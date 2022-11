Reseña de libros: de Almudena Grandes a Rafael Rubio

Todo Va a Mejorar, de Almudena Grandes (Tusquets)

Enfrentada al cáncer y en medio de la pandemia, Almudena Grandes escribió la que se convirtió en su novela póstuma. Como recuerda su esposo, el poeta Luis García Montero, la escritora tenía el proyecto de proseguir su saga histórica Episodios de una Guerra Interminable, pero el covid “nos enfrentó de golpe a las dinámicas de definir la libertad como la ley del más fuerte, en la línea marcada por el neoliberalismo”. De este modo, la novelista dio forma a una novela distópica que aborda las preguntas planteadas por la pandemia. “El Gran Capitán comprendió antes que nadie que el coronavirus iba a cambiarlo todo”, escribe. Ese es el apodo de Juan Francisco Martínez, líder de una empresa energética que funda el Movimiento Ciudadano ¡Soluciones Ya! (MCSY) y que promete manejar el país como una empresa. El proyecto que inicialmente garantizaba felicidad, derivará en una dictadura y en una lucha por las libertades.

Ariadna, de Jennifer Saint (Umbriel)

El suelo del palacio reverberaba con sus bramidos. Los enemigos del rey Minos de Creta le temían y Atenas regularmente enviaba jóvenes para su sacrificio como una forma de mantener la paz. La criatura estaba encerrada en un laberinto y era la mayor humillación y la mayor ventaja de Minos. “Mi hermano, el Minotauro”, dice Ariadna, la hija del rey. Especialista en literatura clásica, Jennifer Saint recrea el mito de Teseo y el Minotauro desde la perspectiva de Ariadna. Teseo, el príncipe ateniense, se enfrenta a la bestia, y la hija del rey Minos decide ayudarlo. Naturalmente, tendrá que pagar por esa traición. Con sensibilidad narrativa, a la manera de Circe de Madeline Miller, la novela refresca el mito y ofrece una perspectiva novedosa que releva también las figuras femeninas en los relatos de la Antigüedad.

Ciervo Vulnerado, de Rafael Rubio (Planeta Sostenible)

La poesía de Rafael Rubio exhibe una profundidad, un virtuosismo técnico y unas resonancias poco habituales en nuestro medio. Hijo y nieto de poetas, sus poemas suelen dialogar con la tradición española y expresan pasión por el lenguaje y la musicalidad de las palabras. Para el poeta, la poesía es un acto radical: como dice Micaela Paredes en la presentación de esta antología, “para él arte poética y arte vital siguen un solo cauce en el flujo de los trabajos y los días”. “En la floresta tú serás la cierva/ que bebe de la fuente su gemido;/ herida dulcemente por la hierba/ irás donde el cerval oscurecido”, escribe en la primera estrofa de San Juan de la Cruz, uno de los poemas inéditos que recoge esta notable selección realizada por él mismo y que abarca sus cuatro libros publicados.

Cómo Fabricar un Gas, de Gabriel León (Penguin Random House)

Gabriel León es científico y autor de libros con preguntas extravagantes, como ¿Qué son los mocos? ¿Cuánto mide un metro? ¿Por qué me sigue la Luna? Esa serie de libros, dice, ha sido una forma de motivar la curiosidad “y me ha permitido conectarme con un público inquieto, curioso y ávido por aprender. Pero no solo por aprender cosas, sino que por aprender a pensar de manera independiente, a descubrir el mundo por su cuenta” y entender que aun si no se halla la respuesta, el proceso de pensar es igualmente importante. ¿Cómo se forma un gas? ¿Las plantas sienten la fuerza de la gravedad? ¿Por qué flotan los barcos? ¿Las frutas tienen ADN? Son algunas de las nuevas preguntas que recoge en su libro más reciente, donde propone una serie de experimentos prácticos y sencillos que invitan a pensar y trabajar en equipo.