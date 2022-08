Gonzalo Müller: “Los que votarán Apruebo y Rechazo es difícil que cambien de opinión, no creo que haya una sorpresa de última hora”

Ha sido uno de las piezas clave de la franja del Rechazo. El analista político, cercano a la UDI, Gonzalo Müller, ha visto de cerca la campaña en que su opción, según las últimas encuestas, sería la vencedora. A su juicio, en la recta final el escenario no debiera variar.

¿Cuál es su balance?

La campaña tuvo un desafío grande, darle cuerpo a un fenómeno de transversalidad que haya transformado al Rechazo en mayoritario. Y para eso logramos buscar y encontrar el sentimiento dominante detrás del fenómeno, que era la frustración frente a la Convención, el texto y un deseo de esperanza de avanzar hacia una nueva Constitución.

¿Puede cambiar la ventaja en la recta final de la campaña?

Siempre en todas las campañas en la recta final uno dice que hay un margen de incertidumbre. Pero esta no es una campaña típica. Ha sido extraordinariamente larga porque se inició con el trabajo de la Convención. Por la cantidad de información que hemos recogido, los debates en torno a cómo se fueron definiendo en la Constitución las demandas ciudadanas: pensiones, salud, educación y vivienda. Por eso es que si uno mira las encuestas de los últimos meses la sensación es que no se mueve mucho esa diferencia. Tiene que ver con eso, con que la mayoría de los ciudadanos tiene una decisión bastante tomada respecto del texto y del plebiscito.

¿Qué pronóstico hace?

La mayoría de los sondeos lo que muestran es la posibilidad cierta de un triunfo del Rechazo. Eso tiene que ver con la evaluación final del trabajo de la Convención. Por otro lado, la decisión del gobierno de involucrarse en la campaña del Apruebo terminó poniéndole un techo a este que le ha costado romper.

¿Qué autocrítica hace de la campaña? Se hizo una estrategia de los políticos en segunda línea, pero algunos no lo respetaron.

Una de las decisiones claves fue entender que el fenómeno detrás del Rechazo no era de izquierdas y derechas, sino que era uno ciudadano y que necesitaba visibilizarse con transversalidad. Cada vez que por triunfalismo o exitismo se desviaron y se salieron de la estrategia central eso se pagó con pérdida de adhesión ciudadana. Cuando tú haces una oferta, la ciudadanía te cree. Y tienes que ser muy fiel a esa promesa.

¿La llamada de una asesora del gobierno a Héctor Llaitul afecta al Apruebo?

Tengo mis dudas. No sé qué impacto real vaya a tener el caso de Llaitul. Lo que está claro es que les quita el tiempo para hacer campaña, los distrae del mensaje central y los tiene dando explicaciones y no tratando de convencer a las personas de apoyar el Apruebo. Los distrae, les quita fuerza. Ahora, las personas que votarán Apruebo ya están muy convencidas y va a ser difícil que cambien de opinión. Así como la gente que votará Rechazo le pasa lo mismo. No creo que en esta elección haya una sorpresa de última hora.

¿Todo se juega en los indecisos?

¿Es que gente que se ha mantenido indecisa por tanto tiempo? Habría que verlo. Una de las claves va a estar en la capacidad de movilización. En el plebiscito votará más gente que la segunda vuelta. Los movilizadores del Rechazo, son el rechazo al gobierno. Eso ha generado que personas que antes no habían votado hoy lo hagan. Será una elección distinta porque nadie siente que sea el final de algo. De ganar el Rechazo, el sentimiento va a ser más de alivio que de alegría. El alivio frente a una amenaza de un mal texto, más que un alegría porque no se ha logrado nada.

¿Afectó al Rechazo la aparición en la franja de un travesti que afirmó no denunciar a quien le disparó?

Los errores de cualquiera de las campañas, Apruebo y Rechazo, están teniendo poco impacto en la opinión de las personas. A ratos se nos olvida, pero es el texto lo que los ciudadanos están mirando para tomar su decisión.

¿Las gestiones del Apruebo de obtener gestos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos los ayudan?

Bachelet sería como la tercera o cuarta vez que dice estar por el Apruebo. Y a Lagos me cuesta más verlo porque tomó una posición que involucró a otros de la centroizquierda. No lo veo improvisando en algo tan importante. La lógica de los grandes electores ya pasó. En términos de dar señales, la centroizquierda por el Rechazo ya salió.

¿Afecta al Rechazo que aparezcan Piñera y José Antonio Kast?

Sin duda. Cuidar la transversalidad del Rechazo requiere de que aquellos políticos con mayor fuerza, estén en segunda línea. Así lo entendió Chile Vamos y republicanos.

Si gana el Rechazo la discusión es cómo darle continuidad al proceso constituyente. ¿Qué hacer?

Sin duda que el diálogo es el camino. Hay que ponerse de acuerdo en la manera de iniciar un nuevo proceso. Pero las condiciones, quiénes y cómo se sientan a esa mesa, van a quedar definidos por el resultado del plebiscito. Eso lo va a elegir la ciudadanía a través del resultado del plebiscito. Si el Rechazo tiene un triunfo amplio implicaría que el diagnóstico de que la Convención hizo mal su trabajo y el texto era malo quedaría muy acreditado. Y, por lo mismo, es razonable suponer que tengamos un mecanismo muy distinto para trabajar, y para elegir a nuevos convencionales.

¿Cómo debiera reconfigurarse la derecha si gana el Rechazo? ¿Alejarse del Partido Republicano?

Si se cumple el supuesto de que el Rechazo se transforma en una fuerza mayoritaria, eso va a generar una responsabilidad política en todos los actores que estuvieron del Rechazo por darle continuidad hacia el futuro a esa nueva mayoría. La distancia con republicanos no va a nacer después del plebiscito, existe de antes. Pero, al igual como ocurrió con la Concertación, que personas que estaban enfrentadas durante mucho tiempo sentían que tenían que proyectar una mayoría, en el Rechazo puede ocurrir algo similar. Eso será un desafío porque implica nuevas correlaciones de fuerzas.

¿Incluyendo a republicanos?

Incluyéndolos a todos, a la centroizquierda por el Rechazo, a los Amarillos, a organizaciones sociales.