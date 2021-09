Nuevo All-in-One de HP potenciado por AMD: el equipo ideal para el teletrabajo

Hace un año y medio que nuestros hogares se convirtieron en nuestras oficinas, y si bien los notebooks pueden resultar mucho más atractivos, al estar trabajando una jornada completa desde nuestras casas, los computadores de escritorio se han transformado en los favoritos del home office.

Ya es tiempo de reinventar la manera en la que nuestro espacio de trabajo y nuestra vida privada conviven. Por esto, HP junto a AMD presentan el nuevo All-in-One ideal, que hará el match perfecto para hacer de tu espacio un escritorio soñado.

Un “All-in-One” es un computador que integra todos los componentes en su pantalla. De ahí el nombre de “Todo en uno”, ya que en la parte trasera de la pantalla cuenta con el disco duro, procesador, memoria RAM y resto de partes que forman parte de un PC, lo que permite ahorrar mucho espacio.

Si tienes un espacio reducido en tu casa y quieres un computador que impulse tu trabajo, entonces una de las mejores opciones es apostar por un All-in One de HP, los cuales puedes encontrar en dos modelos potenciados por AMD que se ajustan a tus necesidades.

HP All in One 21,5″ FULL HD Procesador AMD Ryzen 3 Serie 3250U

Con una pantalla de 21.5 pulgadas con microbordes que estilizan su diseño para que nunca te pierdas de ningún detalle y combine armónicamente con todos tus espacios. Además, con este equipo puedes mantenerte siempre actualizado, ya que tienes la posibilidad de aumentar el almacenamiento y memoria del equipo, por lo que el diseño compacto ya no es un impedimento para vivir una experiencia potente y elegante, siendo una verdadera herramienta de trabajo para todos los que quieren sacar su máxima potencia.

Equipado con un Procesador AMD Ryzen 3 Serie 3250U, ofreciendo una máxima velocidad para tus tareas del día a día y para entretención. En AMD creamos la tecnología de procesadores para ofrecer un equipo compacto y elegante para que trabajes sin preocupaciones, y termines tus proyectos más rápido que nunca.

HP All in One 23,8″ FULL HD Procesador AMD Ryzen 5 Serie 3500U

Alejarnos de esos cajones grandes y negros siempre será una opción divertida para ambientar nuestro lugar de trabajo o entretenimiento. Ya sea para hacer videollamadas, atender tareas o cualquier otra actividad en nuestro PC. Este equipo cuenta con una pantalla de 23,8 pulgadas, una resolución máxima de 4K HDR y un grandioso sistema de sonido en colaboración con Bang & Olufsen. Gracias a su ultradelgado Procesador AMD Ryzen 5 Serie 3500U, atender videollamadas mientras ocupas la interfaz de Office no será problema realizar todas tus actividades. Este PC representa el equilibrio perfecto entre funcionalidad y poder.

Con estas recomendaciones ahora podrás sentirte cómodo y renovar el espacio que destinas a tus labores, sin sacrificar todas las capacidades que un buen computador podría ofrecer... Y ya sabes, si tiene sticker de AMD ¡es excelente!