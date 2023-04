Los pormenores del proyecto de seguridad vial impulsado en Quilicura

Los esfuerzos por aumentar la seguridad vial y reducir la cantidad de siniestros de tránsito en el país se han redoblado en la última década. Un ejemplo de ello son las acciones que impulsó el Ejecutivo en enero: crear el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito (CATI) que permitirá el control automatizado de la velocidad en el país, implementar la Licencia de Conductor Digital, y fortalecer alianzas con actores relevantes de la sociedad civil y el sector privado mediante el Pacto por la Seguridad Vial.

“Hay estadísticas que demuestran que la siniestralidad vial es una problemática importante, pero porque han emergido actores, hay una ley promulgada en 2014 que emerge de la situación ocurrida por Emilia Silva Figueroa –Ley Emilia– y se ha avanzado en posicionar la temática de la seguridad vial más allá de una situación particular, pero en términos de estadísticas y disminución no estamos bien: 2022 fue uno de los años con mayor cantidad de fallecidos en siniestros viales en la última década”, contextualiza Alejandro Corder, encargado del Área de Investigaciones de Fundación Emilia.

Según cifras de Carabineros, durante el año pasado se registraron 85.465 siniestros de tránsito, 1.745 personas fallecidas y otras 52.211 lesionadas.

Las demarcaciones viales fueron una de las intervenciones que se han realizado en Quilicura.

Pero, así como las iniciativas emergidas desde el Ejecutivo, también han brotado proyectos que buscan potenciar la seguridad vial en las calles, como lo es el de la Cervecería AB InBev. La compañía ubicada en Quilicura tiene en sus prioridades la concientización del consumo responsable de alcohol, lo que también impacta en la seguridad vial.

“En nuestra estrategia de sostenibilidad, que desplegamos en 2017, tenemos metas medioambientales, económicas, de gobernanza y sociales, asociadas al consumo responsable. Y tenemos proyectos relacionados a intervenciones en ciudades donde tenemos operaciones”, introduce José Antonio Alonso, director de Asuntos Corporativos de Cervecería AB InBev.

El directivo explica que dentro de los pilares culturales de la compañía –escucha activa, colaboración y visión a largo plazo– entendieron que en la comunidad que los rodea había problemas respecto de seguridad vial. “Salimos a estudiar y hacer un diagnóstico sobre el estatus de Quilicura y vimos que había un problema en ciertos núcleos en donde la siniestralidad era más alta que el promedio. Entonces fuimos a buscar un partner que nos permitiera, desde el conocimiento profundo, actuar sobre los accidentes de tránsito y seguridad vial, como lo es Fundación Emilia”, explica Alonso.

¿De qué trata la iniciativa? La cervecería junto a Fundación Emilia y la municipalidad de Quilicura levantaron un estudio sobre los puntos críticos de accidentes de tránsito en la comuna para implementar un proyecto de mejoramiento vial. Se instalarán señaléticas, como límite de velocidad, ceda el paso y bifurcación, pasos de cebra, y se pintaron demarcaciones viales en los puntos más críticos.

Alejandro Corder, de Fundación Emilia, detalla que “esta alianza nace de la disposición de colaborar en una problemática en particular, donde Cervecería AB InBev nos cuenta de la posibilidad de invertir en un entorno, pero no en base a una percepción sino a una investigación a partir de un análisis estadístico y técnico”.

“Postulamos este proyecto a través de la Fundación AB InBev y nos ganamos un fondo de 40 mil dólares. Entonces junto a Fundación Emilia avanzamos para poder reducir la siniestralidad, entendiendo que en la medida que tenemos una comunidad más segura, más educada y transparente y con mayores oportunidades, es buen negocio a largo plazo. Ahora somos parte del Pacto por la Seguridad Vial que empuja Conaset”, detalla el director de Asuntos Corporativos de Cervecería AB InBev.

Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, subraya que “como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por intermedio de la Conaset estamos trabajando en materias regulatorias, de infraestructura, más exigencias a los vehículos, iniciativas de educación y, principalmente, en la coordinación de todas las organizaciones e instituciones interesadas en trabajar por más seguridad en el tránsito. Por eso es que acompañamos alianzas virtuosas como esta, donde actores del mundo privado y público se unen para hacer más seguros los desplazamientos de quienes transitan por la comuna de Quilicura”.

Uno de los objetivos de Cervecería AB InBev, en su plan de Sustentabilidad, es impactar en la comunidad que los rodea: Quilicura. Por eso, esperan intervenir un total de 12 intersecciones de la comuna.

Este proyecto comenzó con la intervención de dos intersecciones: San Martín con Américo Vespucio y San Martín con Intendente Saavedra. “Gracias a la información que levantamos, estas eran las más complejas de la última década. Un especialista en temas de seguridad vial, un ingeniero, detecta los puntos críticos respecto de infraestructura básica, señalética y demarcación vial. Entonces nos vinculamos al municipio, el tercer gran actor, y entre todos generamos este espacio”, agrega Corder.

Para llevarlo a cabo, la fundación articuló la gestión de la obra junto con la municipalidad, es decir, buscaron empresas que prestaran los servicios de demarcación e instalación de las señaléticas viales. “Se genera una interrelación muy positiva entre nosotros, un privado y la municipalidad en beneficio de una comunidad a la que se le consultó sobre su percepción del entorno. Para nosotros es central la posibilidad de que distintos actores se hagan sensibles al tema de la siniestralidad y la seguridad vial, pues es una de las cosas a las que apuntamos: no solo ser un ente crítico, reflexivo y con información, sino también generar alianzas que permitan ampliar la acción”, subraya el encargado del Área de Investigaciones de Fundación Emilia, Alejandro Corder.

La valoración de Corder es particularmente importante porque es la primera experiencia en la que vincularon a la comunidad alrededor de las intersecciones señaladas y también porque es la primera intervención física de un espacio. “En San Martín con Vespucio, una de las vecinas que trabaja en la florería nos decía lo recurrente que era que hubiera accidentes, la inexistencia de demarcación, etc.”, dice. Alonso, de Cervecería AB InBev, señala que los índices deberían mejorar en estos sectores a finales de año, hasta en un plazo de tres años.

Karina Muñoz –Secretaria Ejecutiva de Conaset– agrega que “tenemos la meta de reducir, durante esta década, en un 30% la cantidad de vidas que se pierden en siniestros viales y es una tarea que no vamos a conseguir solos, sino uniendo voluntades y trabajando de manera conjunta, lo que hacemos a través del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, donde Cervecería AB InBev ya es parte.”

Estas intervenciones no son las únicas: Cervecería AB InBev partió hace un año con estos primeros dos cruces, pero el objetivo es llegar a doce dentro de la misma comuna donde está su planta y no descartan más. “Lo primero es terminar estos doce, los prioritarios, y por qué no ampliar el campo a otras comunas. Ahora gracias a la buena relación con la Municipalidad, y su alcaldesa Paulina Bobadilla, pudimos levantar la data para este piloto”, dice José Antonio Alonso, director de Asuntos Corporativos de Cervecería AB InBev.

Finalmente, Alonso indica que “con nuestra participación en el Pacto por la Seguridad Vial que lidera Conaset, queremos contribuir al levantamiento de data en tiempo real, porque hay mucha información, pero recopilarla y procesarla es difícil para las entidades del Estado pues hay prioridades. Entonces vamos a implementar junto con Conaset un proyecto para recopilar la data, procesarla, pueda ser utilizada en tiempo real para tomar decisiones”.