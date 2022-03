Un mes de invasión rusa: Ian Bremmer: “La guerra en Ucrania es el fin de la globalización para Rusia”

Cuando Ian Bremmer –fundador de Eurasia Group y uno de los consultores internacionales más reconocidos del mundo- comenzó su carrera como cientista político, el planeta se encontraba viviendo cambios profundos debido a la caída del Muro de Berlín (1989) y posteriormente con el colapso de la Unión Soviética (1991). Es en este contexto que comenzó su trabajo para su doctorado, cuya disertación presentada en 1994 se tituló: “La política de la etnicidad: los rusos en la Nueva Ucrania”. Casi 30 años después, su investigación encuentra una notable vigencia en medio de la invasión rusa contra Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero. En conversación con La Tercera, el politólogo estadounidense analiza el primer mes del conflicto y las consecuencias geopolíticas de la guerra.

Cuando comenzó el conflicto en Ucrania, expertos de inteligencia dijeron que Kiev sería capturada por las tropas rusas en cuatro días, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Al contrario, la guerra parece que se extenderá por más tiempo, ¿Vladimir Putin no calculó bien la invasión?

Primero, él solo mandó 190 mil tropas a la frontera con Ucrania, que suena a mucho, pero en términos de combate se trata de una fuerza que en proporción es 0,8 soldados rusos por un soldado ucraniano. Los asesores militares con los que hablamos aquí en GZero Group me dijeron que normalmente se espera que sean tres a uno para que puedan ganar. Esto significa que Putin no pensó que los ucranianos iban a luchar. Él realmente creía que iban a entregar las armas y que los rusos iban a ser alabados como libertadores, lo que es loco, pero aparentemente eso fue lo que le dijeron sus asesores militares. Putin ha estado aislado por algunos años: lo ves cuando da discursos; o cuando usa sus mesas ridículamente largas; cuando se reunió con el Presidente francés, Emmanuel Macron, o incluso cuando se reúne con su canciller (Serguei Lavrov). Creo que hay muchas razones por las que Putin creía que Occidente no iba a reaccionar en una forma unida y fuerte como lo hizo: primero, por el foco que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tenía puesto en China y ciertamente después de la salida de Estados Unidos de Afganistán. Esto nos remonta a Suiza en junio, cuando Biden ni siquiera mencionó a Ucrania, sino que se enfocó en los ciberataques sobre infraestructura crítica. Además hay que considerar la salida de la excanciller alemana Angela Merkel, y los franceses siendo antagonizados por los estadounidenses. Por todas esas razones Putin pensó que iba a haber una respuesta débil o más dividida de parte de la OTAN. Incluso, teniendo en cuenta todo eso, el nivel de cálculo erróneo de parte de Putin sobre el desempeño de su Ejército parece bastante sorprendente para mí.

Los militares ucranianos aseguran el sitio de un bombardeo en un centro comercial mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 21 de marzo de 2022. Foto: Reuters

El conflicto pareciera que se “estancó”, justo en momentos en que la guerra entra en el segundo mes. ¿Qué se puede esperar de ahora en adelante?

Creo que lo que estamos viendo es que la economía rusa va a continuar estando dañada muy sustancialmente. El gobierno ucraniano continuará teniendo un respaldo muy fuerte -tanto económico como militar- de parte de Occidente. Estás en lo correcto respecto de que las condiciones se encuentran estancadas en el terreno. No estoy diciendo con eso que los rusos no vayan a causar más daño. Si ellos pueden controlar Kiev lo harán y desde escenario podrían tratar de destruirla de la misma forma en que ya lo han hecho con Mariupol, que no es una ciudad pequeña, sino que tiene 430 mil habitantes. El problema es que, aun cuando consiguieras congelar el conflicto, todavía vas a tener a Putin liderando Rusia. Creo que es muy improbable que él se vaya del poder en el futuro próximo. Él va a ser considerado un paria en términos de las democracias industrializadas avanzadas. Así que vamos a ver esta continua lucha no solo en Ucrania, donde no se ve en el horizonte un avance en las negociaciones, sino que también veremos la lucha más amplia entre Rusia y la OTAN, ciberataques, desinformación, dificultades económicas, incluso alguna forma de confrontación militar. Todo esto es posible y podría no haber un fin. Esto creará un nuevo ambiente global, especialmente para los europeos y para los rusos. Y se va a sentir bastante como la Guerra Fría entre Moscú y Occidente.

Este conflicto ha hecho que Occidente se una y que haya una distancia con Rusia. ¿Esto podría ser revertido?

