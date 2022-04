Paulina Núñez (RN): “No nos pidan a la oposición terminar salvando las reformas del gobierno”

La senadora Paulina Núñez (RN) es una de las parlamentarias de oposición que tiene línea directa con el Presidente Gabriel Boric.

En el verano lo visitó en la casa que habitaba en el barrio Bellas Artes para hablar del tema migraciones y en abril el Mandatario la invitó a su primera gira internacional que tuvo como destino Argentina.

Hoy, la senadora RN emplaza al Jefe de Estado a ordenar a su coalición. Asimismo, y dado de que el gobierno logró detener el avance del proyecto de quinto retiro con los votos de la derecha, advierte que no puede contar con el sector para avanzar en su agenda legislativa sin haber diálogo.

El rechazo al quinto retiro con el apoyo de la derecha marcó la semana legislativa. ¿Este será el tono entre gobierno y la oposición?

Esta semana quedó demostrado que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, porque no ha sido capaz de instalar una hoja de ruta y no tiene agenda legislativa. No hay proyectos que poner en tabla y no tiene mayoría, porque no ha entrado en un diálogo más directo y concreto con la oposición. Lo primero que tienen que hacer es ordenarse ellos para después venir a conversar con nosotros.

¿Cree que le falta un diálogo más efectivo al gobierno ?

Yo vengo conversando con el Presidente desde febrero de este año. Pero me pasa que he hablado más con el Presidente que con los propios ministros. El ministro Segpres, Giorgio Jackson, la única vez que habló con nosotros fue cuando lo invitamos a almorzar. Entonces, el ministro de Hacienda termina haciendo un rol más político y “pirquineando” votos. A mí me cuesta que los ministros respondan el teléfono o un WhatsApp. Entonces no nos pidan a nosotros, desde la oposición, terminar salvando las reformas si ellos no están ordenados. Los ministros tienen que empezar a conversar, dar certezas y ojo: ¡Háganle caso al Presidente! Si al final del día, es el propio Presidente quien termina llamando y articulando.

En el quinto retiro se vio a la UDI más negociadora que RN. ¿Hay alguna autocrítica?

Lo que se logró en la Cámara fue asegurar temas que son importantes, como la inexpropiabilidad. Pero desde RN los que siempre han votado a favor de los retiros esta vez no iban a cambiar su voto en un gobierno de oposición. Cuando se critica a los diputados de RN no se entiende que reflejan la diversidad de Chile. Una cosa es que la UDI logre exigir la inexpropiabilidad -nosotros también lo hicimos en el Senado- y otra muy distinta es exigir temas de fondo, como la reforma a las pensiones, sin comprometer votos.

¿No hubo revanchismo por el daño que los retiros le hicieron al gobierno anterior?

Al contrario, hay una actitud de mucho diálogo. Dentro del rol opositor, que a cada uno le toca ejercer, sin duda que RN va a tener una actitud más constructiva. No creo que negociar un par de votos para que se rechazaran ambos proyectos sea un mejor camino que exigir un nuevo sistema de pensiones.

¿Qué tipo de relación cree que debe construir la oposición con el gobierno?

Vamos a trabajar para volver a ser gobierno desde la oposición, pero no pateándole la mesa al gobierno ni tirándole el mantel. Los chilenos están aburridos de ver una oposición, más allá de la que esté de turno, actuando con revanchismo.

Este fue el primer choque frontal que hubo con el gobierno. ¿Qué lecciones aprendieron?

Esta semana, si alguna conclusión se puede sacar, es que desde el Congreso es el gobierno quien no tiene mayorías y ni siquiera tiene a los propios. Desde la oposición no nos vamos a quedar callados si el gobierno no tiene una hoja de ruta o agenda legislativa. Vamos a plantear los temas donde el país requiere certezas. El gobierno tiene que despabilarse y salir. No puede seguir paralizado sin definiciones.

¿Cómo queda La Moneda tras el quinto retiro? Se dice que Jackson perdió y Marcel ganó.

Los ministros no están haciendo su pega. Poca conversa, vienen cuando los invitamos y la verdad es que el ministro de la Segpres, le guste o no le guste, tiene que comer acá en el Congreso, tiene que dormir acá, tiene que estar en las comisiones, hablar con los parlamentarios. La ministra vocera no puede quedarse solamente en el patio de La Moneda. Tienen que mirar más al Presidente y hacerle más caso, porque no solamente es el Presidente, se supone que es el líder de la coalición.

Las falencias del gobierno han sido más por autogoles, ¿ha hecho falta un rol opositor más activo?

En el caso nuestro hay varias cosas que distinguir, porque el rol opositor desde la fiscalización, la interpelación, las acusaciones se ejerce en la Cámara y este mes no son esas herramientas las que hay que ocupar. Hay que hacer más propuestas e instalar una agenda ante el vacío de una hoja de ruta del gobierno.

Usted ha logrado una relación directa con el Presidente Boric, ¿cómo han sido esos diálogos?

Tengo una buena relación con él. Hay respeto mutuo y creo que quiere hacer bien las cosas para que al país le vaya bien, pero su equipo no lo está acompañando. Él tiene el deber de ordenar a su coalición para darle certeza al país y para que el temor no le termine ganando a la esperanza.

RN se declaró en “reflexión” sobre seguir en Chile Vamos, ¿el partido debe terminar ese proceso?

Eso lo tiene que definir el consejo general del partido. Hoy día tenemos un acuerdo electoral, pero no una coalición política, porque en ella tú te defines con mínimos comunes, con principios a defender y evidentemente votando por los tuyos. Lo que produjo este quiebre fue eso. Hay que hacer un análisis más profundo, porque una coalición política no se define en un café en Lima o en un par de reuniones en Santiago.