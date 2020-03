“Veremos en tribunales si tenía atribuciones”: Evelyn Matthei defiende la hora de los alcaldes

“El ministro (Lucas) Palacios, a quien le tengo mucho cariño, tenía otra opinión... Y si yo tengo dos opiniones jurídicas -una que dice que no tengo atribuciones y otra que dice que sí las tengo-, voy a tomar la opinión jurídica que me permita prevenir el tema de la salud. Después veremos en tribunales si las tenía o no”.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, defendió en el matinal Buenos Días a Todos su decisión de cerrar ayer el mall Costanera Center, basándose en un artículo transitorio aprobado de forma unánime en el concejo municipal para regular el horario y cierre del comercio ante la emergencia sanitaria.

Tal como ocurrió tras el estallido social del 18 de octubre, frente a la crisis por el aumento de contagios por coronavirus los alcaldes pasaron a la delantera del gobierno en la adopción de medidas preventivas contra la enfermedad.

Primero el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, decidió el viernes decretar emergencia en la comuna del sector oriente de la Región Metropolitana. El fin de semana un sector de los ediles (Matthei, entre ellos) se adelantó al gobierno al anunciar la suspensión de clases. Una determinación a contrapelo del ministro de Salud, Jaime Mañalich, pero que el presidente Sebastián Piñera terminó aceptando el domingo.

Con el anuncio del cierre del Costanera, el Ejecutivo puso en evidencia la discrepancia con la gestión independiente de los alcaldes. El ministro de Economía, Lucas Palacios, planteó públicamente que esta determinación era una atribución exclusiva del Presidente de la República y de las autoridades de gobierno que hoy están en el manejo de la emergencia por el coronavirus.

Previo a plantear el punto con la prensa, Palacios -según aseguran en el entorno de Matthei- intentó convencer a la excandidata presidencial de Chile Vamos que dejara el tema del comercio en manos del Ejecutivo. En la conversación telefónica, la alcaldesa de Providencia le planteó al secretario de Estado que apelaría al acuerdo del concejo municipal y anunciaría el cierre del centro comercial.

Que Matthei se desmarcara del Ejecutivo no es menor. Es una de las alcaldesas con mayor llegada a La Moneda, tiene línea directa con el Presidente Sebastián Piñera y mantiene contacto habitual con los ministros Gonzalo Blumel y Karla Rubilar.

“Pero es autónoma. Y lo que hizo fue informar al gobierno, no consultar”, recalca un cercano, quien asegura que la exministra del Trabajo tiene acceso a información de primera fuente de expertos internacionales y mira con preocupación que Chile no repita casos como el de Inglaterra, donde Boris Johnson ahora reconoce que fue un error dejar circular el virus y tomar medidas anticipatorias.

Esta mañana, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, recogió el guante respecto de la presión que estaban poniendo desde los municipios y afirmó, en Tele 13 Radio, que "soy muy partidario del rol que tienen que cumplir los alcaldes y los municipios en el país y me parece un poquito centralista esta critica de que los alcaldes no puedan tomar decisiones”. Pero también dijo que estos “tienen que tomar decisiones, por cierto, que vayan en función del interés general y, en este caso la salud pública, y no necesariamente en aquellas cosas que puedan ser más populares o que puedan ser más demandadas, pero que quizás no necesariamente van a contribuir a lo que se necesita en este momento”.

Colodro: “El gobierno tiene la obligación de imponer una mirada global”

Esta mañana el presidente Sebastián Piñera tomó la ofensiva al decretar estado de catástrofe en medio de la emergencia por el coronavirus. Previo a esa decisión, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán justificaba la embestida de los ediles: “El gobierno es lento y errático en la toma de decisiones. Eso empuja a los alcaldes a actuar más aceleradamente. El fin de semana lo veíamos. Primero sale un grupo de expertos a decir que no hay que suspender las clases y después el gobierno dice que sí".

El alcalde Palacios, en tanto, plantea que “estamos ante una situación critica y tenemos que responder rápido (...) Nuestro contacto permanente con la ciudadanía no nos permite actuar de otra forma”.

El analista Max Colodro (UAI) sostiene que “los alcaldes partieron tomando decisiones que respondían a los temores de la población”. Reconoce que los ediles tienen la capacidad de tomar la temperatura política con mayor rapidez que el gobierno central. Sin embargo advierte que no tienen las herramientas para hacer una evaluación general como sí lo debe hacer el gobierno.

“El gobierno ha estado bien en la gradualidad de las medidas que ha adoptado. Eso explica por qué el aumento de casos graves hasta ahora es acotado. Los alcaldes tienen la capacidad de tomar la temperatura política, pero no ven el sistema. El gobierno tiene la obligación de imponer una mirada global”.

Mauricio Morales, experto electoral de la Universidad de Talca, asegura que los alcaldes “se están convirtiendo en la primera línea del sistema político, en el buen sentido de la palabra. Tienen una capacidad de anticipación mayor, mientras que el gobierno se nota más lento y casi siempre llega tarde a la jugada”.