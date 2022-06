Columna de Fabián Estay: Chile no se queda sin Mundial hoy

Por Fabián Estay, ex seleccionado chileno y mundialista en Francia 98

Chile no se quedó sin Mundial hoy. Chile se quedó sin Mundial tres fechas antes de que terminaran las Eliminatorias, cuando había esperanzas de que se dieran algunos resultados para acceder, por lo menos, al repechaje. Lamentablemente, no se consiguieron esos puntos y quedamos eliminados en una presentación contra Uruguay en la que nos dieron un fuerte golpe de realidad.

Toda la gestión directiva de la Selección tomó malas decisiones, empezando por los dos técnicos a cargo, tanto Rueda como Lasarte. Entonces, para mí, los dirigentes se agarraron de esto, fuera de tiempo, de una situación tal vez clara, que Chile puede apelar. Ilusionaron a la gente con que se podía ganar, pero eso no tapa la mala gestión ni el gran problema económico que puede tener la ANFP.

Hoy como comentarista y como hincha, por supuesto que pienso que siempre es bueno ir a un Mundial y que si alguien cometió un error tendrá que pagar las consecuencias. La FIFA dictaminó esto. Como jugador, nunca dije que estaba de acuerdo con ganar la posibilidad de ir a un Mundial en la mesa si no se reclamó en su momento. Ya después, es para tapar muchas malas cosas que se han hecho en la Selección y, en general, en el fútbol chileno. Hay muchos misterios, incertidumbre. Que están los representantes, que son dueños de los equipos, que hay intereses creados. Un montón de situaciones que creo que no van.

Se apelará, pero pienso que esto ya es definitivo. Insisto, Chile no pierde hoy la posibilidad. La pierde antes, jugando, en la cancha. No nos alcanzó porque no encontramos a ese técnico que le diera una identidad al equipo, que cada vez la fue perdiendo más.

Berizzo está viendo gente, probando. Es un proceso de experimentos futbolísticos, intentando hacer una presión alta que a veces resulta y a veces, no. Túnez llega una vez en el primer tiempo y hace el gol. Hay muchas cosas que corregir, aunque analizar es muy prematuro. Son amistosos, aunque haya una copa de por medio. Es un nuevo proceso y se experimenta y se busca una identidad. Eso me preocupa: si vino a sumarse a un proyecto, que no creo que la federación tenga, o a buscar gente joven que vuelva a hacer de Chile una Selección competitiva.