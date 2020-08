Vacunas en el desierto: Antofagasta espera construir laboratorio en noviembre y retomar producción chilena tras dos décadas

Antes de la pandemia, hace tres años, ya había preocupación por la nula producción de vacunas en el país. La última vez que el Instituto de Salud Pública (ISP) fabricó dosis locales fue en 2002, y sus registros sanitarios caducaron en 2005, poniendo fin a la manufactura nacional. Hoy solo se realizan vacunas veterinarias.

Por eso, en 2017, un grupo de académicos de la Universidad de Antofagasta, liderados por la investigadora Margarita Lay, se propuso retomar la producción de vacunas en Chile, a través de un proyecto bautizado como “Atacama Desert Vaccine Laboratory”, que cuenta con apoyo del Gobierno Regional de Antofagasta y el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia.

El proyecto empezó a funcionar en mayo de 2019, pero el coronavirus aceleró los planes, por lo que los investigadores, las autoridades locales y las empresas mineras crearon una mesa de trabajo con un solo objetivo: acelerar al máximo la construcción del laboratorio, para que pueda producir las vacunas que están en desarrollo en el mundo, y que en Chile comenzarían su prueba clínica en septiembre.

El director del proyecto es el doctor Christian Muñoz, quien dice que en el primer año realizaron el estudio de mercado y el modelo de negocio, que muestra que sí se necesita el laboratorio, por lo que ahora “trabajamos a toda máquina para que esto sea factible”.

Hasta ahora, y dado la urgencia de tener una planta local, se definió que el laboratorio aplicará un modelo de “Fill & Finish”, es decir, comprará el ingrediente farmacéutico activo –por ejemplo, el que está haciendo China- y la planta producirá las vacunas, las envasará, controlará su calidad y las distribuirá.

Para ello, se requiere construir un edificio nuevo –no puede ser uno refaccionado- de 2 mil metros cuadrados, que tendría capacidad para producir 12 millones de vacunas en apenas cuatro meses, suficientes para cubrir a buena parte de la población chilena, y escalable, incluso, a 16 millones de dosis. Se proyectan dos líneas de producción: una de jeringas y otra de viales (botellitas como las de la penicilina).

“Chile gasta muchos millones de dólares en comprar vacunas al mercado internacional, con la consecuencia de que, si hay un desabastecimiento de vacunas, quedamos en lista de espera, como lo que pasó con las vacunas de la fiebre amarilla”, explica Muñoz.

Pero hay un gran detalle que complica la construcción de la planta: el financiamiento. Se requieren US$ 21 millones y, para buscarlos, fue creada una mesa de trabajo entre académicos, autoridades locales y empresas mineras de la zona, que ya lleva dos sesiones y que espera reunir los fondos en las próximas dos semanas.

La mesa está coordinada por el diputado de la zona José Miguel Castro (RN), quien dice que si el proyecto ve la luz, “la planta podría estar construida antes del inicio del próximo año, para que se prepare para recibir la vacuna, por lo que máximo en dos semanas más deberían estar los aportes de las empresas, que permitan iniciar la construcción en noviembre”.

En la última sesión de la mesa, la empresa de litio Albemarle dijo que podría disponer de US$ 10 millones, pero lo debe hacer a través de la Corfo, pues son recursos para innovación. “Estamos disponibles para que, si Corfo lo estima conveniente, se autoricen por esta vez el uso de estos fondos para esa iniciativa”, dijo en esa sesión Marcelo Valdebenito, subgerente de asuntos corporativos de la empresa.

¿Es posible que el desierto ofrezca vacunas de aquí al próximo año? “Si China fue capaz de construir un hospital con todas las normas de bioseguridad, Chile puede en algunos meses tener listo este proyecto, o por lo menos el anteproyecto, contando con el apoyo del Gobierno Regional que da las autorizaciones”, dice el diputado Castro.

Otros US$ 7 millones serían puestos por el propio Gobierno Regional, por lo que faltarían US$ 4 millones, que podrían ser donados por otras empresas. Sin embargo, los US$ 21 millones consideran solo la construcción de la fábrica, no sus recursos humanos y compra de insumos.

Además, el Gore tiene una mesa de trabajo que definirá la gobernanza de la planta: sería una fábrica constituida como corporación público-privada, y deberá estar ubicada en una localización estratégica dentro de la región.

En la última sesión de la mesa de trabajo, el intendente de Antofagasta, Edgar Blanco, explicó que el laboratorio “tendrá participación publico privada y de la academia, y el eje central será el Gore, donde se alojará esta corporación. Estamos resolviendo los detalles de cómo se comercializaría y esperamos de aquí a un par de semanas tener un primer esquema de la corporación y sus estatutos”.