Las caóticas horas del FA para conseguir un abanderado

La tensión llegó al punto máximo en el Frente Amplio. Hasta el cierre de esta edición, la directiva del partido, que encabeza Constanza Martínez, estaba reunida con un solo objetivo en mente: intentar zanjar con qué propuesta llegarán ante el comité central de este sábado, el que está convocado para definir la carta presidencial de la colectividad.

Las aguas en la tienda están agitadas y, por lo mismo, la mesa busca llegar con ciertas certezas que tranquilicen a la militancia y así evitar que sigan al alza los cuestionamientos a la conducción de la colectividad.

Esto, tras el “no” definitivo del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien se expresó con fuerza esta semana, argumentando que no está “preparado” para la presidencial (ver nota secundaria).

La negativa del jefe comunal provocó que la mesa llegue “en blanco” a la instancia y arrastrando una serie de críticas por la poca planificación para enfrentar la carrera presidencial. Esto, debido a que son varios los dirigentes -entre ellos el propio Vodanovic- que consideran que no se trabajó en un diseño claro, siendo que son la colectividad del Presidente Gabriel Boric y, por ende, debieron intentar buscar una candidatura de continuidad al proyecto político.

FOTO: Aton.

Por la poca preparación, es que también se vieron obligados a iniciar una serie de gestiones en paralelo para intentar convencer al diputado Gonzalo Winter de asumir la candidatura como “plan B”.

De hecho, algunas voces del partido sinceraron esta semana que el parlamentario también es una buena alternativa. Uno de ellos fue el senador Juan Ignacio Latorre, quien aseguró que “Winter podría ser nuestro candidato presidencial perfectamente”.

Las condiciones

De acuerdo a quienes han podido conversar con el diputado Winter, transmiten que en un inicio se negó tajantemente a asumir como la carta presidencial del FA. Esto, principalmente, por motivos personales: hace pocos meses fue padre por primera vez.

Sin embargo, con el paso de las horas y la presión sobre sus hombros cambió de parecer. Eso sí, según transmiten las mismas fuentes, puso condiciones debido a que quiere que la suya sea una carrera seria, potente y no testimonial.

18/10/2024 GONZALO WINTER MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Por lo mismo, necesita garantías que hoy el partido -dividido entre quienes apuestan por él, por la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, e incluso algunos que quieren respaldar a Jeannette Jara, la posible carta del Partido Comunista (PC)- no está claro que pueda ofrecer.

Entre quienes apuestan para que Winter, quien es integrante del comité central, sea el abanderado, sugieren que es posible que la decisión del comité no se resuelva hoy, sino que podría aplazarse para preparar mejor la puesta en escena de la proclamación. Sin embargo, hay quienes consideran que no tomar una decisión podría generar mayor desorden interno y que tome fuerza la idea de respaldar a Jara.

La preocupación al interior del Frente Amplio es total y ha obligado a sus más importantes dirigentes a tomar acciones.

Por ejemplo, Giorgio Jackson, quien está en Chile de vacaciones, se reunió el jueves por la noche con otros exmilitantes de Revolución Democrática, como la subsecretaria Francisca Gallegos, la alcaldesa Carla Amtmann y el diputado Jaime Sáez.

La idea era ordenarse entre ellos para poder tomar decisiones de forma coordinada este sábado.

El peso sobre los hombros de Winter es fuerte. El diputado es parte del lote Desbordar lo Posible, el mismo del Presidente Gabriel Boric y de Martínez. Con ambos tiene una relación de cercanía.

De hecho, la exdelegada presidencial de la Región Metropolitana fue su jefa de gabinete en la Cámara y son amigos desde la época universitaria. Por lo mismo, un “no” del parlamentario sería un golpe duro para ella.

Ayer, Martínez resaltó lo que representa Winter en la colectividad. “Es uno de nuestros liderazgos más antiguos, es un formador del Frente Amplio, ha estado en diversos espacios de construcción orgánica, también política, ideológica. Es una persona que, además, ha conectado mucho con las necesidades de las personas, tiene un trabajo territorial muy importante”, planteó.

Sin embargo, la postura de Martínez dentro de la discusión presidencial ha sido cuestionada en la interna del partido. Esto debido a que, según acusan distintos militantes, en los días anteriores posicionó a Vodanovic como el “plan A” y dejó en una posición compleja a los demás eventuales abanderados

“Hemos estado conversando con todos los liderazgos del partido. Tomás es un liderazgo importante, pero también estamos en diálogo con Gonzalo Winter y Beatriz Sánchez”, dijo Martínez a Radio Pauta este martes.

20/01/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Mario Tellez / La Tercera

El desorden al interior del partido ha hecho que algunos militantes comiencen a decantarse por otras opciones. Además de Winter, Sánchez y Jara, incluso han puesto sobre el tablero al exconstituyente Jaime Bassa, quien actualmente busca ser diputado por el distrito 7 de Valparaíso. Algunos personeros frenteamplistas se han comunicado con él para conocer su posición. Entre ellos, el diputado Jorge Brito.

“Siempre estaré a disposición del partido, especialmente si se trata de trabajar por nuestro país y por el bienestar de la población”, dijo este jueves Bassa.

Evalúan postergar definición

En vista de estos antecedentes, la directiva de Martínez ha dado señales que ponen en duda que la instancia de esta jornada logre emitir humo blanco.

Ayer, en La Moneda, la timonel volvió a intentar poner paños fríos al tema y apeló a que todavía hay tiempo para la inscripción de una candidatura.

“Depende de la discusión, puede que también se abran ciertos escenarios en los cuales haya que discutir un poco más. En eso yo desdramatizaría la situación”, sostuvo.

Más allá del plazo que se había autoimpuesto la directiva, el panorama en los otros partidos del oficialismo, según los más optimistas de la colectividad, le da aire al Frente Amplio para tomar una decisión. Esto porque el PC postergó su comité central para el próximo sábado 22 de marzo y el PPD, en tanto, recién proclamaría a Carolina Tohá como su abanderada el 12 de abril. Mientras que se espera que el PS tome una decisión a principios del mismo mes.

06/03/2025 - CAROLINA TOHA, PARTICIPA EN EL DIALOGO CIUDADANO JUNTAS TRANSFORMAMOS RENCA - Mario Tellez / La Tercera

Otros en el FA, sin embargo, sugieren que ese cuadro solo agudizaría el caos en el partido y desataría con más fuerza las críticas a la mesa que lidera Martínez.

Como hay tiempo, hay dirigentes que consideran que el partido no debe autopresionarse, porque eso podría llevarlos a tomar decisiones erradas. Por lo mismo, hay quienes plantean que si no hay un cierre total en torno a abanderado, esa definición no se puede forzar y es mejor esperar.

Además, desde la directiva del FA destacan que han desarrollado un intenso despliegue para avanzar en la discusión presidencial, especialmente en asuntos de contenidos. Un proceso que culminará el 22 y 23 de marzo, con encuentros programáticos a lo largo del país. En esas instancias se analizarán temas como el balance del gobierno, las problemáticas a las que habría que responder en un ciclo de continuidad, entre otras. Y serán un insumo clave para la candidatura que finalmente presente el partido de Presidente.