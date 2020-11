“Vemos los protocolos y no se entiende”: Reapertura de Teatro Municipal de Las Condes genera inquietud en productores y salas de otras comunas

El domingo pasado, la Ministra de Cultura, Consuelo Valdés, y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se sentaron juntos en las primeras filas del Teatro Municipal de Las Condes -aunque separados por un asiento de distancia- para anunciar oficialmente la reapertura del emblemático centro cultural de esa comuna. Una noticia “tremendamente alentadora, tanto para los artistas como para su público”, comentó la jefa de la cartera sobre la vuelta de los espectáculos presenciales al recinto, luego de ocho meses de eventos online y gratuitos a raíz de la pandemia y las restricciones sanitarias.

En lo concreto, la sala volverá a recibir asistentes a partir de este jueves 19 (a las 19.30 horas), con la primera función de la premiada obra de teatro Gladys, la que luego se repetirá el viernes, sábado y domingo. Una reapertura impulsada en gran medida, según detallan desde el Ministerio, gracias a que Las Condes se encuentra desde esta semana en fase 4 (Apertura inicial) del plan Paso a Paso, lo que implica el levantamiento de algunas restricciones para reuniones sociales y eventos. De hecho, en los últimos días, la misma comuna abrió también su propio autocine en el Parque Padre Hurtado.

Según comentan desde el Teatro Municipal de Las Condes, la vuelta a los espectáculos presenciales fue propiciada “porque estamos en fase 4”, y detallan que “funcionaremos con el 50% de capacidad”. De esta forma, el aforo completo de la sala, de 800 asistentes, se verá reducido temporalmente a un máximo de 400 personas por función, a lo que se sumarán medidas de desinfección en el ingreso, uso obligatorio de mascarillas y la prohibición de consumir alimentos y bebidas en el lugar.

Pero lo que para las autoridades significa una noticia alentadora en el progresivo “desconfinamiento cultural”, para otros representantes del sector de las artes y espectáculos representa una señal algo confusa e inquietante. De hecho, diversos productores de eventos -sobre todo de conciertos- y propietarios de recintos culturales manifiestan cierta molestia, al no contar con los permisos y verse impedidos de poder volver a abrirse al público presencial, incluso en comunas que -al igual que Las Condes- también están en fase 4.

“Sentimos que los protocolos no están siendo claros y no están siendo seguidos al pie de la letra. Un ejemplo lo estamos viendo este fin de semana, con el autocine que se inauguró en Las Condes y ahora la apertura del teatro Municipal de Las Condes”, expresó ayer Francisco Goñi, CEO de Fanlab y director de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), en conversación con radio ADN.

“Vemos que se autoriza a un alcalde a un par de actividades que, ante la resolución exenta 591 (el plan Paso a Paso), están prohibidas”, agregó el productor, en referencia a las indicaciones sanitarias de la autoridad para cada etapa de desconfinamiento, que en el caso de la fase 4 autoriza a reuniones y eventos para un máximo de 50 personas en espacios cerrados y 100 en espacios abiertos. En el caso del Teatro Municipal de Las Condes, el aforo con el que comenzarán a operar esta semana es de 400 asistentes, ocho veces más de lo que establece el propio documento del Minsal.

“No sabemos si el Teatro Municipal de Las Condes tiene un protocolo particular. Vemos que vuelve a programar con asientos de por medio, pero no puedes poner más de 100 personas en un lugar cerrado”, señala a La Tercera PM Jorge Ramírez, presidente de Agepec, quien declara que el sector que representa -que agrupa a todos los productores de grandes eventos y recitales- envió en septiembre su propio protocolo de reapertura gradual a los Ministerios de Salud y Cultura, aunque no han obtenido respuesta.

“Nosotros mandamos un protocolo de 20 páginas y no nos han dicho ni gracias”, reclama el productor, quien dice que el problema de fondo es la falta de comunicación y de respuesta por parte de las autoridades. “Necesitamos sentarnos con la autoridad y conversar de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y que los protocolos sean entendibles”.

