La batalla por las tres comunas del sector oriente que vuelve a tensionar a la derecha

Una llamada por teléfono realizó este miércoles el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), al exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) para comentarle de su decisión de no repostular a la comuna. Con la exautoridad, Lira sondeó la posibilidad de que pudiera competir en las municipales de octubre para sucederlo.

Al día siguiente, el jefe comunal tuvo una serie de reuniones con las directivas de la UDI, RN, Evópoli y el Partido Republicano, además de sus respectivos candidatos, Carlos Ward (UDI) y Pedro Lea-Plaza (Partido Republicano).

¿Su objetivo? Contener a la derecha para evitar una disputa mayor en medio del apetito que se les abrió a los partidos por la comuna que es clave para el sector.

Esa misma batalla se desató, unos días antes, en Las Condes con la irrupción de Marcela Cubillos, quien anunció que competirá como independiente, amenazando el cupo UDI que hoy está en manos de Daniela Peñaloza.

En Vitacura, en tanto, ocurre algo similar. El concejal independiente Maximiliano del Real sondea la opción de competirle a la actual alcaldesa Camila Merino (Evópoli).

Conocido como el “bastión de la derecha”, las tres comunas -agrupadas en el antiguo distrito 23 y hoy el distrito 11 que incluye, además, a La Reina y Peñalolén- representan un territorio clave para el sector, pues en esos lugares predomina el electorado de los segmentos socioeconómicos altos y, por ende, los partidos se disputan la hegemonía de la derecha.

La medición de fuerzas en esas tres zonas ha sido histórica, pues los partidos suelen disputar con dureza para ganar. Varios recuerdan la pelea por las candidaturas a diputado en 1993 entre Andrés Allamand (RN) y Carlos Bombal (UDI), lo que generó una histórica rivalidad entre ambos. También siguen en la memoria del sector las millonarias campañas en 2013 de Cristián Monckeberg (RN) y Ernesto Silva (UDI) en la elección de diputados. Mientras que en el plano municipal, el 2021 en Las Condes se dio una de las disputas más duras entre Peñaloza contra el entonces republicano Gonzalo de la Carrera.

Por lo mismo, durante estos días ha sido un tema obligado en la derecha que la contienda abierta en el barrio alto puede tensionar toda la negociación municipal entre los partidos. El resultado que se dé podría reconfigurar la hegemonía dentro de los partidos de oposición, pues la UDI corre el riesgo de perder dos comunas, mientras que republicanos y RN podrían ganar poder.

Todo ello, mientras algunas voces critican que el sector concentre sus esfuerzos en comunas donde de todas formas saldrá un candidato de derecha, mientras existen otros lugares dominados por la izquierda que aún no tienen candidatos.

Daniela Peñaloza y Marcela Cubillos. Las Condes. Fotos: La Tercera.

El dilema de Las Condes

El jueves de esta semana, Cubillos arribará a Chile para sostener una conversación pendiente con el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. Hasta el momento en Chile Vamos se le quería ofrecer otras opciones para convencerla de no ir, pero lo cierto es que en el entorno de Cubillos dicen que ya tienen las firmas reunidas para que pueda ir como independiente.

Durante los últimos días la discusión se ha tensionado con la propia Peñaloza, quien dio una entrevista en la revista Velvet en la que endureció el tono. “A mí nadie me va a bajar. Yo decido (...). A mí no me notifican, porque no soy un títere de nadie. Tampoco será lo que la UDI defina, sino lo que yo determine, y ya lo hice: iré a la reelección municipal sí o sí”, sostuvo.

En Las Condes se comenta que Peñaloza está haciendo gestiones para reelegirse. Para ello ha cambiado equipos internos de sus funcionarios, y ha realizado un mayor despliegue.

Sin embargo, en la UDI no están convencidos de repostularla debido a las investigaciones que enfrenta el municipio. De hecho, en el sector dicen que están buscando una fórmula “elegante” para bajar su candidatura.

Además, Cubillos ha ido sumando apoyos en la derecha, y en la misma UDI. A eso se suma que los republicanos están por respaldarla. El jefe de campaña de la tienda, Martín Arrau, dijo que era la más preparada.

Cubillos, además, es una carta competitiva. En 2021, la exministra fue la primera mayoría a nivel nacional en las elecciones de convencionales constituyentes por el distrito 11, que integra a esa comuna.

La dirigencia UDI con el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira.

La sucesión en Lo Barnechea

En la comuna que deja Lira los partidos están gestionando diversas opciones por buscar a su sucesor. Así, por ejemplo, en RN se tantea a Ubilla y al exalcalde Felipe Alessandri, y en Evópoli suena la concejal Juana Mir y la exministra Pauline Kantor.

La UDI, en tanto, apuesta por Carlos Ward, y lo cierto es que en el gremialismo cedieron ante la petición de Lira y de los partidos, y la elección de candidato se elegirá mediante una primaria.

El plazo para inscribir esos comicios es el 10 de abril y ahí apuestan a estar las tres colectividades, incluyendo a Evópoli que tiene concejales en la zona.

En el sector, en todo caso, quieren evitar que la disputa escale y contamine toda la negociación municipal.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli). FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Se abre el apetito por Vitacura

En Vitacura, los partidos de Chile Vamos tienen el compromiso de respetar la decisión de apoyar la reelección de la alcaldesa de Evópoli, Camila Merino. En medio de la crisis por las irregularidades investigadas por la justicia del exalcalde Raúl Torrealba (exRN), el sector hace el diagnóstico de que Merino combatió bien el tema y que RN -al ser el partido de Torrealba- no puede inmiscuirse pidiendo espacios.

Pero lo cierto es que en esa comuna existen algunas ambiciones que amenazan con romper la unidad. El año pasado, el concejal Maximiliano del Real renunció a su militancia en RN, lo que le permite ir como candidato independiente sin ser afectado por la Ley Antidíscolos.

El edil ha tenido acercamientos con republicanos. De hecho, su hermana, la diputada Catalina del Real, renunció a RN para irse a ese partido. Por lo mismo, en su entorno sostienen que podría buscar el apoyo de esa tienda, pero en el partido no lo han confirmado.

“Para mí, las próximas elecciones están y deben estar abiertas en Vitacura. La democracia exige participación, representación y respeto de la voluntad de los vecinos. Ante el apoyo que espontáneamente estoy recibiendo, mi nombre está disponible para el desafío de una candidatura a alcalde de Vitacura”, dice el concejal.