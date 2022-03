General ruso es asesinado en Ucrania mientras se intensifican los ataques aéreos

Ucrania mató a un tercer general ruso desde la invasión de Moscú hace más de dos semanas, dijo el viernes, mientras Rusia reposicionaba sus asediadas fuerzas en el norte de las autoridades en lo que los funcionarios occidentales temen que sea el preludio de un nuevo ataque a la capital.

En otros lugares, el Ejército de Rusia luchó por el control del territorio que nominalmente capturó. El viernes, las fuerzas rusas secuestraron al alcalde de la ciudad sureña ocupada de Melitopol, quien se había negado a cooperar con ellos y seguía ondeando una bandera ucraniana en su oficina.

El alcalde, Ivan Fedorov, fue secuestrado en el trabajo y se lo llevaron con una bolsa de plástico en la cabeza, dijo un asesor del Ministerio del Interior de Ucrania.

Mientras las fuerzas terrestres de Rusia se reagrupaban, los ataques aéreos rusos golpeaban las ciudades ucranianas lejos del frente. Los misiles impactaron en los aeropuertos al amanecer en las ciudades de Ivano-Frankivsk y Lutsk, en el oeste de Ucrania, donde los ataques han sido raros desde el comienzo de la invasión.

Un hombre camina con una bicicleta en una calle dañada por los bombardeos en Mariupol, el 10 de marzo de 2022. Foto: AP

En el este de Ucrania, tres misiles cayeron en la ciudad de Dnipro, donde funcionarios de la ciudad dijeron que un bloque de departamentos y un jardín de infantes fueron destruidos.

Mientras que las tropas rusas se han abierto camino hasta las afueras de Kiev en un intento por derrocar al gobierno de Ucrania, los grupos de combatientes ucranianos han tendido emboscadas a los convoyes en el camino con drones de fabricación turca y municiones antitanque occidentales.

Las altas bajas entre los oficiales de alto nivel sugieren que están tomando riesgos inusuales para hacer avanzar a las unidades estancadas, dijeron funcionarios occidentales.

El viernes, funcionarios ucranianos dijeron que sus fuerzas mataron al mayor ruso general Andrey Kolesnikov, del 29º Ejército de Rusia, el tercero de su rango -el equivalente a un brigadier general de Estados Unidos- en morir en combate desde que comenzó la invasión.

Ucrania no dio a conocer detalles sobre su muerte, que no ha sido confirmada por Moscú. Funcionarios occidentales han confirmado las tres muertes. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una solicitud de comentarios.

Bomberos ayudan a una mujer a evacuar un edificio de departamentos dañado por los bombardeos en Mariupol, el 10 de marzo de 2022. Foto: AP

A principios de esta semana, Ucrania publicó imágenes de drones de una columna de vehículos blindados rusos siendo destruidos mientras avanzaba por un suburbio de Kiev. Los funcionarios occidentales sugieren que la relativa calma en la agresión rusa alrededor de la capital ucraniana fue para mantener un perfil bajo y reposicionar las fuerzas para un nuevo impulso. El Ministerio de Defensa de Reino Unido dijo que le preocupa que Rusia esté tratando de reiniciar para un nuevo ataque en los próximos días, incluida una ofensiva contra Kiev.

El gran convoy militar ruso visto por última vez en Kiev se ha dispersado y redesplegado en gran parte hacia el noroeste, dijo Maxar Technologies. Maxar, ha estado rastreando el convoy con imágenes satelitales, dijo que documentó unidades blindadas maniobrando a través de pueblos cerca del aeropuerto Antonov, al noroeste de Kiev. Maxar dijo que las imágenes muestran algunos elementos del convoy reubicados cerca de la ciudad de Lubyanka, en las afueras de Kiev, con obuses de artillería remolcados en posiciones de fuego cercanas.

Unos 100.000 ucranianos se han unido a las Fuerzas de Defensa Territorial, la fuerza de voluntarios del país organizada para resistir la invasión rusa, dijo el viernes el primer ministro Denys Shmyhal. También dijo que 215.000 ucranianos han regresado a casa para ayudar a defender su país.

“Lo que está pasando en Ucrania es la guerra de liberación de los ucranianos contra la invasión rusa. En Ucrania, nadie está esperando a los rusos con flores”, dijo, hablando a través de un enlace de video a una conferencia diplomática en Turquía.

Aún así, las fuerzas rusas han avanzado a lo largo de la costa del Mar Negro de Ucrania, rodeando la ciudad de Mariupol. El bombardeo diario de Mariupol, incluido un ataque a un hospital de maternidad, ha dejado a la ciudad de más de 400.000 habitantes sin alimentos, agua potable ni electricidad.

