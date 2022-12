Cerca de las 18:00 horas del jueves, la casa de Nicol Silva (20) comenzó a ser consumida por el incendio que afectó a la zona alta de Viña del Mar. Su casa fue una de las más de 250 que el siniestro consumió en pocas horas, según información de Onemi.

“Recuerdo que con mi familia tuvimos que evacuar en cinco minutos nuestro hogar. Alcanzamos a sacar lo que pudimos y lo subimos rápido al auto, incluso a nuestras mascotas. Yo llevaba a mi perrita en un brazo y a mi gata, Misi, en el otro. Pero por el ruido y el calor mi gatita se desesperó y salió corriendo. Como ya era zona de emergencia no pude salir tras ella y hasta hoy no la encuentro. Trato de no pensar en lo peor, pero tengo miedo de que ella aparezca botada por ahí”, comenta la joven.

La experiencia de Nicol no es aislada. Debido al siniestro y a la magnitud de las llamas, distintos animales domésticos y silvestres se han visto afectados por quemaduras u otras lesiones.

Distintas organizaciones y fundaciones de la Región de Valparaíso se han hecho presente para prestar ayuda a los animales que lo necesiten a través de veterinarios, clínicas con atención gratuitas, albergues e incluso proporcionando comida y agua para las mascotas damnificadas.

Una de ellas está al mando de Catalina Guzmán, fundadora y voluntaria de Puerto Mascotas, organización animalista de Valparaíso encargada del rescate de animales en el sector, junto a otras fundaciones como Huellas, Quiltro y Animal Paraíso.

“Nosotros hemos estado activos desde el jueves en la tarde y hasta hoy (viernes) se vive una jornada intensa. Como el incendio comenzó muy tarde, eso ha dificultado la acción de voluntarios y bomberos en la zona. Pero aun así seguimos prestando ayuda levantando información de veterinarios que están disponibles, coordinar con clínicas que puedan atender y también nos ponemos en contacto con las personas que están publicando a sus mascotas perdidas, para que estas puedan volver a su hogar y no aumente la tasa de abandono en la región, que ya es alta”, explica Guzmán.

Pero, ¿cómo se ven afectados los animales con un siniestro de la magnitud del ocurrido en Viña del Mar?

Según Claudia Paredes, directora de la Comisión de Respuesta a Desastres del Colegio Médico Veterinario (Colmevet), pueden ser desde lesiones físicas hasta quemaduras o cortes, además de problemas neuronales y ansiedad post traumática.

“En caso de que un animal se meta en un sector de fuego activo pueden generarse quemaduras en sus extremidades. A veces los gatos suelen trepar y llegan a quemarse su cara producto de las olas de fuego. También lo que afecta es el humo, que provoca problemas respiratorios en unos 5 o 6 días. Pero también hay que considerar el concepto de estrés por todo el ruido, escuchando las aeronaves que genera que ellos no capten su entorno bien”, describió a T13.

Un escenario que Alex Letelier conoce bien. Como presidente y representante legal de la red de Rescate Internacional en Catástrofes (RAC), equipo que tiene por objetivo intervenir en cualquier tipo de catástrofe donde se encuentren animales involucrados, la acción que debe tomarse en casos críticos es atender de forma rápida al paciente y trasladarlo a un centro asistencial.

“Nos pasó este jueves con un perrito que encontramos botado y quemado en el sector de Nueva Esperanza. El pequeño tenía quemado todo su pelaje, además de su nariz, cara y parte de sus ojos. Lo enviamos hospitalizado de urgencia a la clínica Los Castaños. Hasta el momento no sabemos si tiene dueño, pero seguimos monitoreando su salud. Es uno de los casos más graves”, dice.

Un tema que expertos y voluntarios puntualizan, es que debido a que han pasado menos de 36 horas desde el siniestro, todavía no es posible contar con un catastro oficial de afectados.

De todas maneras, Estepahie Suárez, delegada regional del Colmevet, la magnitud de este incendio es parecido al que se desarrolló en 2012, en Valparaíso.

“Recuerdo que ese año también me tocó asistir a los animales y el escenario fue catastrófico. Creo que ahora incluso más, porque no solo están siendo afectados los animales domésticos, sino que ahora el incendio consumió el parque Kal-Kal, dejando más de 150 hectáreas y fauna silvestre damnificada”, comentó.

Evacuación y ayuda

Pese a que cada año varias zonas de la Región de Valparaíso siempre han estado propensas a incendios forestales, los expertos sostienen que la falta de planes de evacuación de animales, en donde se oriente a las familias sobre cómo resguardar a sus mascotas, “es lo que permite que cada año se pierdan animalitos en los incendios”.

“Por eso pensamos que sería importante, postemergencia, generar una mesa de diálogo para crear protocolos y llegar mejor preparados para una próxima ocasión”, señala Guzmán.

“Hemos recibido donaciones que nos permiten actuar frente a estas emergencias. La clínica de la Universidad Andrés Bello también ha estado disponible para damnificados. Hacemos un llamado a que la gente acuda a estos espacios y resguardemos la vida de las mascotas”.

Los médicos veterinarios informaron que los afectados por el fuego y sus mascotas pueden acudir a los siguientes centros que están prestando ayuda: Clínica Los Castaños, Av. Los Castaños 125; Hospital Veterinario Integral, Tamaya 42; Smart’s Pet Concón, Laura Barros 16, Concón; Ayun Vet, Almirante Barroso 557 (edificio Almendral); Posta Veterinaria Viña del Mar, Los Pensamientos 169, Viña del Mar; Centro Veterinario Los Molles, Ruta F50, Los Molles, Quilpué.