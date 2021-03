Antes & Después: un año enfrentando la pandemia y un rebrote amenazante

Sus miradas reflejan cansancio, tensión y agotamiento. Hace 365 días conviven con un virus que no ha dado tregua. Pero sus ojos, fijos en el lente, también desafían al incansable enemigo en que se ha convertido el Covid-19. Sus relatos dan cuenta de lo duro que ha sido trabajar en las áreas de pacientes críticos; y han adquirido una experiencia que no creyeron posible en sus carreras. Ahora, de cara a un complejo rebrote, están preocupados. Pero guardan esperanza, porque dicen no ser los mismos de antes: esta infección ya la conocen. No la subestiman, jamás. Pero ya saben -o así lo creen- cómo hacerle frente. La Tercera los fotografió al inicio de la pandemia. Y luego, de nuevo, esta semana. Estos son algunos rostros de la “primera línea”.