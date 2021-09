¿Cómo descubrir tu vocación profesional?

Descubrir nuestra vocación y decidirnos por una carrera o profesión, no es tarea fácil. Existen muchos factores que influyen y podrían complejizar esta decisión, una que probablemente definirá nuestro futuro laboral.

Qué me gusta, para qué soy bueno y hacia dónde quiero ir son algunas de las preguntas que surgen en esta búsqueda. Pero no siempre las respuestas son claras para un o una joven que culmina su Enseñanza Media.

De allí la importancia de buscar apoyo para plantearse alternativas acordes con cada persona. Una de las herramientas especializadas para ello es la plataforma web gratuita Test Vocacional, implementada recientemente por la Universidad San Sebastián (USS).

Se trata de un instrumento que sirve de orientación para quienes requieran conocer sus áreas y habilidades más afines, favoreciendo con esto la elección de una carrera vinculada a sus características personales, permitiéndole al estudiante situar sus preferencias de forma más clara y tomar una decisión más fundada sobre su futuro.

Test Vocacional USS usa como metodología la evaluación de las respuestas a partir de una serie de aseveraciones que tienen de base la percepción de satisfacción y gustos en cada una de ellas. Posteriormente, esas respuestas se analizan obteniendo como resultado preferencias en porcentajes en cada área.

María Rosa Cornú, académica de la Universidad San Sebastián y directora de PreUSS y Vinculación Escolar, quien dice que “hicimos una actualización importante en las áreas que se evalúan y también en las opciones de carrera. En el entorno universitario hay carreras que se están abriendo producto de los estudios de mercado y de las actualizaciones que hacen las distintas casas de estudios. Nuestro test vocacional no solo da alternativas en términos de resultado para las carreras que nosotros tenemos en la universidad, sino que esta actualización trajo consigo que esta herramienta sea un buen instrumento para que él o la estudiante pueda conocer cuáles son sus áreas más afines, pues las abrimos con el fin de que los estudiantes que rindan el test, tengan un abanico más diverso de las áreas que existen”.

María Rosa Cornú, académica de la Universidad San Sebastián y directora de PreUSS y Vinculación Escolar.

Quiénes pueden acceder

El test, si bien no tiene límite de edad, está dirigido principalmente a estudiantes de tercero y cuarto medio, incluso lo pueden realizar alumnos de segundo o primero medio si lo consideran importante. Quienes ingresan a la plataforma deben inscribirse en un proceso rápido y ordenado, y luego de contestar el cuestionario, en solo 10 ó 15 minutos, los estudiantes pueden obtener de manera inmediata un reporte personalizado basado en porcentajes sobre las áreas que presentan mayor habilidades e intereses.

Resultados

Estos dos últimos elementos muchas veces no son compatibles o no van en un mismo nivel, por lo que el resultado del Test Vocacional les ayuda a tomar decisiones de elección de una carrera vinculada más a las características personales de cada cual. Además, el cuestionario les entrega resultados no solo en lo que están más altos en términos de preferencia o vocación, sino que también en cada una de las áreas, con el fin de visualizar aún mejor las habilidades de los estudiantes en términos comparativos.

Cabe destacar que este cuestionario, si bien puede ser un apoyo importante a la hora de tomar decisiones, debe estar acompañado de un proceso reflexivo importante, donde prime el análisis del contexto en el que el estudiante está inserto, las preferencias profesionales o laborales, expectativas de futuro, valores sociales que pretende desarrollar, condiciones geográficas, entre otros aspectos.

Reflexión

Ximena Rojas, académica de Psicología de la USS, señala que “lo primero que debe tener claro un estudiante es que la elección vocacional se ha ido construyendo a lo largo de la vida y para poder tomar una buena elección es necesario tener claridad en ciertos aspectos personales que inciden, y que tienen que ver con información relevante sobre el entorno. La vocación implica responder a estos cuestionamientos base y esto debe alinearse con aquello para lo que nos sentimos buenos, tenemos aptitud o nos gusta. Es decir, que se alinee con nuestros deseos y hacia dónde queremos orientar nuestra vida”.

Ambas profesionales concuerdan en que una decisión como esta requiere que los jóvenes se den el tiempo de identificar todo lo anteriormente mencionado, organizarse y dejarse ayudar por este tipo de herramientas y personas que les influyan para poder ir armando de la mejor manera su futuro.

“Acá en la USS estamos pensando no solamente en aportar herramientas específicas y aisladas, -agrega María Rosa Cornú-, sino que también se viva una experiencia de acompañamiento para nuestros estudiantes en la preparación de la Prueba de Transición (PDT). Por esto mismo, contamos, además del test vocacional, con un Preuniversitario online, totalmente libre de pago, con clases en vivo y con todo lo que la plataforma conlleva. Estamos haciendo clases de electivos con nuestros académicos de la Universidad. Nuestro objetivo es que los jóvenes lo aprovechen lo más posible.”