Creo que cuando Occidente se refiere a Putin como un criminal de guerra, cuando tienes a millones de refugiados ucranianos que están viviendo en Europa, cuando partes importantes de Ucrania están ocupadas de una manera hostil y el gobierno ucraniano continúa siendo respaldado por Occidente, eso significa que hemos pasado a un punto de no retorno. Lo que estamos viendo es el fin de los dividendos de la paz que hemos disfrutado por 30 años, después de que cayera el Muro de Berlín y el colapso soviético. Antes, los europeos no necesitaban gastar mucho en defensa y no tenían necesidad de enfocarse en eso, y como consecuencia la OTAN era menos importante, se estaba transformando en un organismo sin una misión clara. Diría que estaba a la deriva. No puedes decir eso ahora. Para Europa esto es un cambio de visión más dramático que para Estados Unidos. Para Europa refleja una amenaza existencial para la democracia y refleja amenazas a la seguridad nacional para los europeos, especialmente para los polacos, los rumanos, los búlgaros, es decir, los países que se encuentran en la línea de frente en la frontera con Rusia. Para los estadounidenses no se trata de una amenaza a la democracia, es una amenaza a Ucrania, que es algo que importa, y vimos cómo Biden anunció que 100 mil refugiados ucranianos serán bienvenidos en Estados Unidos y están enviando muchas armas. Sí creo que durante el curso de seis meses, un año o quizás dos, es probable que los estadounidenses pongan menos atención a Ucrania y se comiencen a enfocar más en su propias divisiones políticas internas. Pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos nunca ha tenido tanta exposición económica hacia Rusia como ocurre con los alemanes, los italianos o el resto.

Tamara Bolshakova, de 47 años, su madre Irina, de 78, y otros residentes locales permanecen en el sótano de un edificio de apartamentos en la sitiada ciudad portuaria del sur de Mariupol, Ucrania, 25 de marzo de 2022. Foto: Reuters

Sin embargo, pese a las sanciones que tanto Estados Unidos como la Unión Europea y Reino Unido han aplicado contra Rusia, Putin no ha modificado su accionar…

Creo que las sanciones tienen tres propósitos y se están cumpliendo dos. Uno es castigar a los rusos por su comportamiento y destruir la economía rusa, y eso está funcionando. Los rusos van a sufrir, va a haber presión local, el PIB del país probablemente se contraerá a un mínimo del 15% este año, lo que significa que van a tener una recesión como consecuencia directa del comportamiento en el que se encuentran tras la decisión de invadir Ucrania. Una segunda razón para las sanciones es coordinar a la OTAN de manera más firme y eso está funcionando. Lo vimos en Bruselas: todos estos países se sienten más o menos conectados, más coordinados, en términos de seguridad nacional, en términos de su economía, en términos de su valor y la diplomacia. Así que la realidad es que las sanciones han mostrado que las alianzas significan algo, y que van a permanecer unidos. Pero el punto que preguntas sobre por qué Putin no cambia su comportamiento, por supuesto, más allá de todo, la razón más importante de aplicar sanciones es porque quieres que Putin detenga su invasión, quieres que retroceda, que saque sus tropas de Ucrania. Y hasta ahora no ha habido señales de que esté preparado para hacer eso. Y no creo que vaya a hacerlo, no creo que eso cambie.

En este contexto, ¿qué se puede esperar para Rusia entonces?

Rusia va a estar en una peor posición política, económica y geoestratégica especialmente en Europa, peor de la que estaba antes de la invasión. Como dices, este es un gran problema. Es difícil ver cualquier situación en la que los rusos decidan que van a capitular. Un acuerdo mediante una negociación es imposible, conseguir que los rusos admitan que perdieron. Biden y el Departamento de Estado ahora dicen que Putin es un criminal de guerra, así que será interesante ver cómo se va a desarrollar eso. Sin embargo, el punto es que cuando lo dices es con la intención de abrir casos contra Putin y los miembros de su gobierno, para llevarlos a la justicia. No hay ninguna circunstancia en la que puedas retirar eso y decir ‘ok, nos desdecimos en cuanto a los crímenes de guerra, porque él decidió abandonar Ucrania’. No, ya has pasado el punto de no retorno. Escribí esto temprano, porque un amigo piensa que esto significa el fin de la globalización, aunque no estoy de acuerdo con eso. No es el fin de la globalización, es el fin de la globalización para Rusia. Y Rusia no es solo la 11ª economía más grande, aunque no lo será por mucho tiempo, pero también son muy importantes para muchos commodities críticos, que son claves en todo el mundo. No solo estoy hablando de petróleo y gas, estoy hablando de fertilizantes, granos y comida. Eso es muy importante. Esto va a causar mucho daño económico y privaciones a nivel global como consecuencia de la separación de las relaciones rusas con Occidente. China seguirá haciendo negocios con Rusia, India también, los mercados emergentes, los países pobres. Pero el hecho es que si miras a Rusia, miras a donde está la población, miras la infraestructura, está todo orientado geográficamente hacia Europa. Y esa es, exactamente, la parte del mundo que ha cortado lazos con Rusia. Y no los han cortado completamente todavía, porque aún necesitan gas, petróleo y carbón, pero van a hacer todo lo que puedan para salir de esa dependencia también. Esto es un punto de inflexión muy serio en la forma en que pensamos las relaciones globales de manera geopolítica.

