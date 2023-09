Ex Presidente Piñera: “Nuestra generación enfrenta el desafío de la sobrevivencia”.

“Nuestra generación tiene el más grande desafío que haya enfrentado ninguna otra en la historia de la humanidad, porque es un desafío por nuestra sobrevivencia. Somos la primera generación que está sufriendo los efectos del cambio climático y somos la última que puede hacer algo para evitarlo, y no lo estamos haciendo bien”, expresó el expresidente Sebastián Piñera en el primer encuentro del Ciclo Presidencial “La UNAB mira al futuro: Chile y los próximos 50 años”. En la oportunidad, el exmandatario expuso sobre dos importantes temas de actualidad: cambio climático e inteligencia artificial.

Este ciclo, organizado por UNAB, contempla también las participaciones de los exmandatarios Eduardo Frei, en octubre, y posteriormente Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. “Tendremos las visitas de los expresidentes de la República para mirar de alguna manera un Chile distinto, un Chile del futuro, un Chile de los próximos 50 años”, explicó el rector de la UNAB, Julio Castro-.”.

En su intervención, Sebastián Piñera se manifestó coincidente con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el sentido de que ya se ha dejado atrás el tiempo del cambio climático, porque ya se ha iniciado el tiempo del “colapso climático”. “Esta es la madre de todas las batallas, porque es por la supervivencia del ser humano en el planeta Tierra -dijo-. Noventa y nueve de cada 100 especies que alguna vez existieron ya no existen, y no queremos que el ser humano se agregue a esa lista. Las evidencias sobre la crítica situación son categóricas y concluyentes”.

Agregó que los informes científicos muestran que los compromisos que se adquirieron en la COP de París, en 2015, no sólo no se están cumpliendo, sino que además son insuficientes. “Por tanto, al ritmo que vamos, no cumpliremos las metas de la cumbre, que era un aumento de la temperatura respecto de la época preindustrial de máximo 1,5 grados -señaló-. De hecho, ya estamos muy cerca a los 1,5 grados. O sea, antes del término del siglo ya hemos aumentado la temperatura que se proyectaba para el siglo completo. Además de eso, lo más probable es que estamos apuntando hacia un aumento de la temperatura de cerca de 3 a 4 grados, y eso es absolutamente catastrófico”.

Agregó que la existencia del cambio climático ya no es un problema de ideologías o de fe, sino uno de ciencia, evidencia, datos y cifras.

Recordó que los mayores aportantes a la contaminación por CO2, en términos históricos, han sido Estados Unidos, China, Rusia, Brasil e Indonesia, mientras que en la actualidad la delantera la llevan China, Estados unidos e India, en ese orden.

Destacó el trabajo que ha hecho Chile en la lucha contra el cambio climático. “Porque Chile desarrolló un plan para transformarnos en un país carbono neutral, es decir, con emisiones netas cero hacia el año 2050. Fue en una reunión un G20 en Japón, cuando cinco países, liderados por Chile, tomamos el compromiso de ser carbonos neutrales. Hoy son 80 los países que se han comprometido a ser carbonos neutrales al año 2050. El plan es descarbonizar la matriz energética y reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias y renovables”.

Un segundo trabajo, dice, fue electrificar el transporte. Tercero, un plan muy estricto de eficiencia energética, “porque no hay energía más limpia que la que no se malgasta, la que no se despilfarra”. Cuarto, un programa de reforestación de 200 mil hectáreas, principalmente con bosques nativos. “Y, finalmente, tenemos el esfuerzo que ha hecho Chile para crear áreas terrestres protegidas. Tenemos el 23% del territorio chileno protegido y áreas marinas protegidas. El 43% de nuestro mar económico está bajo distintas formas de protección”, recalcó.

Así como el cambio climático siempre es un problema, también es una oportunidad, acotó, “porque Chile tiene todo lo que se requiere para combatir el cambio climático. Tenemos una potencial en materia de energía solar en el norte y energía eólica en el sur. Chile es pequeño en algunas cosas y es gigante en otras. En capacidad de energías limpias y renovables es una potencia mundial”.

Necesidad de regular la IA

El expresidente recordó una reunión de líderes tecnológicos a la que asistió en Sun Valley, Estados Unidos. En esa oportunidad, señaló, se expuso con claridad en qué consiste la Inteligencia Artificial (IA, o AI en inglés). “Por primera vez las máquinas son capaces de aprender por sí mismas y, por tanto, aprenden a medida que van desarrollando el trabajo por sí solas. En consecuencia, van mejorando su capacidad de cumplir el rol de recabar infinidad de datos, procesarlos, sacar conclusiones y tomar decisiones. También pueden compartir su conocimiento en instantes, en segundos, al conectarse. Los seres humanos necesitamos mucho para compartir conocimientos”.

Por todo esto, indicó es muy importante ponerle a la IA un marco legal y moral, “porque es un maravilloso instrumento que al mismo tiempo ofrece tantas amenazas. Va a reemplazar al ser humano, se puede rebelar contra el ser humano… Estados Unidos ha seguido un mecanismo que es, básicamente, la autorregulación. Los europeos, un mecanismo de regulación por ley. Los chinos regulan por el Partido Comunista. Entonces, son tres modos distintos y no hay conexión entre ellos. Nadie quiere darle ventaja al otro porque la potencialidad de la inteligencia artificial, en todos los campos, especialmente en el campo militar, es gigantesca”, puntualizó el expresidente.