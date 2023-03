Columna de Cristián Stewart: Un contraste auspicioso

Por Cristián Stewart, director ejecutivo IdeaPaís

Comenzó el trabajo del Comité de Expertos. Su tarea principal es ofrecer al Consejo Constitucional un anteproyecto de Constitución. No obstante, su importancia trasciende al borrador que escribirán. Por eso, es fundamental que estén a la altura de esa compleja responsabilidad.

Se trata de expertos, no políticos. Ello no implica que sean neutrales -nadie puede serlo- pero sí exige que sus propuestas y comportamiento tengan ciertas características especiales. Lo primero es que no tengan en cuenta réditos políticos. Deben ser conscientes de que responden a la demanda “que esto lo haga gente que sabe”, lo cual los obliga a ponerse al servicio del país y de la discusión, no de las encuestas.

Adicionalmente, la seriedad de sus credenciales debe colaborar a crear condiciones para tener un producto de buena calidad jurídica, menos apasionado y más transversal, pero también para tener un mejor ambiente entre los Consejeros Constitucionales. Y si bien su mirada técnica y desapegada de la contingencia es crucial para elaborar un buen texto, sus virtudes no pueden terminar por idealizarlos.

Sería un flaco favor para nuestra democracia representativa que los expertos fueran los protagonistas. En lugar de reemplazar a la política, deben fortalecerla, habilitarla, darle argumentos, herramientas y evidencia. Esto le dará legitimidad a ellos -al cumplir el rol que les corresponde- y a la política, elevando su nivel que hoy da lástima.

El comienzo fue auspicioso y de una total sobriedad. No se ensimismaron peleando puestos. El discurso fue convocante, sereno, sin rencores. Entonaron el himno, pero sin griteríos ni emplazamientos ávidos de farándula. Y para el nivel que acostumbramos, eso da algo de esperanza.

Por eso, junto con el borrador, los expertos deben entregar a los consejeros ese ánimo republicano, de cultura cívica, de respeto por Chile y sus instituciones. Eso permitirá que las evidentes diferencias que tenemos sean bien procesadas. De eso se trata más o menos la democracia.