Los residentes locales se sientan en un banco cerca de un edificio de apartamentos destruido en a ciudad portuaria sitiada del sur de Mariupol, Ucrania, el 25 de marzo de 2022. Foto: Reuters

¿Cuáles serían las consecuencias económicas de este conflicto a nivel global?

Serán horribles. Los países que obtienen la mayor parte de sus granos de Rusia y Ucrania son principalmente Líbano, Argelia, Túnez, Egipto, algunos países africanos y Bangladesh. De ellos me preocuparía en el futuro cercano. Pero en el mediano plazo, este es un problema global y claramente los precios están subiendo, las cadenas de suministro van a tener un gran problema si los rusos capturan o destruyen Odesa, ya que es un puerto masivo en cuanto a exportaciones. Y no hablamos solo de granos, sino que también de mayores precios energéticos y falta de disponibilidad de elementos críticos para los fertilizantes. El mayor impacto económico de la crisis en Ucrania será la comida para los países pobres en todo el mundo en uno o dos años. El año pasado nueve millones de personas murieron por hambruna. Esas cifras van a subir mucho. Así que hablamos de los países pobres, de la inequidad en el crecimiento global que tienen como telón de fondo dos años de pandemia. Es un impacto peligroso y trágico de este mundo.

¿Cómo ve la posición de China en este conflicto?

No creo que quieran ser neutrales. Creo que si lees la declaración conjunta del Presidente chino, Xi Jinping, y Putin el 4 de febrero, cuando el gobernante ruso fue a Beijing, quedó bastante claro que ellos comparten una visión de mundo y se anunció que era una amistad sin límites. Lo más importante de esa declaración fue el hecho de que los chinos dieron su respaldo explícito a la posición de Rusia en Europa. Por supuesto, después de eso los rusos invadieron Ucrania. Pienso que Xi Jinping estaba consciente de que eso iba a ocurrir. Todo lo que hemos visto de China desde entonces ha sido crítico de Estados Unidos y la OTAN: han sido críticos de las sanciones, no han sido críticos de la intervención de Putin, ni siquiera han dicho que es una guerra, y si miras la cobertura de los medios chinos sobre la guerra en Ucrania, ha sido consistentemente pro Putin y pro Rusia. Los australianos acaban de decir que los rusos deben salir del G20, los chinos dijeron inmediatamente que no. La realidad es que Xi Jinping ha decidido que Putin es su mejor amigo en el escenario global. Y a menos que Xi Jinping sea removido del poder, que es algo que no veo que ocurrirá en el corto plazo, no creo que eso cambie.

¿Cómo evalúa el diálogo que tuvo Biden con Xi la semana pasada?

Fue una llamada muy difícil, porque Xi Jinping ha estado aislado por dos años, no ha viajado fuera de China desde marzo de 2020 y no está claro para los estadounidenses cuánta información está recibiendo. Y esa fue una oportunidad para Biden para decirle al Presidente chino de forma directa: ‘Oye, si le das respaldo militar, si rompes las sanciones, estas serán las consecuencias que deberás asumir’. No quieres que Xi haga un cálculo erróneo de la misma forma que Putin lo hizo cuando invadió Ucrania al pensar que podía salirse con la suya. Creo que es improbable que los chinos entreguen respaldo militar a los rusos, no han hecho eso hasta ahora. Estaría sorprendido si rompieran las sanciones estadounidenses de una manera grande, porque eso traería consecuencias directas para China. Pero es bastante claro que ellos van a hacer toda clase de otras cosas para entregar respaldo económico continuo a los rusos. Los rusos se van a volver más integrados, van a ser dependientes de la economía china.