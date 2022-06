Petro reitera dudas sobre sistema electoral en Colombia

El jueves, en una entrevista con la cadena France 24, el candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, ya había manifestado su preocupación frente a eventuales “golpes” contra la transparencia de los comicios de este domingo, al asegurar que “no confía en el sistema electoral en Colombia”.

Unas dudas que volvió a expresar este viernes en una entrevista con la cadena radial La W. Petro admitió que “tiene mucha desconfianza frente al software” y cuestionó que no se haya adquirido uno propio. “Tengo mucha aprehensión, desconfianza al software con que se cuentan los votos de cómputo de las mesas hacia los escrutinios. Hay varios softwares, hay uno que es privado”, comentó el candidato.

“Ellos quieren que yo diga acepto, no, yo voy a mirar. El problema no está tanto en las mesas donde hay testigos que tienen que tomar foto del formulario E-14, que firman los jurados, y cotejar con la foto que saca la Registraduría de esa misma mesa. El problema está en las mesas donde no tenemos testigos”, aseguró sobre los resultados.

Gustavo Petro, candidato presidencial de Pacto Histórico, habla por teléfono ante una mesa de trabajo nacional con aliados políticos, en Bogotá, el 17 de junio de 2022. Foto: Reuters

“No logramos cubrir la totalidad de las mesas”, reconoció Petro. Para contrarrestar un posible fraude, aseguró que tienen un sistema de control que ya usaron en las elecciones al Congreso y que les dio la posibilidad de conseguir más de medio millón de votos en el escrutinio, lo que les generó al Pacto Histórico más curules.

“Si esos sistemas nos dicen que lo que está diciendo la Registraduría se aparta en demasía de la realidad electoral, pues lo vamos a decir públicamente”, afirmó Petro sobre reconocer el resultado.

Sin embargo, hizo un llamado a la tranquilidad para votar masivamente este domingo. “Cualquier provocación tiene que ser respondida, como dice el Nuevo Testamento, poniendo la otra mejilla. Ninguna acción o respuesta, ni verbal, ni acción de tipo violento, de nadie, en ningún lugar de Colombia”, aclaró.