En ese sentido, Ramírez dice que si bien su gremio celebra lo ocurrido en Las Condes, al mismo tiempo se siente confundido ante estas señales e inconsistencias, como llama a lo ocurrido este fin de semana y al último anuncio de la ministra Valdés, quien ayer presentó el llamado “Itinerario de reapertura de espacios culturales durante la Fase 4 en Santiago”: una hoja de ruta para el regreso de bibliotecas y museos de comunas que están en Apertura Inicial, pero que no incluye por ahora salas de conciertos ni recintos dedicados a la música, por ejemplo.

“Nosotros vemos los protocolos y no se entiende. Estamos tratando que nos expliquen. No nos parece justo que algunos lo puedan hacer y otros no. Estamos desconcertados, confundidos y estamos tratando de ser acogidos en este tipo de mensajes, que son evidentemente explícitos”.

“Estamos en un limbo de muy poca información”, cuenta por su parte José Antonio Aravena, promotor de conciertos y propietario de la discoteque Espacio Broadway y del Teatro Caupolicán. Ambos recintos se encuentran en comunas que ya están en fase 4 -Pudahuel y Santiago, respectivamente-, pero el productor asegura que aún no obtiene los permisos de las autoridades para volver a llevar público presencial, incluyendo los que requiere para montar un festival en Espacio Broadway anunciado para octubre pasado y con distanciamiento social.

“No entendemos lo que pasa en Las Condes, que está en fase 4. El Caupolicán tiene un aforo de 5 mil personas, entonces nosotros podríamos trabajar con 50%, o sea 2.500 asistentes, pero (el plan Paso a paso) dice un máximo de 200 personas. Yo si tuviera que abrir me regiría por el decreto del Minsal publicado en el Diario Oficial el 17 de octubre, que dice (se puede recibir público) con 50% de aforo”, comenta Aravena.

Consultados al respecto, desde el Ministerio de las Culturas señalan que, por ahora y más allá del caso de Las Condes, “no tenemos novedades de reapertura de otros espacios”. Al mismo tiempo, subrayan que en el caso de los recintos de otras comunas que aún no logran reabrir sus puertas, “esto depende del plan Paso a Paso y de quién administra cada recinto”.

Reapertura, pese a todo

En medio de este escenario y pese a estos desencuentros, otros recintos emblemáticos de comunas en Apertura Inicial se preparan para volver a recibir público presencial en los próximos días, una vez que cuenten con los permisos requeridos. Recientemente anunciaron su reapertura espacios como el taller Siglo XX de Recoleta y la Aldea del Encuentro de La Reina, dos comunas que también están en fase 4.

En tanto, el Teatro Nescafé de las Artes de Providencia -que este jueves pasa a Apertura Inicial- tiene programado para el 28 de noviembre un show del grupo Aleste bajo la misma lógica de asientos separados y capacidad del recinto reducida a la mitad. Desde el recinto señalan que están trabajando además en retomar su cartelera teatral de forma presencial para los próximos días, algo que esperan zanjar en el transcurso de esta semana.

En el caso de Matucana 100, que ya abrió sus puertas al público sólo para exposiciones, trabaja para recibir asistentes presenciales en diciembre, con funciones al aire libre del festival de documentales musicales In-Edit (con aforo limitado) y un ciclo de música en vivo en su sala principal que incluye a bandas como Paracaidistas (10/12), El Cómodo Silencio de los que Hablan Poco (11/12) y Prehistóricos (12/12). El teatro presencial, en tanto, se retomará del 11 al 20 de ese mismo mes con la obra Los despertares de Marín. Todos los eventos anteriores se harán con aforo limitado y medidas sanitarias que consideran toma de temperatura, inscripción previa (si corresponde), alcohol gel al ingresar al espacio, entre otros.