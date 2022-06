Constanza Martínez: “Con la recuperación del barrio Meiggs demostramos que el gobierno no tiene complejos con la seguridad”

En poco más de 10 años la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez (34 años), debió pasar al otro lado de la vereda: de manifestante frente a La Moneda -donde incluso una vez fue detenida- ahora es la responsable -entre otros aspectos- de la mantención del orden público de Santiago.

El gobernador Claudio Orrego ha señalado que algunos en Apruebo Dignidad tienen complejos con el tema de la delincuencia. ¿Es así?

No comparto que tengamos un problema con la violencia o con la seguridad. Somos una coalición que ha demostrado durante toda su trayectoria que confiamos mucho en la democracia, en el diálogo y en la reflexión política para poder llevar a cabo todo el programa de gobierno y de transformaciones que hemos propuesto. Creo que, con hechos concretos también, como, por ejemplo, en el caso de nuestra intervención en el barrio Meiggs, quedó demostrado que como gobierno no tenemos un complejo con la seguridad, al contrario, tenemos una urgencia de resolver esta problemática tratando de apuntar en mostrar estas acciones concretas, que logren devolver al Estado a aquellos espacios a los cuales se había restado durante todos estos años.

Al asumir hubo solicitudes de renuncia por tuits en los que criticaba las acciones policiales en manifestaciones de 2021. ¿Cómo ha sido ahora su relación con Carabineros?

Ha sido de colaboración y trabajo muy profundo con el general Enrique Monrás, encargado de la Zona Metropolitana. Hemos tenido un trabajo muy coordinado. De hecho, todo el despliegue que hemos hecho en Meiggs ha sido en gran medida por el compromiso que han tenido en esa tarea y por eso lo agradezco.

¿Mantiene las críticas?

Es importante que como sociedad entendamos que en nuestro país ocurrieron hechos de suma gravedad y, por lo tanto, para que tengamos una democracia robusta, necesitamos que deben de existir también cambios profundos en nuestras instituciones que logren que ellas lleguen a tiempo, que tengan la legitimidad con temas tan delicados como el uso legítimo de la fuerza para poder cumplir su labor. Y, por lo tanto, creo que tener una visión respecto a los cambios que Chile requiere es una forma también de ir adaptando nuestras instituciones y fortaleciendo nuestra democracia.

¿Era un prejuicio que tenía con Carabineros?

Soy crítica de la institucionalidad y trabajo en la institucionalidad. Soy crítica de cómo se ha dado la política en el último tiempo y me he involucrado en política. Y si estoy en este cargo hoy día es porque creo que no basta solamente con criticar y opinar, sino que es necesario tomar acciones para poder ir mejorando nuestra capacidad de acción como Estado.

Usted formó parte del movimiento estudiantil el 2011. ¿Cómo ha sido llegar a la delegación y tener que hacerse cargo de los temas relacionados con las manifestaciones?

La verdad es que varias veces me lo han planteado como si fuera un flanco y yo lo veo como una fortaleza. La experiencia que hemos ido desarrollando ha sido muy consistente a lo largo del tiempo, porque hemos decidido que los cambios deben ser promovidos de forma pacífica, institucional, pero de forma muy decidida. Y, por lo tanto, queremos ir construyendo liderazgo y autoridades que sean capaces de escuchar al mismo tiempo que sean capaces de hacer cumplir la ley.

¿Han existido órdenes especiales a Carabineros?

Más que órdenes, hemos ido dando debates importantes y construyendo una relación de trabajo cooperativa que nos permite hoy día tener altos grados de coordinación para todos los desafíos a los cuales estamos totalmente abocados. Hemos trabajado muy de la mano con Carabineros, hemos hablado con su encargada de derechos humanos, que es muy importante para poder abordar esta problemática. Hemos tratado de bajar todos los elementos, o sea que ya no se ocupen elementos disuasivos que afecten la integridad física de las personas

¿Cuál es su plan para resolver lo que ocurre en la Plaza Baquedano todos los viernes?

Estamos trabajando en un proceso de recuperación de espacios públicos que no aborde la problemática solo desde una perspectiva policial, sino global, que permita que se vuelva a sentir la presencia del Estado y, por lo tanto, estamos desplegando una agenda en torno a eso. Pero también es importante hacer la distinción entre quienes tienen un derecho legítimo a manifestarse pacíficamente de quienes cometen ilícitos. Dentro de mi rol me cabe el que cuando se cometen ilícitos, estos sean perseguidos por la ley y sean sancionados.

