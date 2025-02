Vlado Mirosevic y su candidatura presidencial: “Con esto no estoy intentando buscar una catapulta hacia el Senado”

Una primaria con o sin Michelle Bachelet. Esa es la idea que ha promovido el Partido Liberal de cara a los comicios de este año, en respuesta a la consolidación de la exmandataria como la carta favorita de las encuestas -dentro del oficialismo- y de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Para el abanderado de la colectividad, el diputado Vlado Mirosevic, las primarias son una oportunidad para hacer ver las ideas del sector, que, dice, hay que aprovechar, en consideración de que la derecha podría no realizarlas. Y, aunque advierte que su candidatura no responde a una estrategia para llegar al Senado, sí deja abierta la puerta a postular a la Cámara alta si es que pierde la primaria.

FOTO: DEDVI MISSENE

Bachelet se instaló con fuerza en el tablero presidencial. Usted ha dicho que, con o sin ella, es partidario de ir a primarias. ¿Por qué?

Las primarias son un ejercicio democrático que le hace bien a nuestro sector, revitaliza, sobre todo en el escenario en que estamos actualmente. Es un momento ideal para presentar ideas, soluciones concretas. Creo que la derecha no va a tener eso, entonces con mayor razón. La derecha va a dejar un vacío ahí que sería muy útil que nosotros aprovechemos.

Al menos en el PS creen que sería un contrasentido poner a competir a Bachelet, quien lidera las encuestas, tiene un altísimo nivel de conocimiento y una competitividad probada. ¿No lo ve así?

Michelle Bachelet, en ambas elecciones presidenciales, estuvo dispuesta a ir a primarias. En la primera no se realizó, porque Soledad Alvear decidió no competir. En la segunda, cuando también tenía altísimos niveles de popularidad, concurrió. Hoy día también tiene sentido hacerlo.

En el oficialismo hay quienes advierten que el sentido de una primaria no debe ser reforzar candidaturas al Congreso. El diputado Raúl Soto lo dijo hace un tiempo. ¿Su candidatura no cae en eso?

Es cuestión de mirar los resultados electorales desde la elección en que rompí con el binominal, luego fui primera mayoría nacional. Si uno mira mis resultados, comprenderán que no estoy con esto intentando buscar una catapulta hacia el Senado, porque no es necesario. Esta candidatura presidencial no responde a lo senatorial.

¿O sea que su único objetivo es llegar a La Moneda?

Y, además de eso, establecer un debate respecto del futuro del progresismo, sobre qué es lo que el progresismo le va a ofrecer a Chile.

Confirma que su objetivo es llegar a La Moneda. ¿Eso significa que no va a postular al Senado si es que pierde la primaria?

Eso es una decisión que tomaremos luego de la primaria.

¿No descarta entonces?

No, es un debate que tendremos que dar cuando suceda ese escenario hipotético.

Pero justamente por eso algunos desde ya advierten que no es la idea de una primaria usarla como “trampolín”...

Pero que personalicen a quién se refieren, porque en mi caso, dado el historial electoral que tengo en la región que represento y de la que soy, no es un poncho que a mí me quepa. Yo he obtenido resultados contundentes, no aplica en mí el principio del trampolín.

Lo dicen de usted, de Mulet, de quienes no marcan o no aparecen en las encuestas.

Por lo menos en mí, no aplica. Nosotros estamos construyendo un proyecto de largo plazo, no estamos buscando un cupito para el Senado u otra cosa.

FOTO: DEDVI MISSENE

En caso de que salga electo Presidente, ¿con quiénes gobernaría? ¿Incluiría al PC en su alianza?

Yo mantendría la actual alianza de gobierno y sumaría a la DC.

¿No le incomodaría incluir al PC, con la visión que ellos tienen sobre Venezuela?

Sería bastante hipócrita de mi parte decir eso, porque hoy mi partido es parte de un gobierno con ellos. ¿Entonces cómo voy a decir una cosa distinta?

Pero usted mismo ha sido crítico de las posturas del PC, en esa y otras materias.

Y seguiré siendo crítico de algunas posiciones del PC, pero eso no implica que uno no pueda construir una coalición amplia, cuando se trata de gobernar respecto de un piso mínimo, en lo que nos podamos poner de acuerdo. Este gobierno, y el de Michelle Bachelet, demuestran que es posible y avanzar en ciertas cosas.

¿Su candidatura promete dar continuidad al gobierno actual?

Eso va a quedar expresado en los debates de las primarias. Pero puedo decir que vamos a tener un programa bastante audaz, que pretende salir un poco de los márgenes de la política tradicional.

¿En qué se diferenciaría de la actual administración?

Yo le pondría mayor empeño y mayor determinación a la agenda económica, en el sentido de que Chile necesita un norte, un proyecto país. Eso es una ausencia en el debate público mucho más allá de un gobierno.

¿Le ha faltado a este gobierno mirar con atención la parte económica?

El gobierno ha tenido menos vocación por esto, porque hay razones coyunturales que pueden explicar eso. Yo creo que la agenda económica tiene que ser audaz y Chile tiene una oportunidad.

El Presidente Boric solicitó a su alianza competir en la máxima unidad, pero hoy varios presidentes de partido dudan que eso pueda lograr una sola lista. ¿Usted lo ve posible?

Es un deber que nosotros tenemos. La posibilidad de que las derechas, desde la más extrema hasta la más moderada logren una mayoría en el Congreso, puede significar un retroceso muy grande. Estamos obligados a ir en una lista única y los partidos tienen que hacer todos los esfuerzos y estar a la altura de ofrecer una alternativa unitaria.

¿Los números dan para llegar a una lista única?

Hay posibilidades. Va a exigir generosidad de parte de todos.

¿No es contradictorio querer competir con el PC en consideración de lo críticos que son los demás partidos de sus posturas? Y en materias importantes, como el derecho irrestricto a los derechos humanos.

Yo he sido muy nítido sobre el deterioro que Venezuela experimenta. Mi posición y la del Partido Liberal ha sido clara. En mi gobierno esa posición se mantiene: al igual que en este gobierno, el PC no va a ser influyente en la política exterior.