Víctor Ramos, secretario ejecutivo Comisión por la Paz: “Tiene que haber una expectativa mesurada de los resultados que se podrían obtener”

Hizo las gestiones personalmente. Víctor Ramos (Convergencia Social), quien es el encargado nacional del Plan Buen Vivir, llamó uno a uno a los ocho integrantes de la Comisión para la Paz, que lanzó esta semana el Presidente Gabriel Boric.

El también secretario ejecutivo de esa instancia -que tiene el objetivo de avanzar en soluciones para el conflicto en la Macrozona Sur del país- aterriza en esta entrevista las expectativas del trabajo que desarrollarán los comisionados.

En el pasado se han creado otras instancias similares, ¿por qué esta sería distinta?

Por su composición. Bajo los comisionados va a haber un espacio de expertos, pero los comisionados son principalmente personas políticas. Cada cual ha hecho una carrera, un tránsito no fácil. Se atreven a establecer puentes con otros sectores para producir acuerdos. Creemos que es la única vía de construir una respuesta distinta.

¿Cuál es la importancia del acuerdo transversal de los partidos que antecedió a la presentación de la comisión?

Vamos a tener que observar cómo envejece este acuerdo tan amplio. Hoy lo que podemos decir es que es inédito.

¿Cree que parten con más legitimidad?

El apoyo que obtuvimos de todos los partidos políticos era improbable. Evidentemente, permite a la comisión funcionar con una mayor legitimidad desde el inicio. Creo que nos deja en un mejor pie para ello. Con este compromiso de todas las fuerzas políticas, evidentemente, confiamos en que eso después se pueda traducir en que se produzcan los cambios necesarios que van a pasar por reformas en el Congreso.

¿Cree que esta comisión marca un precedente en el trabajo del gobierno con la oposición?

Espero que sean muchos más los acuerdos que podamos forjar de esta manera. Somos un gobierno que no es mayoría en el Congreso, pero que tiene la capacidad de diálogo, de forjar acuerdos más allá de sus propias filas.

¿Hubo alguna reticencia de algún partido en particular?

De un partido en particular, no. O sea, yo creo que me encontré con preocupaciones bastante transversales, que son las expectativas que nosotros hemos querido manejar de muy buena manera.

¿Y cuáles son esas expectativas?

Creo que el discurso del Presidente es certero en ello: tenemos que pensar que cualquier acuerdo es mejor que el escenario en el que estamos, pero tampoco va a ser maximalista, no va a poder responder a todo. Por lo tanto, tiene que haber una expectativa mesurada de los resultados que se podrían obtener. Se ha rumoreado mucho que el gobierno quería dejar que prácticamente los resultados los tuviera que implementar el gobierno siguiente. Eso no es así. Nosotros estamos agotando lo más que podamos las fechas de la comisión para que durante nuestro periodo de gobierno se puedan implementar los primeros cambios. Evidentemente, por la envergadura del problema, no vamos a acabar con todos los cambios en un año de mandato. Tiene que ser continuado en 2026 y 2027, 2028 y 2029, porque estos problemas han llevado por lo menos 10, 15 años en resolverse en algunos otros países. Cuando hablamos de estas expectativas, no tiene que ver con que nosotros queramos trasladar el problema a otro gobierno. Por algo tenemos a todos los partidos políticos también suscribiendo, porque todos saben que cualquier solución va a ser lenta y a largo plazo, pero va a ser mejor que el estancamiento actual.

Víctor Ramos. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿No es complejo para el gobierno que no haya ningún militante de algún partido de Apruebo Dignidad en la comisión?

Al gobierno lo último que le preocupa es la militancia. Evidentemente que tiene que haber sensibilidades políticas que se expresen. Como gobierno estamos suficientemente representados también desde Apruebo Dignidad. Yo soy parte de Convergencia Social. Sin arrogarme ningún tipo de representatividad, siento que la mayoría, al menos del sector de Apruebo Dignidad, está bastante conforme con el camino que he ido construyendo para que esto sea posible.

¿La comisión tiene carta blanca para establecer cuáles y cuántas van a ser las tierras restituidas? Lo pregunto porque hay una discusión sobre qué es lo que se podría considerar como “tierra ancestral”.

Esa va a ser la discusión de la comisión, porque vamos a recibir todos los antecedentes. Tienes que ordenar lo que hay, y hoy día no existe un ordenamiento, algo que nos permita a todos saber cuál es la demanda, cuánto se ha entregado.

¿Cómo afecta la violencia en la Macrozona Sur a esta instancia de diálogo?

La seguridad, y creo que es el consenso que tenemos que generar con todas las fuerzas políticas, va por una cuerda completamente paralela. Son los gobiernos los que se tienen que hacer cargo de la seguridad, los estados. No una comisión presidencial para la paz. Creo que predecir si es que esto va a contribuir a una mayor paz, a una baja de la violencia, es muy difícil. La comisión tiene que estar tranquila en trabajar en lo que tiene que resolver, lo que está a su alcance, pero no sobrecargarse de expectativas. No debemos como país, como gobierno, sobrecargar a los comisionados ni a la comisión con una responsabilidad que es de gobierno y de Estado.

La CAM ya se definió como un enemigo a esta instancia. ¿Es posible el éxito de la comisión si quienes defienden el uso de la violencia se oponen?

Uno nunca va a terminar de convencer a grupos que no sabemos a quiénes representan. Creo que todo el mundo debe ser mucho más honesto en señalar que ninguna lucha dentro de una democracia por la vía de la violencia consigue sus objetivos. Por lo tanto, creo que el gobierno y la comisión van a estar centrados completamente en aquellas comunidades que están por los grandes acuerdos, por encontrar salida a los problemas por la vía de la política, porque es la política la que puede resolver los problemas.

¿Pero qué se hace con ese tipo de declaraciones? En caso de que se den a lo largo del trabajo de la comisión.

Hay muchas dirigencias mapuches que han estado trabajando por construir vías políticas, por construir diálogo. Son con ellas con las que tenemos que referirnos. El resto, los que ejercen la violencia, tienen que responder frente a la justicia y al gobierno y al Estado de Derecho. Nosotros, desde el camino que estamos proponiendo, no tenemos que referirnos a esos grupos, que en el fondo no son representativos de la mayoría.