¿Y en materia policial y de orden público?

Estamos haciendo las dos cosas. Por una parte, trabajando fuertemente por recuperar estos espacios. Y, por otro lado, también estamos en coordinación permanente con Carabineros para ir generando distintas estrategias que nos permitan poder sancionar a quienes cometen ilícitos.

“A mí (no al gobernador Orrego) me toca el rol de ser la encargada de la seguridad y el orden público en la región. Por lo tanto, la responsable política de este tema soy yo”.

Una de las demandas de las personas que se manifiestan en Baquedano es por los llamados “presos políticos del estallido”, ¿qué opinión tiene al respecto?

Creo que es necesario poder recomponer las confianzas con la ciudadanía y recuperar la legitimidad de las instituciones y, por lo tanto, creemos que es importante hacerse cargo de algunas heridas que dejó el estallido social y eso comprende también la reparación integral para las víctimas de DD.HH. Pero sin duda creo que hay que hacer una distinción entre quienes cometen delitos hoy día en estas situaciones y que deben tener la aplicación de la ley.

Otro tema de seguridad que ha debido enfrentar fue el manejo del comercio ambulante con lo ocurrido en el barrio Meiggs. ¿Cómo evalúa la intervención a semanas de haber comenzado?

Estamos muy contentos por el trabajo realizado. Sabemos que esto no es una carrera, sino que es un maratón. Va a ser un tema que vamos a ir trabajando para que sean soluciones a largo plazo. Pero creemos que con Meiggs quedó demostrado que como gobierno no tenemos un complejo con el tema de seguridad y que estamos comprometidos con que no haya espacio para la impunidad, que no hay espacios vetados para el Estado, sino que los espacios públicos son espacios colectivos y estamos comprometidos con recuperarlos.

¿Cómo se va replicando esa medida en los diferentes lugares copados de comercio ambulante?

Durante este mes nosotros estamos convocando a un consejo regional para la seguridad que pretende ser un poco una hoja de ruta para poder abordar todas las problemáticas que existen en la región, que son muy diversas, por lo mismo, no vamos a tener una misma acción para territorios que son diversos. Hay lugares en los que tenemos que tener un despliegue policial muy importante, pero hay otros donde necesitamos, por ejemplo, mayor luminaria, infraestructura, prevención y oportunidades.

Usted habló de crimen organizado en lo que ocurre en Meiggs, ¿cómo resolver aquello?

Nosotros hemos establecido varias fases de intervención en el barrio Meiggs, la primera que tenía que ver con la mitigación que es la sacada de los toldos. Una segunda fase que tuvo que ver más con una intervención de Carabineros en el lugar, pero luego vienen fases de fiscalización. Lo que nos va llevando a una cuarta fase que tiene que ver más con cómo podemos investigar más profundamente a estas bandas criminales, teniendo resultados más plausibles y que nos logre efectivamente desbaratar estas bandas y que no sea solamente el último eslabón de la cadena.

El gobernador Orrego sostuvo que en su reunión con los alcaldes no fue considerado, ¿por qué?

Para nosotros el gobernador es un aliado estratégico, es una persona que tiene mucha experiencia en temas regionales y por lo tanto su trabajo, sin duda, es muy importante para nosotros. Lo de la coordinación de Meiggs fue más bien una coordinación operativa con los distintos actores que íbamos a intervenir y, por lo tanto, ahí se consideró a los municipios y policía, fue más de carácter operativo.

¿Van a trabajar con él en el futuro?

A mí me toca el rol de ser la encargada de la seguridad y el orden público en la región. Por lo tanto, la responsable política de este tema soy yo. Sin embargo, el gobernador tiene un rol importantísimo en la planificación urbana y por ello de la prevención del delito. Por lo tanto, por ejemplo, durante esta misma semana tuvimos una reunión de coordinación con los municipios de Estación Central, Santiago y con el gobernador para poder coordinar acciones en conjunto que nos permitan hacer una nueva ocupación del espacio de Meiggs, que sería la última etapa y que es cómo volvemos a recuperar estos espacios de manera permanente. Y ahí el gobernador tiene un rol fundamental.