Primera jornada de CIC 2022: “Nos mueve el deseo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas”

Con un interesante panel de conversación, compuesto por la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, y el presidente de la Comisión Ciudad y Territorio de la Cámara Chilena de la Construcción, Bernardo Echeverría, comenzó la primera jornada de la Conferencia Internacional de Ciudad 2022.

Los expertos se reunieron a conversar sobre la proyección de nuevas viviendas al año 2035, y cómo planificar y avanzar en su localización, considerando que se cumpla con las necesidades básicas que cada comunidad requiere para una vida digna.

El vamos lo dio el Gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado, quien expuso sobre el estudio Demanda de viviendas en suelo urbano, elaborado por su gerencia para esta ocasión. Al respecto, señaló que, “considerando los datos de evolución poblacional y de los distintos tipos de hogares en el período 2011-2017, y proyectándolos al 2035, estimamos que a esa nueva fecha se tendrían que construir 2,6 millones de viviendas para absorber las nuevas demandas y el déficit habitacional acumulado al año 2017″.

Lo anterior se traduciría en aumentar en 41% el parque habitacional que existía al 2017, para lo cual se tendrían que crear anualmente 143.000 viviendas nuevas. No por nada el ejecutivo se refiere a esto como “un desafío no menor, ya que en la actualidad, cerca de 110.000 hogares acceden a una vivienda al año, por lo que generar 32.000 viviendas adicionales anualmente demandará un compromiso público-privado muy importante”.

Al respecto, el presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, comentó que “el principal objetivo de nuestro estudio es ayudar a orientar las políticas habitacionales y urbanas y los futuros procesos de planificación, de forma tal de avanzar, tanto en la disminución de déficit habitacional como en la generación de ciudades más inclusivas y que ofrezcan mejores niveles de calidad de vida a sus habitantes”.

En sus palabras de apertura para la primera jornada de CIC, Errázuriz aseguró que “como a tantos otros, nos mueve el deseo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, para lo cual estos espacios, en sus dimensiones materiales y simbólicas, son fundamentales y, por lo mismo, no exentos de problemas y desafíos”. El presidente del gremio agregó que el suelo urbano- que está al fondo de las problemáticas que se están presentando en la convención- es “un espacio dinámico que la ciudad se disputa, pues sus características de localización lo hacen único e irrepetible, estando sujeto a tensiones sobre su desarrollo”.

Errázuriz enfatizó, además, en que en los últimos años la construcción de viviendas sobre este suelo urbano se ha centrado en responder a la carencia de familias vulnerables, en desmedro de las políticas públicas: “Se pensó en la necesidad de vivienda, pero no tanto en que las personas también tuvieran acceso a una buena localización y estuvieran cercanas a servicios y a sistemas de transportes”.

Por su parte, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, aseguró que desde el ministerio coinciden con el diagnóstico que hace el estudio presentado por la CChC, pero que cuentan con sus propias metodologías. Además agregó: “Somos enfáticos en decir que no solo vamos a construir viviendas, sino que vamos a construir ciudades que tienen que dialogar con quienes las habitan, con las personas que viven en los territorios, en los barrios, y construyen su cotidianidad en espacios en los que, esperamos, se desarrolle su mejor calidad de vida”.

Sobre la instancia impulsada por el gremio, comentó que como ministerio “estamos muy contentos de poder contar con esta relación de diálogo, que se ha establecido desde que nos instalamos en el ministerio”, destacando la corresponsabilidad entre entes públicos y privados, para abordar el déficit habitacional en Chile.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, valoró la iniciativa, señalando que “la ciudad la hacemos entre todos, los del sector privado, la academia, el Estado, los gobiernos regionales, los municipios y la comunidad”, y agregó: “Tenemos mucho espacio para llegar a acuerdos y construir una ciudad distinta para todos”.

La autoridad regional se refirió también al estudio presentado, destacando que casi el 38% de las viviendas nuevas serán para hogares unipersonales, y la presión que genera sobre esto la migración: “El 65% de los migrantes que hay en Chile están en Santiago. Tenemos un tremendo desafío, y para eso no solo necesitamos plata para construir, sino que dónde construir, para no mandar a la gente a la periferia, donde no hay servicios ni transporte. Hay que hacer ciudad, ya nunca más viviendas al descampado”.