La invasión de Rusia ha desencadenado la crisis de refugiados de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que huyen de la guerra ha llegado a 2,5 millones, dijo el viernes la agencia de refugiados de las Naciones Unidas. Otros dos millones de personas están desplazadas dentro de Ucrania, según dijo el Alto Comisionado para los Refugiados la ONU, Filippo Grandi, en una publicación de Twitter.

Voluntarios pasan por un camino improvisado debajo de un puente destruido mientras evacuan a un anciano residente en Irpin, al noroeste de Kiev, el 11 de marzo de 2022. Foto: AP

En Moscú, el Kremlin señaló planes para mover más fuerzas hacia su frontera occidental y canalizar lo que describió como voluntarios de Medio Oriente para luchar en Ucrania. Rusia ha estado reclutando sirios capacitados para el combate urbano, ya que su invasión está a punto de expandirse más profundamente en las ciudades ucranianas.

Más de 16.000 voluntarios de Medio Oriente han pedido luchar en nombre de los separatistas respaldados por Rusia en el este de Ucrania, dijo el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, durante una reunión televisada con el Presidente Vladimir Putin.

“Deberíamos apoyarlos y ayudarlos a ingresar a la zona de operaciones militares”, dijo Putin.

Putin expresó su apoyo a los voluntarios internacionales como una respuesta a los combatientes extranjeros que llegan a Ucrania para ayudar a Kiev. También les dijo a los funcionarios de seguridad que prepararan planes para fortalecer las fronteras occidentales de Rusia y contrarrestar los esfuerzos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para reforzar a sus miembros en Europa del Este.

El Kremlin también está intensificando los esfuerzos para restringir la información en el país, tomando represalias contra la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc. por los llamados que permiten la violencia contra los soldados rusos. Un cambio temporal en las políticas de expresión política de la empresa de redes sociales permite a los usuarios de Facebook e Instagram en algunos países usar lenguaje violento sobre los soldados rusos en el contexto de la guerra en Ucrania.

El organismo de control de comunicaciones de Rusia dijo que estaba bloqueando Instagram, restringiendo el acceso a Facebook la semana pasada, y la oficina del fiscal general dijo que había pedido a un tribunal que declarase a Meta como una “organización extremista” y se le prohibiera operar en el país. Un portavoz de Putin dijo que, si los informes sobre la política de la empresa eran precisos, “se requieren las acciones más decisivas para bloquear las actividades de esta empresa”.

Rescatistas trabajando en la escena de un ataque aéreo en Dnipro, el 11 de marzo de 2022. Foto: AFP

Nick Clegg, presidente de asuntos globales de Meta, dijo el viernes que el cambio temporal tenía la intención de permitir que los ucranianos expresaran su “resistencia y furia” a las fuerzas militares invasoras. “No hay ningún cambio en nuestras políticas sobre el discurso de odio en lo que respecta al pueblo ruso”, agregó.

Los funcionarios occidentales también están cada vez más preocupados de que Moscú recurra al despliegue de armas químicas, biológicas o nucleares después de luchar para avanzar en la guerra.

Rusia llevó sus reclamos de trabajo de armas químicas y biológicas financiado por Estados Unidos en Ucrania a la ONU el viernes, convocando una reunión especial del Consejo de Seguridad. Washington y Kiev han negado repetidamente las afirmaciones y han advertido que Moscú podría estar sembrando esto para servir como pretexto para que Moscú use tales armas.

“No voy a hablar de la inteligencia, pero Rusia pagaría un alto precio si usa armas químicas”, dijo el Presidente Joe Biden el viernes en la Casa Blanca.

En un discurso el jueves por la noche, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que Rusia estaba preparando el escenario para tal escalada.

“Esto me preocupa mucho, porque nos han convencido repetidamente: si quieres descubrir los planes de Rusia, debes ver de qué acusa Rusia a otros”, dijo Zelensky.

Biden también dijo el viernes que EE.UU. buscaría romper los lazos comerciales normales con Rusia, uniéndose a otros países para aumentar la presión económica sobre Moscú.

Los líderes europeos asistieron a una cumbre de dos días en el Palacio de Versalles, en las afueras de París, para discutir la crisis de los refugiados y las formas de reducir la dependencia del bloque de las importaciones de energía de Rusia. Los líderes europeos también intentaron aumentar la presión económica sobre Rusia y Bielorrusia por la invasión de Ucrania.

Los líderes de la Unión Europea prometieron el viernes imponer más sanciones después de adoptar medidas radicales contra el Banco Central ruso, prohibiciones de exportación, sancionar a altos funcionarios rusos y sacar a los bancos rusos de la red de transacciones financieras de Swift.