujará y Taskent en Uzbekistán, además del Mar Caspio en Kazajistán, son algunas de las paradas del viaje.

“Después de llegar a Londres, el bus emprenderá su viaje inaugural de regreso a casa tomando la misma ruta para llegar a India”, detalla el sitio web de la compañía de expediciones. CNN aclara que los pasajeros que terminan la travesía viajarán de regreso en avión, mientras que el bus iniciará el retorno con un nuevo grupo de 20 viajeros. Según la cadena de televisión, los turistas pueden elegir si desean comenzar el recorrido en Reino Unido o en India.

“La mejor época para hacer este viaje es entre abril y junio, porque es cuando el clima es favorable para iniciar el viaje desde India hasta Myanmar y cruzar las altas montañas de China y Kirguistán”, explicó Agarwal a CNN, quien junto a Madan previamente también han liderado expediciones en Rusia, Islandia, Sudamérica (Colombia a Argentina), África (Kenia a Sudáfrica), Jordania, Alaska, y de India a Bangkok.

(FOTO: ADVENTURES OVERLAND) Ruta del viaje en el Bus to London, que comprende 18 países.

Sin embargo, la actual pandemia de coronavirus ha alterado los planes de Bus to London. “La primera temporada está programada para finalizar en mayo de 2021 desde la Puerta de India, en Nueva Delhi, pero considerando el clima actual de Covid-19, que ha restringido los viajes por todo el mundo, las fechas exactas se anunciarán en una etapa posterior”, precisó Adventures Overland.

(FOTO: ADVENTURES OVERLAND) Vista interior del bus de Adventures Overland.

Al respecto, Misbah detalló las medidas que han planificado para los participantes del viaje. “Estaremos tomando todas las precauciones necesarias sugeridas por los respectivos gobiernos de cada país y la OMS en ese momento. Además, mirando el escenario actual, todavía no hemos abierto las reservas. Eso sucederá una vez que se levanten las restricciones de viaje locales e internacionales, y obtengamos claridad de nuestros socios locales. Por ahora, las personas pueden registrar su interés enviando un formulario en el sitio web oficial, www.bustolondon.in”, dijo el integrante de Adventures Overland.

Grupo de no más de 20 personas

Pese a ello, el viaje ha despertado el interés de los turistas. “Hemos tenido más de 50.000 registros en el sitio web desde el anuncio del servicio de bus el 15 de agosto de 2020”, aseguró Misbah. ¿El costo? Se puede optar por hacer el viaje desde Delhi o desde Londres y hacerlo completo o solo alguna de sus etapas. “El costo del viaje completo de 70 días es de US$ 21.000. El viaje se divide en cuatro etapas: Sudeste Asiático (US$ 4.800), China (US$ 5.800), Asia Central (US$ 6.800) y Europa (US$ 5.800)”, detalló el vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de Adventures Overland.

Basado en el mismo principio que los autobuses turísticos que permiten a los turistas visitar diferentes monumentos de una ciudad subiendo y bajando en diferentes paradas, esta travesía se realiza en un bus especialmente adaptado para un grupo de no más de 20 personas. Se dará prioridad a los participantes que se registren para el viaje completo. En su página web, la compañía de expediciones informa que el pasaporte debe ser válido hasta enero de 2022 y debe tener 20 páginas vacías.

(FOTO: ADVENTURES OVERLAND) Imagen del bus que cubría la ruta Londres-Calcuta-Londres en 1957.

Pero este tipo de viaje no es nuevo. Tal como señala Adventures Overland en su sitio, el más popular y el primero de ellos fue uno organizado en 1957 por Oswald-Joseph Garrow-Fisher, en un bus llamado The Indiaman. El vehículo inició su recorrido con 20 pasajeros a bordo. Partiendo de Londres el 15 de abril de 1957, llegó a Calcuta el 5 de junio. El mismo bus regresó a la capital británica el 2 de agosto de 1957. Según se informa, el costo de la tarifa única era de 85 libras y 65 libras para el viaje de regreso. The Indiaman viajó por Francia, Italia, Yugoslavia, Bulgaria, Turquía, Irán y Pakistán antes de llegar finalmente a India.