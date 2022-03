Una de las primeras definiciones del Presidente Gabriel Boric, tras ser electo en diciembre, fue designar a Matías Meza-Lopehandía como su jefe de gabinete. No fue una decisión al azar, el abogado conoce al Mandatario desde que entró a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 2004 y es una figura clave en su trayectoria política.

Meza-Lopehandía fue quien lo animó a ingresar a la política universitaria a través del colectivo de Estudiantes Autónomos, que posteriormente dio vida a la Izquierda Autónoma.

En la época universitaria Boric también conoció al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien presidió la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) en 2006, donde el Mandatario colaboró. Desde ahí mantienen una relación muy cercana.

La confianza personal, explican en el núcleo más cercano de Boric, fue un criterio importante en el nombramiento de cargos. El Presidente miró al pasado para tomar decisiones: tanto para la elección del gabinete, como para la designación de los asesores que participarán en el gobierno. Varios de los invitados a trabajar en el gobierno han acompañado al Presidente desde sus primeros pasos en la política.

La elección del comité político se explica de esa manera. El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, y la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, han trabajado junto a Boric desde el movimiento estudiantil de 2011 y son grandes amigos (ver paginas 16-17). Y Antonia Orellana, ministra de la Mujer, ha sido muy cercana al Presidente desde el estallido social de octubre de 2019 y de la formación de Convergencia Social.

“El Presidente siempre ha querido romper con el “amiguismo”. Ha dicho que si alguien llega al gobierno tiene que estar por sus méritos. Pero también sirve tener gente de confianza, sobre todo aquellos que han sido parte de un proyecto político en común y que han trabajado de buena forma”, dicen en el entorno del Mandatario.

La misma fuente dice que, bajo esa mirada, “no es raro que el Presidente haya depositado la confianza en Giorgio, en Camila, en Nicolás Grau o en Antonia, que son amigos, pero también han trabajado con él desde hace mucho tiempo. Son nombres que ya están “probados”.

El vínculo con la ministra del Interior, Izkia Siches, es más reciente. Pese a que se conocen desde la época universitaria, afianzaron su lazo político solo tras la segunda vuelta presidencial.

Los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo junto al Presidente.

El equipo parlamentario

Buena parte del elenco que Boric convocó a trabajar en el gobierno viene del equipo que lo asesoró durante sus dos períodos en el Congreso como diputado por Magallanes.

El más cercano de ese grupo es, sin duda, el periodista Felipe Valenzuela, que formó parte del primer equipo de Boric como parlamentario y se cuenta entre sus amigos de su época escolar en Punta Arenas.

Valenzuela acompañó a Boric durante toda la campaña y tras el triunfo en segunda vuelta fue ratificado como director de Comunicaciones de la Presidencia.

El diputado Gonzalo Winter también construyó un lazo importante con Boric en el Congreso y en Convergencia Social. Si bien el parlamentario no participará en el gobierno, sí ejercerá un rol clave como articulador del Ejecutivo en la Cámara de Diputados.

La periodista Nicole Vergara, quien igual asesoró a Boric en el Parlamento, también se cuenta entre los fichados. Y en un cargo clave como asesora del Segundo Piso junto a Matías Meza-Lopehandía.

Otra asesora comunicacional de Boric que llega al gobierno es Camila Carreño, quien participará en la Secretaría de Comunicaciones (Secom) que lidera Pablo Paredes, director audiovisual cercano al Mandatario.

La abogada Paulette Jara también participó en los equipos de Boric y lo apoyó en uno de los momentos más complejos de su carrera política. Cuando era su jefa de gabinete fue testigo de la funa pública al actual Presidente en el Parque Forestal durante el estallido social, tras participar en el acuerdo del 15 de noviembre.

Jara no tuvo un rol en la campaña presidencial, pero sí participará en el gobierno como asesora junto a Antonia Illanes, subsecretaria de Deportes, quien fue la jefa de gabinete de la diputación de Boric en Magallanes.

El listado de gente que ha trabajado con Boric en el Congreso y que ahora llegaría al gobierno no acaba ahí. El asesor legislativo Manuel Yáñez fue postulado a una seremía en el Maule por Convergencia Social. También postularon a cargos regionales algunos colaboradores del equipo regional del actual Presidente.

También hay quienes estrecharon su vínculo con el Mandatario durante la campaña presidencial y fueron ratificados en cargos clave, como la jefa del Segundo Piso, Lucía Dammert; los asesores presidenciales Carlos Durán y Diego Pardow, y la directora de la Dipres, Javiera Martínez.

El Presidente junto a Francisco Figueroa.

La nueva oportunidad de los autónomos

Javiera “Pelo” Cabello es otra integrante del círculo de confianza de Boric que desde este 11 de marzo se convertirá formalmente en funcionaria de gobierno como jefa de gabinete del ministerio de la Mujer. Con ella mantiene un lazo desde la Izquierda Autonomista y en campaña adquirió un rol importante como asesora.

En el verano de 2009 Gabriel Boric, junto a un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile, fundaron ese movimiento. Varios colaborarán ahora en el gobierno.

Es el caso de Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente; Miguel Barros, asesor del jefe de gabinete en el Segundo Piso; Giorgio Boccardo, subsecretario del Trabajo, y de Sebastián Aylwin, quien también trabajará en Medio Ambiente.

Aylwin, por ejemplo, fue uno de los líderes de la toma de la Facultad de Derecho en 2009, en la que Boric agarró notoriedad política.

En ese grupo también estaban la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, y la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, quien tendrá como jefe de gabinete a Francisco Figueroa, otro autonomista.

El exvicepresidente de la Fech fue uno de los dirigentes estudiantiles con los que Boric trabajó en 2011. Tenían una relación muy cercana, hasta que las diferencias políticas los distanciaron. En ese proceso también se alejó de otros militantes de la Izquierda Autónoma, que después formaron Comunes, partido que hoy pertenece a la coalición de gobierno.

Así describió el quiebre Figueroa en Palabra Pública, medio de la Universidad de Chile:

“Es una noche de agosto de 2015 en Punta Arenas, y con Gabriel caminamos de regreso a su casa (...) La convergencia entre los distintos grupos autonomistas navega a toda vela hacia su naufragio, y si bien las recriminaciones todavía no afloran a la superficie, el daño es irreversible y esa noche asoma la punta del iceberg: que sectario, que caudillo, que electoralista, que tu soberbia intelectual es insoportable; que no somos sangre nueva para viejas derrotas. Que no me salgái con eslóganes, hueón. De no haber sido personas pacíficas nos habríamos ido a los combos. Y ahora pienso que recibir uno no habría sido del todo injusto”.

Por este tipo de impasses algunos se sorprendieron con la presencia de autónomos en el gobierno. Pero quienes conocen a Boric dicen que era probable, “porque el Presidente sabe cómo trabajan los que construyeron el camino junto a él”.